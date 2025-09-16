Wolfspeed Aktie schießt durch die Decke - 16.09.2025

Die Wolfspeed Aktie konnte bisher um +9,70 % auf 2,7360€ zulegen. Das sind +0,2420 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Wolfspeed ist ein führender Anbieter von SiC- und GaN-Halbleitern, die in Elektrofahrzeugen, erneuerbaren Energien und Telekommunikation eingesetzt werden. Mit einer starken Marktstellung und einzigartiger SiC-Technologie konkurriert es mit Infineon, ON Semiconductor und STMicroelectronics. Wolfspeed zeichnet sich durch seine Innovationskraft und vertikale Integration aus.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Wolfspeed über einen Zuwachs von +131,55 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die Wolfspeed Aktie damit um +143,95 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +122,27 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -63,87 % verloren.

Wolfspeed Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +143,95 % 1 Monat +122,27 % 3 Monate +131,55 % 1 Jahr -68,10 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Wolfspeed Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Wolfspeed Aktie, insbesondere nach der Genehmigung des Restrukturierungsplans, der eine Schuldenreduzierung um 70% vorsieht. Während einige Nutzer von einer möglichen Kursexplosion ausgehen, äußern andere Bedenken hinsichtlich der Seriosität der Kursbewegungen und warnen vor einem möglichen 'Pump & Dump'-Szenario. Die Meinungen über die Stabilität und zukünftige Entwicklung der Aktie sind stark geteilt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Wolfspeed eingestellt.

Informationen zur Wolfspeed Aktie

Es gibt 156 Mio. Wolfspeed Aktien. Damit ist das Unternehmen 427,95 Mio. wert.

Wolfspeed Aktie jetzt kaufen?

Ob die Wolfspeed Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wolfspeed Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.