Deutsche Führungskräfte sehen Chancen - Cybersicherheit und Regulierung bereiten Sorgen / "Expleo AI Pulse" misst Stimmungslage europäischer Manager zu Künstlicher Intelligenz

Köln (ots) - Laut dem neuen "AI Pulse"-Stimmungsbarometer von Expleo blicken

deutsche Unternehmen mit gemischten Gefühlen auf Künstliche Intelligenz (KI).

Der Sentiment Score für Deutschland liegt bei 67 von 100 Punkten - ein insgesamt

positiver Wert. Die Umfrage zeigt aber auch: Die Themen Cybersicherheit und

Regulierung bereiten vielen Führungskräften Sorge.



Der AI Pulse, beauftragt vom globalen Anbieter für Engineering-, Technologie-

und Beratungsdienstleistungen Expleo, misst die Einstellung von Führungskräften

gegenüber dem Einsatz von KI in Unternehmen - auf einer Skala von 0 (sehr

besorgt) bis 100 (sehr zuversichtlich).





Der Index fasst Werte zu Vertrauen, Besorgnis, Zuversicht und ethischer Haltung

gegenüber KI zusammen und verfolgt deren Entwicklung über die Zeit. Dafür werden

regelmäßig 600 Führungskräfte aus Großbritannien, Frankreich und Deutschland

befragt. So entsteht ein monatlicher Kompass für die Wirtschaft mit hilfreichen

Einsichten für Strategieentwicklung und Entscheidungsfindung.



Im August 2025 nahmen 200 Führungskräfte aus Deutschland an der ersten AI

Pulse-Welle teil. Der Sentiment Score erreichte 67 Punkte - ein

vorsichtig-positiver Wert. 75 Prozent der deutschen Befragten sehen KI als klare

Chance für ihr Unternehmen, 69 Prozent der Umfrageteilnehmer trauen ihrer

Organisation den erfolgreichen Einsatz von KI zu und 71 Prozent vertrauen auf

einen ethischen KI-Einsatz im eigenen Haus.



Besorgt darüber, wie Künstliche Intelligenz ihr Geschäft transformieren würde,

zeigten sich nur 34 Prozent der Befragten. Immerhin 43 % der deutschen

Führungskräfte sorgen sich über Risiken für Unternehmen beim Thema

Cybersicherheit (europaweit: 52 Prozent). Beim regulatorischen Rahmen überwiegt

hierzulande die Skepsis: Nur 42 Prozent der Befragten denken, dass die

Regulierungen des EU AI Act den ethischen Einsatz von KI in Unternehmen fördern

(europaweit immerhin 50 Prozent).



"Künstliche Intelligenz wird definitiv als Chance wahrgenommen - doch viele

Unternehmen ringen noch mit der Frage, wie sie verantwortungsvoll damit umgehen

sollen", sagt Dr. Yusuf Erdogan, Country Lead Digital & Technology von Expleo

Deutschland. "Unser Sentiment Score von 67 zeigt: Es braucht mehr als

Technologie. Es braucht Vertrauen - in Systeme, Prozesse und Menschen."



Hinweise für Redaktionen:



Im Rahmen des Expleo AI Pulse werden monatlich die Einschätzungen von jeweils

200 Führungskräften in Deutschland, Großbritannien und Frankreich erhoben. Die

Studie wird von der renommierten Insights-Agentur Opinium im Auftrag von Expleo

durchgeführt. Umfangreiche Daten und zusätzliche Informationen sind auf Anfrage

erhältlich.



Über Expleo



Expleo ist ein weltweit tätiger Anbieter von Engineering-, Technologie- und

Beratungsdienstleistungen. Das Unternehmen begleitet führende Organisationen bei

ihrer Transformation, unterstützt sie dabei, operative Exzellenz zu erreichen

und ihre Zukunftsfähigkeit nachhaltig zu sichern.



Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Entwicklung komplexer Produkte, der

Optimierung industrieller Prozesse und der Qualitätssicherung von IT-Systemen

bringt Expleo tiefes Branchenwissen und technologische Kompetenz in jedes

Projekt ein. Zum Portfolio gehören Schlüsselthemen wie Künstliche Intelligenz,

Digitalisierung, Hyperautomatisierung, Cybersicherheit und Data Science. Ziel

ist es, Innovation entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu beschleunigen.



Als verantwortungsbewusstes und diverses Unternehmen steht Expleo für integres

Handeln und arbeitet aktiv an einer nachhaltigeren und sicheren Gesellschaft.



Mit rund 19.000 Expert:innen in 30 Ländern erwirtschaftet Expleo einen

Jahresumsatz von über 1,4 Milliarden Euro.



Weitere Informationen finden Sie unter https://expleo.com/ .



