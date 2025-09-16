Interessengemeinschaft von acht deutschen LKW-Anhänger Herstellern
EU-Verordnung gefährdet CO?-Ziele, Transporteffizienz und über 70.000 Arbeitsplätze
Berlin und Brüssel (ots/PRNewswire) - Effizienter Klimaschutz braucht
realistische Lösungen
- LKW-Anhänger-Hersteller legen Rechtsmittel beim EuGH ein
- Forderung nach Abschaffung des Simulationstools VECTO-Trailer (Vehicle Energy
Consumption Calculation Tool)
- Kritik an realitätsferner Methodik und fehlender wirtschaftlicher
Umsetzbarkeit der CO?-Vorgaben
Acht führende Hersteller von LKW-Anhängern haben beim Europäischen Gerichtshof
Rechtsmittel gegen zentrale Artikel der EU-Verordnung 2024/1610 eingelegt. Diese
sehen verbindliche CO?-Reduktionsziele auch für Anhänger vor - obwohl diese
selbst keine Emissionen verursachen. Die Unternehmen bekennen sich klar zu den
Klimazielen der EU, warnen jedoch vor den Folgen einer praxisfernen Regulierung:
Statt zur Emissionssenkung beizutragen, droht durch die Einführung der
Verordnung ein Anstieg des Verkehrs und der Gesamtemissionen.
realistische Lösungen
- LKW-Anhänger-Hersteller legen Rechtsmittel beim EuGH ein
- Forderung nach Abschaffung des Simulationstools VECTO-Trailer (Vehicle Energy
Consumption Calculation Tool)
- Kritik an realitätsferner Methodik und fehlender wirtschaftlicher
Umsetzbarkeit der CO?-Vorgaben
Acht führende Hersteller von LKW-Anhängern haben beim Europäischen Gerichtshof
Rechtsmittel gegen zentrale Artikel der EU-Verordnung 2024/1610 eingelegt. Diese
sehen verbindliche CO?-Reduktionsziele auch für Anhänger vor - obwohl diese
selbst keine Emissionen verursachen. Die Unternehmen bekennen sich klar zu den
Klimazielen der EU, warnen jedoch vor den Folgen einer praxisfernen Regulierung:
Statt zur Emissionssenkung beizutragen, droht durch die Einführung der
Verordnung ein Anstieg des Verkehrs und der Gesamtemissionen.
Die Interessengemeinschaft der acht Unternehmen hatte bereits beim Europäischen
Gericht (EuG) eine Nichtigkeitsklage gegen zentrale Artikel der Verordnung
eingereicht. Das Gericht wies die Klage mit der Begründung zurück, es fehle an
individueller Betroffenheit.
CO ? -Einsparung: Simulation kontra Realität
Seit dem 1. Juli 2024 schreibt die Verordnung vor, dass die CO?-Emissionen von
Sattelanhängern um 10%, bei sonstigen Anhängern um 7,5% reduziert werden müssen
- basierend auf Simulationen mit dem EU-eigenen Tool VECTO-Trailer, das zentrale
Grundlage der Regulierung ist. Werden die Ziele nicht erreicht, drohen massive
jährliche Strafzahlungen ab 2030: 4.250 Euro pro Fahrzeug und Gramm
CO?-Emissionen pro Tonne/Kilometer. Berechnungen zeigen, dass allein die
drohenden Strafzahlungen den Anhängerpreis um bis zu 40% erhöhen könnten - und
damit den Verkauf für viele Hersteller wirtschaftlich unrentabel machen.
"Ein Tool, das CO?-Einsparungen simuliert, obwohl in der Realität mehr LKWs
unterwegs sind, steht im Widerspruch zu den Klimazielen. Wir brauchen reale
Effizienzgewinne im Gesamtsystem statt modellierter Scheinlösungen. Die
Verordnung in ihrer jetzigen Form gefährdet nicht nur die Klimaziele, sondern
auch Standorte, Wettbewerbsbedingungen und über 70.000 Arbeitsplätze. Wir sehen
daher keine andere Möglichkeit, als gerichtliche Schritte zu gehen", erklärt
Gero Schulze Isfort als Sprecher der Interessengemeinschaft.
Die acht klagenden Unternehmen sind überwiegend mittelständisch geprägt. Anders
als große Konzerne verfügen sie nicht über unbegrenzte finanzielle oder
technologische Ressourcen, um regulatorische Lasten kurzfristig abzufedern. Für
sie stellt die Verordnung eine akute Bedrohung der wirtschaftlichen Existenz dar
- mit direkten Folgen für tausende Arbeitsplätze in der Industrie und im
Gericht (EuG) eine Nichtigkeitsklage gegen zentrale Artikel der Verordnung
eingereicht. Das Gericht wies die Klage mit der Begründung zurück, es fehle an
individueller Betroffenheit.
CO ? -Einsparung: Simulation kontra Realität
Seit dem 1. Juli 2024 schreibt die Verordnung vor, dass die CO?-Emissionen von
Sattelanhängern um 10%, bei sonstigen Anhängern um 7,5% reduziert werden müssen
- basierend auf Simulationen mit dem EU-eigenen Tool VECTO-Trailer, das zentrale
Grundlage der Regulierung ist. Werden die Ziele nicht erreicht, drohen massive
jährliche Strafzahlungen ab 2030: 4.250 Euro pro Fahrzeug und Gramm
CO?-Emissionen pro Tonne/Kilometer. Berechnungen zeigen, dass allein die
drohenden Strafzahlungen den Anhängerpreis um bis zu 40% erhöhen könnten - und
damit den Verkauf für viele Hersteller wirtschaftlich unrentabel machen.
"Ein Tool, das CO?-Einsparungen simuliert, obwohl in der Realität mehr LKWs
unterwegs sind, steht im Widerspruch zu den Klimazielen. Wir brauchen reale
Effizienzgewinne im Gesamtsystem statt modellierter Scheinlösungen. Die
Verordnung in ihrer jetzigen Form gefährdet nicht nur die Klimaziele, sondern
auch Standorte, Wettbewerbsbedingungen und über 70.000 Arbeitsplätze. Wir sehen
daher keine andere Möglichkeit, als gerichtliche Schritte zu gehen", erklärt
Gero Schulze Isfort als Sprecher der Interessengemeinschaft.
Die acht klagenden Unternehmen sind überwiegend mittelständisch geprägt. Anders
als große Konzerne verfügen sie nicht über unbegrenzte finanzielle oder
technologische Ressourcen, um regulatorische Lasten kurzfristig abzufedern. Für
sie stellt die Verordnung eine akute Bedrohung der wirtschaftlichen Existenz dar
- mit direkten Folgen für tausende Arbeitsplätze in der Industrie und im
Autor folgen