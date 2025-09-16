SILTRONIC AG Aktie klettert deutlich - 16.09.2025

Die SILTRONIC AG Aktie notiert aktuell bei 39,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,76 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,81 € entspricht. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie, bekannt für hohe Qualität und Innovation. Wichtige Konkurrenten sind Shin-Etsu und SUMCO. Die starke Marktstellung und technologische Expertise heben Siltronic von anderen ab.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die SILTRONIC AG Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -5,21 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um +6,72 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,95 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei SILTRONIC AG auf -22,46 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,05 % geändert.

SILTRONIC AG Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,72 % 1 Monat +0,95 % 3 Monate -5,21 % 1 Jahr -45,80 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SILTRONIC AG Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Siltronic AG Aktie, die zuletzt einen Erholungsversuch zeigte, nachdem sie auf ein Tief gefallen war. Analysten sind optimistisch bezüglich der Nachfrage nach DRAM und NAND Chips, während die technische Lage der Aktie noch unsicher bleibt. Anleger erwägen Nachkäufe bei weiteren Rückgängen, während die Leerverkaufsquote bei 10% liegt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,17 Mrd.EUR wert.

Angeführt von starken Kursgewinnen bei Siltronic haben sich die Chipwerte am Dienstag weiter erholt. Die Aktien des Waferherstellers schnellten im Nebenwerte-Index SDax um 7,1 Prozent nach oben. Mit dem Sprung auf das Niveau von Ende Juli …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.