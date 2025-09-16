    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    AOP Health verstärkt Führungsteam für globalen Wachstumskurs

    Wien (ots) - AOP Health baut seine globale Präsenz weiter aus und betont seine
    Vorreiterrolle. Im Rahmen seiner dynamischen Wachstumsstrategie beruft das
    Unternehmen drei erfahrene Führungskräfte in Schlüsselpositionen: Melissa
    Fellner als Vice President Global Brands, Alexander Kraft als Vice President
    Technical Operations und Andreas di Egidio als Vice President Business
    Development & Alliance Management.

    Mit diesen strategischen Besetzungen unterstreicht AOP Health seinen Anspruch,
    sich als globaler Akteur im Bereich seltener und komplexer Erkrankungen zu
    positionieren. Mit ihrer umfassenden internationalen Erfahrung bringen die neu
    ernannten Führungskräfte nachweisliche Erfolge, sowie das Wissen, die Expertise
    und die Vision mit, die für nachhaltiges Wachstum erforderlich sind.

    Melissa Fellner wird Vice President Global Brands

    Aufgrund ihres wissenschaftlichen Hintergrunds und ihrer langjährigen Expertise
    in der Vermarktung hatte Melissa Fellner bereits leitende Funktionen in einem
    der weltweit führenden Pharmaunternehmen bekleidet. Bei AOP Health bringt sie
    fundiertes Marketing- und strategisches Know-how ein, um die internationale
    Expansion des Unternehmens zu unterstützen.

    "Bei AOP Health sehe ich eine seltene Kombination aus Expertise, hoher
    Werthaltung und Patientenfokus. Das ist das ideale Umfeld, um starke Teams
    aufzubauen und nachhaltiges Wachstum zu schaffen - für das Unternehmen und zum
    Wohle der Patient*innen, die wir betreuen", sagt Fellner.

    Fellner übernimmt die Leitung der Global Brands und verantwortet die
    Lifecycle-Strategien des Portfolios sowie die internationale Markenintegration
    über Funktionen und Märkte hinweg. Ihr Führungsstil - geprägt von transparenter
    Kommunikation, strategischer Ausrichtung und Empowerment - zielt darauf ab,
    belastbare, leistungsstarke Teams zu formen, die das Wachstum des Unternehmens
    aktiv vorantreiben.

    Alexander Kraft übernimmt als Vice President Technical Operations

    Mit einem PhD in Biologie und über zwei Jahrzehnten Erfahrung in
    pharmazeutischen Produktionsprozessen bringt Alexander Kraft sowohl
    wissenschaftliche Präzision als auch organisatorischen Weitblick ins Unternehmen
    ein. Nach leitenden Positionen in Produktion und Qualitätssicherung unterstützt
    er nun die internationale Expansion von AOP Health, indem er die operative
    Infrastruktur gezielt stärkt und weiterentwickelt.

    "AOP Health steht an einem Wendepunkt in seiner Transformation hin zu einem
    global ausgerichteten Unternehmen", so Kraft. "Meine Aufgabe ist es, Systeme und
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    AOP Health verstärkt Führungsteam für globalen Wachstumskurs AOP Health baut seine globale Präsenz weiter aus und betont seine Vorreiterrolle. Im Rahmen seiner dynamischen Wachstumsstrategie beruft das Unternehmen drei erfahrene Führungskräfte in Schlüsselpositionen: Melissa Fellner als Vice President Global …