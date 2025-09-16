Der günstigste und sicherste Strom kommt aus Erneuerbaren Energien (FOTO)

Kommentar der GLS Bank zum Energiewende-Monitoring
Bochum (ots) - Das am Montag vorgestellte Energiewende-Monitoring zeigt bekannte
Herausforderungen der Energiewende auf. Die GLS Bank sieht keinen Anlass für
weniger Ausbau der Erneuerbaren Energien - und setzt den Fokus weiter auf mehr
Batteriespeicher.
"Der künftige Strombedarf ist nur mit Erneuerbaren günstig, sicher und
nachhaltig erfüllbar", sagt GLS Branchenkoordinator für Erneuerbare Energien
Christian Marcks.
In dieser Kernbranche finanziert die sozial-ökologische Bank in diesem Jahr
voraussichtlich Projekte in Höhe von rund 500 Millionen Euro. Dabei spielen
Speicher wie der jüngst eröffnete in Bollingstedt (https://www.gls.de/gls-bank/a
ktuelles/neuigkeiten/erneuerbare-energie-deutschlands-groesster-batteriespeicher
-ist-gestartet/) eine wachsende Rolle. Das Energiewende-Monitoring, das
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche am Montag vorgestellt hat,
unterschätzt die jetzt schon absehbare Rolle von Batteriespeichern und
Flexibilisierungspotenzialen, so die Energieexpert*innen der GLS Bank.
GLS Bank Vorstandssprecherin Aysel Osmanoglu betont die Bedeutung von
Erneuerbaren Energien für Bezahlbarkeit und Wirtschaftlichkeit. Politische
Rahmenbedingungen müssten ökologische Folgekosten einpreisen und gleichzeitig
Flexibilität fördern.
"Erneuerbare Energien und moderne Netze verbinden Versorgungssicherheit und
Wirtschaftlichkeit mit einer regenerativen Wirtschaftsweise, die auch künftigen
Generationen eine Zukunft möglich macht", sagt Aysel Osmanoglu.
"Zu stark auf Gas als Energiequelle zu setzen, ist teurer, reißt die Klimaziele
und bedeutet jahrzehntelange Abhängigkeiten. Nur mit Erneuerbaren sind wir
unabhängig und verschlimmern die Klimakrise nicht noch weiter", so die GLS
Vorstandssprecherin.
