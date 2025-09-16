    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSILTRONIC AG AktievorwärtsNachrichten zu SILTRONIC AG

    Besonders beachtet!

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    SILTRONIC AG Aktie klettert deutlich - 16.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die SILTRONIC AG Aktie bisher um +7,76 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SILTRONIC AG Aktie.

    Besonders beachtet! - SILTRONIC AG Aktie klettert deutlich - 16.09.2025
    Foto: Adobe Stock

    Siltronic AG ist ein führender Hersteller von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie, bekannt für hohe Qualität und Innovation. Wichtige Konkurrenten sind Shin-Etsu und SUMCO. Die starke Marktstellung und technologische Expertise heben Siltronic von anderen ab.

    SILTRONIC AG Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.09.2025

    Die SILTRONIC AG Aktie notiert aktuell bei 39,00 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,76 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,81  entspricht. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TecDAX (Performance)!
    Short
    3.823,79€
    Basispreis
    2,47
    Ask
    × 14,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    3.339,30€
    Basispreis
    2,43
    Ask
    × 14,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die SILTRONIC AG Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -5,21 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um +6,72 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,95 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei SILTRONIC AG auf -22,46 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,05 % geändert.

    SILTRONIC AG Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,72 %
    1 Monat +0,95 %
    3 Monate -5,21 %
    1 Jahr -45,80 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SILTRONIC AG Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Siltronic AG Aktie, die zuletzt einen Erholungsversuch zeigte, nachdem sie auf ein Tief gefallen war. Analysten sind optimistisch bezüglich der Nachfrage nach DRAM und NAND Chips, während die technische Lage der Aktie noch unsicher bleibt. Anleger erwägen Nachkäufe bei weiteren Rückgängen, während die Leerverkaufsquote bei 10% liegt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.

    Zur SILTRONIC AG Diskussion

    Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,17 Mrd.EUR wert.

    Siltronic ziehen kräftig an - Chipwerte auf Erholungskurs


    Angeführt von starken Kursgewinnen bei Siltronic haben sich die Chipwerte am Dienstag weiter erholt. Die Aktien des Waferherstellers schnellten im Nebenwerte-Index SDax um 7,1 Prozent nach oben. Mit dem Sprung auf das Niveau von Ende Juli …

    Börsenstart Europa - 16.09. - FTSE Athex 20 stark +1,81 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SILTRONIC AG

    +7,85 %
    +6,69 %
    +0,55 %
    -5,36 %
    -46,18 %
    -43,99 %
    -53,51 %
    +40,61 %
    +0,88 %
    ISIN:DE000WAF3001WKN:WAF300



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! SILTRONIC AG Aktie klettert deutlich - 16.09.2025 Am heutigen Handelstag konnte die SILTRONIC AG Aktie bisher um +7,76 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SILTRONIC AG Aktie.