Neues Service-Paket in schwieriger Situation / Canada Life informiert, berät und begleitet zum Versorgungsausgleich

Köln (ots) - Informations- und Beratungsangebote zum Versorgungsausgleich



- Workshops für Makler

- Informationsseiten für Makler und Kunden im Canada Life-Web

- Kontaktmöglichkeit für weiterführende Beratung



Im Jahr 2024 wurden laut Statista in Deutschland fast 3 von 10 Ehen geschieden,

der Trend ist stabil. Endet eine Ehe oder Lebensgemeinschaft, müssen die

Betroffenen viele Entscheidungen treffen - unter anderem auch zur

Altersvorsorge. Damit sie während einer Scheidung alle Optionen abwägen und ihre

Ansprüche bestmöglich ausschöpfen können, hat der Lebensversicherer Canada Life

zum Thema Versorgungsausgleich ein Paket mit kostenlosen beratenden Angeboten

entwickelt.





Wichtig für die Rente: Ausgleich der AnsprücheBei einer Scheidung werden im sogenannten Versorgungsausgleich die angesparteAltersvorsorge und die Rentenansprüche auf gesetzlichem Wege aufgeteilt. Daviele Ehepartner, meistens Frauen, in Ehen Care-Arbeit leisten und deshalbKarrierepausen nehmen oder in Teilzeit arbeiten, haben sie oft geringereRentenansprüche. Der Versorgungsausgleich soll dieses Ungleichgewichtverkleinern. Der so erzielte Ausgleichswert wird im Rahmen des gesetzlichenVerfahrens neu angelegt.Eine von Canada Life beauftragte repräsentative Umfrage von Civey zeigtekürzlich, dass Paaren während einer Scheidung oft der fachmännische Beistand zufinanziellen Fragen fehlt. Daher dürfte vielen Betroffenen noch nicht bekanntsein, dass eine passgenaue Beratung zu einem alternativen Investment desAusgleichswerts eine höhere Rente bewirken kann.Angebote für Makler und Kunden: Canada Life informiert und begleitetAuf der Canada Life-Website finden sowohl Makler als auch Kunden ausführlicheFach-Informationen und Lösungen zum Versorgungsausgleich. Kunden können dabeiden Versicherer auch direkt ansprechen. Bei Interesse vermittelt Canada Lifedann an geschulte Makler weiter. Makler können sich Fragen zur Umsetzbarkeitunverbindlich mit Hilfe eines besonderen Services beantworten lassen: Sie wendensich dafür einfach per E-Mail mit dem Betreff "Quickcheck Versorgungsausgleich"an mailto:kontakt@canadalife.de . Um in der Maklerschaft auf das Themaaufmerksam zu machen, geben die Experten Markus Zinser, Senior Broker ConsultantCanada Life, und Horst Bost, Business Consultant Canada Life, Workshops fürMakler zu diesem Thema."Unser Ziel ist es, alle Beteiligten für dieses Thema zu sensibilisieren,unverbindlich darüber zu informieren und zu begleiten", fasst Birte Petrick,