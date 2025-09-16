PUMA Aktie überzeugt mit Kursplus - 16.09.2025

Einen starken Börsentag erlebt die PUMA Aktie. Sie steigt um +2,27 % auf 19,835€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

PUMA ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist global präsent und zählt zu den Top 3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Nike, Adidas und Under Armour. PUMA zeichnet sich durch innovative Designs und nachhaltige Produktion aus.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von PUMA in den letzten drei Monaten Verluste von -7,46 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PUMA Aktie damit um -2,30 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,66 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -55,94 % verloren.

PUMA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,30 % 1 Monat +12,66 % 3 Monate -7,46 % 1 Jahr -49,73 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark gefallene Puma Aktie, die von 48 Euro auf unter 19 Euro gefallen ist. Die Beiträge thematisieren die Herausforderungen im Bekleidungssektor, Übernahmegerüchte mit Adidas und die vergleichsweise attraktive Bewertung von Puma, die jedoch von Unsicherheiten über die zukünftige Ertragslage begleitet wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PUMA eingestellt.

Informationen zur PUMA Aktie

Es gibt 150 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,98 Mrd. wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

PUMA Aktie jetzt kaufen?

Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.