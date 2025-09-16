    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Kommentar der GLS Bank zum Energiewende-Monitoring

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Der günstigste und sicherste Strom kommt aus Erneuerbaren Energien (FOTO)

    Bochum (ots) - Das am Montag vorgestellte Energiewende-Monitoring zeigt bekannte
    Herausforderungen der Energiewende auf. Die GLS Bank sieht keinen Anlass für
    weniger Ausbau der Erneuerbaren Energien - und setzt den Fokus weiter auf mehr
    Batteriespeicher.

    "Der künftige Strombedarf ist nur mit Erneuerbaren günstig, sicher und
    nachhaltig erfüllbar", sagt GLS Branchenkoordinator für Erneuerbare Energien
    Christian Marcks.

    In dieser Kernbranche finanziert die sozial-ökologische Bank in diesem Jahr
    voraussichtlich Projekte in Höhe von rund 500 Millionen Euro. Dabei spielen
    Speicher wie der jüngst eröffnete in Bollingstedt (https://www.gls.de/gls-bank/a
    ktuelles/neuigkeiten/erneuerbare-energie-deutschlands-groesster-batteriespeicher
    -ist-gestartet/) eine wachsende Rolle. Das Energiewende-Monitoring, das
    Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche am Montag vorgestellt hat,
    unterschätzt die jetzt schon absehbare Rolle von Batteriespeichern und
    Flexibilisierungspotenzialen, so die Energieexpert*innen der GLS Bank.

    GLS Bank Vorstandssprecherin Aysel Osmanoglu betont die Bedeutung von
    Erneuerbaren Energien für Bezahlbarkeit und Wirtschaftlichkeit. Politische
    Rahmenbedingungen müssten ökologische Folgekosten einpreisen und gleichzeitig
    Flexibilität fördern.

    "Erneuerbare Energien und moderne Netze verbinden Versorgungssicherheit und
    Wirtschaftlichkeit mit einer regenerativen Wirtschaftsweise, die auch künftigen
    Generationen eine Zukunft möglich macht", sagt Aysel Osmanoglu.

    "Zu stark auf Gas als Energiequelle zu setzen, ist teurer, reißt die Klimaziele
    und bedeutet jahrzehntelange Abhängigkeiten. Nur mit Erneuerbaren sind wir
    unabhängig und verschlimmern die Klimakrise nicht noch weiter", so die GLS
    Vorstandssprecherin.

    Einen Überblick über aktuelle Projekte der GLS Bank finden Sie hier.
    (https://www.gls.de/finanzieren/branchen/erneuerbare-energien/)

    Pressekontakt:

    Silke Bender
    Lukas Feldmann
    Galika Ivanov
    Nora Schareika

    M: mailto:presse@gls.de
    T: +49 (0) 234 5797 5340

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/64894/6118569
    OTS: GLS Bank




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Kommentar der GLS Bank zum Energiewende-Monitoring Der günstigste und sicherste Strom kommt aus Erneuerbaren Energien (FOTO) Das am Montag vorgestellte Energiewende-Monitoring zeigt bekannte Herausforderungen der Energiewende auf. Die GLS Bank sieht keinen Anlass für weniger Ausbau der Erneuerbaren Energien - und setzt den Fokus weiter auf mehr Batteriespeicher. "Der …