    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    KI-Umfrage

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Führungskräfte sehen Chancen - Cybersicherheit und Regulierung bereiten Sorgen / "Expleo AI Pulse" misst Stimmungslage europäischer Manager zu Künstlicher Intelligenz

    Köln (ots) - Laut dem neuen "AI Pulse"-Stimmungsbarometer von Expleo blicken
    deutsche Unternehmen mit gemischten Gefühlen auf Künstliche Intelligenz (KI).
    Der Sentiment Score für Deutschland liegt bei 67 von 100 Punkten - ein insgesamt
    positiver Wert. Die Umfrage zeigt aber auch: Die Themen Cybersicherheit und
    Regulierung bereiten vielen Führungskräften Sorge.

    Der AI Pulse, beauftragt vom globalen Anbieter für Engineering-, Technologie-
    und Beratungsdienstleistungen Expleo, misst die Einstellung von Führungskräften
    gegenüber dem Einsatz von KI in Unternehmen - auf einer Skala von 0 (sehr
    besorgt) bis 100 (sehr zuversichtlich).

    Der Index fasst Werte zu Vertrauen, Besorgnis, Zuversicht und ethischer Haltung
    gegenüber KI zusammen und verfolgt deren Entwicklung über die Zeit. Dafür werden
    regelmäßig 600 Führungskräfte aus Großbritannien, Frankreich und Deutschland
    befragt. So entsteht ein monatlicher Kompass für die Wirtschaft mit hilfreichen
    Einsichten für Strategieentwicklung und Entscheidungsfindung.

    Im August 2025 nahmen 200 Führungskräfte aus Deutschland an der ersten AI
    Pulse-Welle teil. Der Sentiment Score erreichte 67 Punkte - ein
    vorsichtig-positiver Wert. 75 Prozent der deutschen Befragten sehen KI als klare
    Chance für ihr Unternehmen, 69 Prozent der Umfrageteilnehmer trauen ihrer
    Organisation den erfolgreichen Einsatz von KI zu und 71 Prozent vertrauen auf
    einen ethischen KI-Einsatz im eigenen Haus.

    Besorgt darüber, wie Künstliche Intelligenz ihr Geschäft transformieren würde,
    zeigten sich nur 34 Prozent der Befragten. Immerhin 43 % der deutschen
    Führungskräfte sorgen sich über Risiken für Unternehmen beim Thema
    Cybersicherheit (europaweit: 52 Prozent). Beim regulatorischen Rahmen überwiegt
    hierzulande die Skepsis: Nur 42 Prozent der Befragten denken, dass die
    Regulierungen des EU AI Act den ethischen Einsatz von KI in Unternehmen fördern
    (europaweit immerhin 50 Prozent).

    "Künstliche Intelligenz wird definitiv als Chance wahrgenommen - doch viele
    Unternehmen ringen noch mit der Frage, wie sie verantwortungsvoll damit umgehen
    sollen", sagt Dr. Yusuf Erdogan, Country Lead Digital & Technology von Expleo
    Deutschland. "Unser Sentiment Score von 67 zeigt: Es braucht mehr als
    Technologie. Es braucht Vertrauen - in Systeme, Prozesse und Menschen."

    Hinweise für Redaktionen:

    Im Rahmen des Expleo AI Pulse werden monatlich die Einschätzungen von jeweils
    200 Führungskräften in Deutschland, Großbritannien und Frankreich erhoben. Die
    Studie wird von der renommierten Insights-Agentur Opinium im Auftrag von Expleo
    durchgeführt. Umfangreiche Daten und zusätzliche Informationen sind auf Anfrage
    erhältlich.

    Über Expleo

    Expleo ist ein weltweit tätiger Anbieter von Engineering-, Technologie- und
    Beratungsdienstleistungen. Das Unternehmen begleitet führende Organisationen bei
    ihrer Transformation, unterstützt sie dabei, operative Exzellenz zu erreichen
    und ihre Zukunftsfähigkeit nachhaltig zu sichern.

    Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Entwicklung komplexer Produkte, der
    Optimierung industrieller Prozesse und der Qualitätssicherung von IT-Systemen
    bringt Expleo tiefes Branchenwissen und technologische Kompetenz in jedes
    Projekt ein. Zum Portfolio gehören Schlüsselthemen wie Künstliche Intelligenz,
    Digitalisierung, Hyperautomatisierung, Cybersicherheit und Data Science. Ziel
    ist es, Innovation entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu beschleunigen.

    Als verantwortungsbewusstes und diverses Unternehmen steht Expleo für integres
    Handeln und arbeitet aktiv an einer nachhaltigeren und sicheren Gesellschaft.

    Mit rund 19.000 Expert:innen in 30 Ländern erwirtschaftet Expleo einen
    Jahresumsatz von über 1,4 Milliarden Euro.

    Weitere Informationen finden Sie unter https://expleo.com/ .

    Pressekontakt:

    Ansprechpartner für Medien
    Anna Limbach und Martina Kreutz
    E-Mail: mailto:Communications.Germany@expleogroup.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/166963/6118557
    OTS: Expleo




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    KI-Umfrage Deutsche Führungskräfte sehen Chancen - Cybersicherheit und Regulierung bereiten Sorgen / "Expleo AI Pulse" misst Stimmungslage europäischer Manager zu Künstlicher Intelligenz Laut dem neuen "AI Pulse"-Stimmungsbarometer von Expleo blicken deutsche Unternehmen mit gemischten Gefühlen auf Künstliche Intelligenz (KI). Der Sentiment Score für Deutschland liegt bei 67 von 100 Punkten - ein insgesamt positiver Wert. Die …