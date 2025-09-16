Der günstigste und sicherste Strom kommt aus Erneuerbaren Energien (FOTO)

Bochum (ots) - Das am Montag vorgestellte Energiewende-Monitoring zeigt bekannte

Herausforderungen der Energiewende auf. Die GLS Bank sieht keinen Anlass für

weniger Ausbau der Erneuerbaren Energien - und setzt den Fokus weiter auf mehr

Batteriespeicher.



"Der künftige Strombedarf ist nur mit Erneuerbaren günstig, sicher und

nachhaltig erfüllbar", sagt GLS Branchenkoordinator für Erneuerbare Energien

Christian Marcks.





In dieser Kernbranche finanziert die sozial-ökologische Bank in diesem Jahr

voraussichtlich Projekte in Höhe von rund 500 Millionen Euro. Dabei spielen

Speicher wie der jüngst eröffnete in Bollingstedt (https://www.gls.de/gls-bank/a

ktuelles/neuigkeiten/erneuerbare-energie-deutschlands-groesster-batteriespeicher

-ist-gestartet/) eine wachsende Rolle. Das Energiewende-Monitoring, das

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche am Montag vorgestellt hat,

unterschätzt die jetzt schon absehbare Rolle von Batteriespeichern und

Flexibilisierungspotenzialen, so die Energieexpert*innen der GLS Bank.



GLS Bank Vorstandssprecherin Aysel Osmanoglu betont die Bedeutung von

Erneuerbaren Energien für Bezahlbarkeit und Wirtschaftlichkeit. Politische

Rahmenbedingungen müssten ökologische Folgekosten einpreisen und gleichzeitig

Flexibilität fördern.



"Erneuerbare Energien und moderne Netze verbinden Versorgungssicherheit und

Wirtschaftlichkeit mit einer regenerativen Wirtschaftsweise, die auch künftigen

Generationen eine Zukunft möglich macht", sagt Aysel Osmanoglu.



"Zu stark auf Gas als Energiequelle zu setzen, ist teurer, reißt die Klimaziele

und bedeutet jahrzehntelange Abhängigkeiten. Nur mit Erneuerbaren sind wir

unabhängig und verschlimmern die Klimakrise nicht noch weiter", so die GLS

Vorstandssprecherin.



Einen Überblick über aktuelle Projekte der GLS Bank finden Sie hier.

(https://www.gls.de/finanzieren/branchen/erneuerbare-energien/)



Pressekontakt:



Silke Bender

Lukas Feldmann

Galika Ivanov

Nora Schareika



M: mailto:presse@gls.de

T: +49 (0) 234 5797 5340



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/64894/6118569

OTS: GLS Bank







