    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Interessengemeinschaft von acht deutschen LKW-Anhänger Herstellern

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    EU-Verordnung gefährdet CO?-Ziele, Transporteffizienz und über 70.000 Arbeitsplätze

    Berlin und Brüssel (ots/PRNewswire) - Effizienter Klimaschutz braucht
    realistische Lösungen

    - LKW-Anhänger-Hersteller legen Rechtsmittel beim EuGH ein
    - Forderung nach Abschaffung des Simulationstools VECTO-Trailer (Vehicle Energy
    Consumption Calculation Tool)
    - Kritik an realitätsferner Methodik und fehlender wirtschaftlicher
    Umsetzbarkeit der CO?-Vorgaben

    Acht führende Hersteller von LKW-Anhängern haben beim Europäischen Gerichtshof
    Rechtsmittel gegen zentrale Artikel der EU-Verordnung 2024/1610 eingelegt. Diese
    sehen verbindliche CO?-Reduktionsziele auch für Anhänger vor - obwohl diese
    selbst keine Emissionen verursachen. Die Unternehmen bekennen sich klar zu den
    Klimazielen der EU, warnen jedoch vor den Folgen einer praxisfernen Regulierung:
    Statt zur Emissionssenkung beizutragen, droht durch die Einführung der
    Verordnung ein Anstieg des Verkehrs und der Gesamtemissionen.

    Die Interessengemeinschaft der acht Unternehmen hatte bereits beim Europäischen
    Gericht (EuG) eine Nichtigkeitsklage gegen zentrale Artikel der Verordnung
    eingereicht. Das Gericht wies die Klage mit der Begründung zurück, es fehle an
    individueller Betroffenheit.

    CO ? -Einsparung: Simulation kontra Realität

    Seit dem 1. Juli 2024 schreibt die Verordnung vor, dass die CO?-Emissionen von
    Sattelanhängern um 10%, bei sonstigen Anhängern um 7,5% reduziert werden müssen
    - basierend auf Simulationen mit dem EU-eigenen Tool VECTO-Trailer, das zentrale
    Grundlage der Regulierung ist. Werden die Ziele nicht erreicht, drohen massive
    jährliche Strafzahlungen ab 2030: 4.250 Euro pro Fahrzeug und Gramm
    CO?-Emissionen pro Tonne/Kilometer. Berechnungen zeigen, dass allein die
    drohenden Strafzahlungen den Anhängerpreis um bis zu 40% erhöhen könnten - und
    damit den Verkauf für viele Hersteller wirtschaftlich unrentabel machen.

    "Ein Tool, das CO?-Einsparungen simuliert, obwohl in der Realität mehr LKWs
    unterwegs sind, steht im Widerspruch zu den Klimazielen. Wir brauchen reale
    Effizienzgewinne im Gesamtsystem statt modellierter Scheinlösungen. Die
    Verordnung in ihrer jetzigen Form gefährdet nicht nur die Klimaziele, sondern
    auch Standorte, Wettbewerbsbedingungen und über 70.000 Arbeitsplätze. Wir sehen
    daher keine andere Möglichkeit, als gerichtliche Schritte zu gehen", erklärt
    Gero Schulze Isfort als Sprecher der Interessengemeinschaft.

    Die acht klagenden Unternehmen sind überwiegend mittelständisch geprägt. Anders
    als große Konzerne verfügen sie nicht über unbegrenzte finanzielle oder
    technologische Ressourcen, um regulatorische Lasten kurzfristig abzufedern. Für
    sie stellt die Verordnung eine akute Bedrohung der wirtschaftlichen Existenz dar
    - mit direkten Folgen für tausende Arbeitsplätze in der Industrie und im
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Interessengemeinschaft von acht deutschen LKW-Anhänger Herstellern EU-Verordnung gefährdet CO?-Ziele, Transporteffizienz und über 70.000 Arbeitsplätze Effizienter Klimaschutz braucht realistische Lösungen - LKW-Anhänger-Hersteller legen Rechtsmittel beim EuGH ein - Forderung nach Abschaffung des Simulationstools VECTO-Trailer (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool) - Kritik an …