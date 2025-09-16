AOP Health verstärkt Führungsteam für globalen Wachstumskurs
Wien (ots) - AOP Health baut seine globale Präsenz weiter aus und betont seine
Vorreiterrolle. Im Rahmen seiner dynamischen Wachstumsstrategie beruft das
Unternehmen drei erfahrene Führungskräfte in Schlüsselpositionen: Melissa
Fellner als Vice President Global Brands, Alexander Kraft als Vice President
Technical Operations und Andreas di Egidio als Vice President Business
Development & Alliance Management.
Mit diesen strategischen Besetzungen unterstreicht AOP Health seinen Anspruch,
sich als globaler Akteur im Bereich seltener und komplexer Erkrankungen zu
positionieren. Mit ihrer umfassenden internationalen Erfahrung bringen die neu
ernannten Führungskräfte nachweisliche Erfolge, sowie das Wissen, die Expertise
und die Vision mit, die für nachhaltiges Wachstum erforderlich sind.
Melissa Fellner wird Vice President Global Brands
Aufgrund ihres wissenschaftlichen Hintergrunds und ihrer langjährigen Expertise
in der Vermarktung hatte Melissa Fellner bereits leitende Funktionen in einem
der weltweit führenden Pharmaunternehmen bekleidet. Bei AOP Health bringt sie
fundiertes Marketing- und strategisches Know-how ein, um die internationale
Expansion des Unternehmens zu unterstützen.
"Bei AOP Health sehe ich eine seltene Kombination aus Expertise, hoher
Werthaltung und Patientenfokus. Das ist das ideale Umfeld, um starke Teams
aufzubauen und nachhaltiges Wachstum zu schaffen - für das Unternehmen und zum
Wohle der Patient*innen, die wir betreuen", sagt Fellner.
Fellner übernimmt die Leitung der Global Brands und verantwortet die
Lifecycle-Strategien des Portfolios sowie die internationale Markenintegration
über Funktionen und Märkte hinweg. Ihr Führungsstil - geprägt von transparenter
Kommunikation, strategischer Ausrichtung und Empowerment - zielt darauf ab,
belastbare, leistungsstarke Teams zu formen, die das Wachstum des Unternehmens
aktiv vorantreiben.
Alexander Kraft übernimmt als Vice President Technical Operations
Mit einem PhD in Biologie und über zwei Jahrzehnten Erfahrung in
pharmazeutischen Produktionsprozessen bringt Alexander Kraft sowohl
wissenschaftliche Präzision als auch organisatorischen Weitblick ins Unternehmen
ein. Nach leitenden Positionen in Produktion und Qualitätssicherung unterstützt
er nun die internationale Expansion von AOP Health, indem er die operative
Infrastruktur gezielt stärkt und weiterentwickelt.
"AOP Health steht an einem Wendepunkt in seiner Transformation hin zu einem
global ausgerichteten Unternehmen", so Kraft. "Meine Aufgabe ist es, Systeme und
