    Besonders beachtet!

    ThyssenKrupp Aktie verliert signifikant - 16.09.2025

    Am 16.09.2025 ist die ThyssenKrupp Aktie, bisher, um -4,32 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.

    Foto: Rolf Vennenbern - dpa

    ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    ThyssenKrupp Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die ThyssenKrupp Aktie. Mit einer Performance von -4,32 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von ThyssenKrupp in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +30,22 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +8,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,27 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ThyssenKrupp +179,94 % gewonnen.

    ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,12 %
    1 Monat +32,27 %
    3 Monate +30,22 %
    1 Jahr +263,95 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der ThyssenKrupp Aktie, die sich aktuell um die 11 Euro bewegt. Nutzer äußern sowohl Optimismus über eine mögliche Stabilisierung und einen Anstieg über die 11 Euro als auch Bedenken hinsichtlich der Volatilität und der Risiken von Leerverkäufen. Zudem werden fundamentale Faktoren wie mögliche positive Nachrichten und steigende Stahlpreise als potenzielle Katalysatoren für eine Kurssteigerung betrachtet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

    Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,55 Mrd. wert.

    Börsenstart Europa - 16.09. - FTSE Athex 20 stark +1,81 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Tesla, Sunrise Energy Metals & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    IG Metall fordert Ausgleich für Inflation


    In der kriselnden Stahlindustrie beginnen heute die Tarifverhandlungen. Den Auftakt machen in einer gemeinsamen ersten Runde in Düsseldorf die Tarifgebiete "Nordwest" und "Ost" mit insgesamt rund 68.000 Beschäftigten. Die Friedenspflicht endet am …

    ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener Wert
