Oracle - Aktie geht steil - 16.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Oracle Aktie. Mit einer Performance von +4,23 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Oracle ist ein globaler Technologiekonzern, der sich auf Datenbanklösungen und Cloud-Dienste spezialisiert hat. Mit Produkten wie Oracle Database und Oracle Cloud Infrastructure bedient es große Unternehmen weltweit. Hauptkonkurrenten sind Microsoft, AWS und IBM. Oracle zeichnet sich durch die Integration von Datenbank- und Cloud-Lösungen sowie ein breites Softwareportfolio aus.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Oracle Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +39,69 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Oracle Aktie damit um +27,96 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,93 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Oracle +62,65 % gewonnen.

Oracle Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +27,96 % 1 Monat +23,93 % 3 Monate +39,69 % 1 Jahr +79,34 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Oracle Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Oracle Aktie, die nach anfänglichem Anstieg wieder gefallen ist. Bedenken zur hohen Verschuldung und der Unsicherheit über die Umsetzung von Aufträgen, insbesondere im Cloud- und KI-Bereich, prägen die Gespräche. Während einige die starken Auftragsvolumina als positives Zeichen sehen, wird auch die Gefahr eines Preiswettbewerbs und die Möglichkeit, dass Rechenleistung zu einem Commodity wird, thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Oracle eingestellt.

Informationen zur Oracle Aktie

Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 748,83 Mrd. wert.

Oracle Aktie jetzt kaufen?

Ob die Oracle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oracle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.