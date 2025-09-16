    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUTO1 Group AktievorwärtsNachrichten zu AUTO1 Group

    Starke Performance AUTO1 Group Aktie legt zu - 16.09.2025

    Am 16.09.2025 ist die AUTO1 Group Aktie, bisher, um +3,63 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AUTO1 Group Aktie.

    Foto: Autohero

    AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

    AUTO1 Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.09.2025

    Die AUTO1 Group Aktie konnte bisher um +3,63 % auf 28,52 zulegen. Das sind +1,00  mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von AUTO1 Group einen Gewinn von +19,01 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die AUTO1 Group Aktie damit um +4,59 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,59 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von AUTO1 Group +79,35 % gewonnen.

    AUTO1 Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,59 %
    1 Monat -2,59 %
    3 Monate +19,01 %
    1 Jahr +228,80 %

    Informationen zur AUTO1 Group Aktie

    Es gibt 220 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,31 Mrd. wert.

    AUTO1 Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUTO1 Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ISIN:DE000A2LQ884WKN:A2LQ88



    RSS-Feed abonnieren

