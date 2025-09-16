ThyssenKrupp Aktie verliert signifikant - 16.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die ThyssenKrupp Aktie. Mit einer Performance von -4,32 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von ThyssenKrupp in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +30,22 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +8,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,27 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ThyssenKrupp +179,94 % gewonnen.

ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,12 % 1 Monat +32,27 % 3 Monate +30,22 % 1 Jahr +263,95 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der ThyssenKrupp Aktie, die sich aktuell um die 11 Euro bewegt. Nutzer äußern sowohl Optimismus über eine mögliche Stabilisierung und einen Anstieg über die 11 Euro als auch Bedenken hinsichtlich der Volatilität und der Risiken von Leerverkäufen. Zudem werden fundamentale Faktoren wie mögliche positive Nachrichten und steigende Stahlpreise als potenzielle Katalysatoren für eine Kurssteigerung betrachtet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,55 Mrd. wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

In der kriselnden Stahlindustrie beginnen heute die Tarifverhandlungen. Den Auftakt machen in einer gemeinsamen ersten Runde in Düsseldorf die Tarifgebiete "Nordwest" und "Ost" mit insgesamt rund 68.000 Beschäftigten. Die Friedenspflicht endet am …

ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?

Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.