EU-Verordnung gefährdet CO?-Ziele, Transporteffizienz und über 70.000 Arbeitsplätze

Berlin und Brüssel (ots/PRNewswire) - Effizienter Klimaschutz braucht

realistische Lösungen



- LKW-Anhänger-Hersteller legen Rechtsmittel beim EuGH ein

- Forderung nach Abschaffung des Simulationstools VECTO-Trailer (Vehicle Energy

Consumption Calculation Tool)

- Kritik an realitätsferner Methodik und fehlender wirtschaftlicher

Umsetzbarkeit der CO?-Vorgaben



Acht führende Hersteller von LKW-Anhängern haben beim Europäischen Gerichtshof

Rechtsmittel gegen zentrale Artikel der EU-Verordnung 2024/1610 eingelegt. Diese

sehen verbindliche CO?-Reduktionsziele auch für Anhänger vor - obwohl diese

selbst keine Emissionen verursachen. Die Unternehmen bekennen sich klar zu den

Klimazielen der EU, warnen jedoch vor den Folgen einer praxisfernen Regulierung:

Statt zur Emissionssenkung beizutragen, droht durch die Einführung der

Verordnung ein Anstieg des Verkehrs und der Gesamtemissionen.





Die Interessengemeinschaft der acht Unternehmen hatte bereits beim EuropäischenGericht (EuG) eine Nichtigkeitsklage gegen zentrale Artikel der Verordnungeingereicht. Das Gericht wies die Klage mit der Begründung zurück, es fehle anindividueller Betroffenheit.CO ? -Einsparung: Simulation kontra RealitätSeit dem 1. Juli 2024 schreibt die Verordnung vor, dass die CO?-Emissionen vonSattelanhängern um 10%, bei sonstigen Anhängern um 7,5% reduziert werden müssen- basierend auf Simulationen mit dem EU-eigenen Tool VECTO-Trailer, das zentraleGrundlage der Regulierung ist. Werden die Ziele nicht erreicht, drohen massivejährliche Strafzahlungen ab 2030: 4.250 Euro pro Fahrzeug und GrammCO?-Emissionen pro Tonne/Kilometer. Berechnungen zeigen, dass allein diedrohenden Strafzahlungen den Anhängerpreis um bis zu 40% erhöhen könnten - unddamit den Verkauf für viele Hersteller wirtschaftlich unrentabel machen."Ein Tool, das CO?-Einsparungen simuliert, obwohl in der Realität mehr LKWsunterwegs sind, steht im Widerspruch zu den Klimazielen. Wir brauchen realeEffizienzgewinne im Gesamtsystem statt modellierter Scheinlösungen. DieVerordnung in ihrer jetzigen Form gefährdet nicht nur die Klimaziele, sondernauch Standorte, Wettbewerbsbedingungen und über 70.000 Arbeitsplätze. Wir sehendaher keine andere Möglichkeit, als gerichtliche Schritte zu gehen", erklärtGero Schulze Isfort als Sprecher der Interessengemeinschaft.Die acht klagenden Unternehmen sind überwiegend mittelständisch geprägt. Andersals große Konzerne verfügen sie nicht über unbegrenzte finanzielle odertechnologische Ressourcen, um regulatorische Lasten kurzfristig abzufedern. Fürsie stellt die Verordnung eine akute Bedrohung der wirtschaftlichen Existenz dar- mit direkten Folgen für tausende Arbeitsplätze in der Industrie und im