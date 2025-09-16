AOP Health verstärkt Führungsteam für globalen Wachstumskurs

Wien (ots) - AOP Health baut seine globale Präsenz weiter aus und betont seine

Vorreiterrolle. Im Rahmen seiner dynamischen Wachstumsstrategie beruft das

Unternehmen drei erfahrene Führungskräfte in Schlüsselpositionen: Melissa

Fellner als Vice President Global Brands, Alexander Kraft als Vice President

Technical Operations und Andreas di Egidio als Vice President Business

Development & Alliance Management.



Mit diesen strategischen Besetzungen unterstreicht AOP Health seinen Anspruch,

sich als globaler Akteur im Bereich seltener und komplexer Erkrankungen zu

positionieren. Mit ihrer umfassenden internationalen Erfahrung bringen die neu

ernannten Führungskräfte nachweisliche Erfolge, sowie das Wissen, die Expertise

und die Vision mit, die für nachhaltiges Wachstum erforderlich sind.





Melissa Fellner wird Vice President Global BrandsAufgrund ihres wissenschaftlichen Hintergrunds und ihrer langjährigen Expertisein der Vermarktung hatte Melissa Fellner bereits leitende Funktionen in einemder weltweit führenden Pharmaunternehmen bekleidet. Bei AOP Health bringt siefundiertes Marketing- und strategisches Know-how ein, um die internationaleExpansion des Unternehmens zu unterstützen."Bei AOP Health sehe ich eine seltene Kombination aus Expertise, hoherWerthaltung und Patientenfokus. Das ist das ideale Umfeld, um starke Teamsaufzubauen und nachhaltiges Wachstum zu schaffen - für das Unternehmen und zumWohle der Patient*innen, die wir betreuen", sagt Fellner.Fellner übernimmt die Leitung der Global Brands und verantwortet dieLifecycle-Strategien des Portfolios sowie die internationale Markenintegrationüber Funktionen und Märkte hinweg. Ihr Führungsstil - geprägt von transparenterKommunikation, strategischer Ausrichtung und Empowerment - zielt darauf ab,belastbare, leistungsstarke Teams zu formen, die das Wachstum des Unternehmensaktiv vorantreiben.Alexander Kraft übernimmt als Vice President Technical OperationsMit einem PhD in Biologie und über zwei Jahrzehnten Erfahrung inpharmazeutischen Produktionsprozessen bringt Alexander Kraft sowohlwissenschaftliche Präzision als auch organisatorischen Weitblick ins Unternehmenein. Nach leitenden Positionen in Produktion und Qualitätssicherung unterstützter nun die internationale Expansion von AOP Health, indem er die operativeInfrastruktur gezielt stärkt und weiterentwickelt."AOP Health steht an einem Wendepunkt in seiner Transformation hin zu einemglobal ausgerichteten Unternehmen", so Kraft. "Meine Aufgabe ist es, Systeme und