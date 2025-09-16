Scheidung und Finanzen
Neues Service-Paket in schwieriger Situation / Canada Life informiert, berät und begleitet zum Versorgungsausgleich
Köln (ots) - Informations- und Beratungsangebote zum Versorgungsausgleich
- Workshops für Makler
- Informationsseiten für Makler und Kunden im Canada Life-Web
- Kontaktmöglichkeit für weiterführende Beratung
Im Jahr 2024 wurden laut Statista in Deutschland fast 3 von 10 Ehen geschieden,
der Trend ist stabil. Endet eine Ehe oder Lebensgemeinschaft, müssen die
Betroffenen viele Entscheidungen treffen - unter anderem auch zur
Altersvorsorge. Damit sie während einer Scheidung alle Optionen abwägen und ihre
Ansprüche bestmöglich ausschöpfen können, hat der Lebensversicherer Canada Life
zum Thema Versorgungsausgleich ein Paket mit kostenlosen beratenden Angeboten
entwickelt.
Wichtig für die Rente: Ausgleich der Ansprüche
Bei einer Scheidung werden im sogenannten Versorgungsausgleich die angesparte
Altersvorsorge und die Rentenansprüche auf gesetzlichem Wege aufgeteilt. Da
viele Ehepartner, meistens Frauen, in Ehen Care-Arbeit leisten und deshalb
Karrierepausen nehmen oder in Teilzeit arbeiten, haben sie oft geringere
Rentenansprüche. Der Versorgungsausgleich soll dieses Ungleichgewicht
verkleinern. Der so erzielte Ausgleichswert wird im Rahmen des gesetzlichen
Verfahrens neu angelegt.
Eine von Canada Life beauftragte repräsentative Umfrage von Civey zeigte
kürzlich, dass Paaren während einer Scheidung oft der fachmännische Beistand zu
finanziellen Fragen fehlt. Daher dürfte vielen Betroffenen noch nicht bekannt
sein, dass eine passgenaue Beratung zu einem alternativen Investment des
Ausgleichswerts eine höhere Rente bewirken kann.
Angebote für Makler und Kunden: Canada Life informiert und begleitet
Auf der Canada Life-Website finden sowohl Makler als auch Kunden ausführliche
Fach-Informationen und Lösungen zum Versorgungsausgleich. Kunden können dabei
den Versicherer auch direkt ansprechen. Bei Interesse vermittelt Canada Life
dann an geschulte Makler weiter. Makler können sich Fragen zur Umsetzbarkeit
unverbindlich mit Hilfe eines besonderen Services beantworten lassen: Sie wenden
sich dafür einfach per E-Mail mit dem Betreff "Quickcheck Versorgungsausgleich"
an mailto:kontakt@canadalife.de . Um in der Maklerschaft auf das Thema
aufmerksam zu machen, geben die Experten Markus Zinser, Senior Broker Consultant
Canada Life, und Horst Bost, Business Consultant Canada Life, Workshops für
Makler zu diesem Thema.
"Unser Ziel ist es, alle Beteiligten für dieses Thema zu sensibilisieren,
unverbindlich darüber zu informieren und zu begleiten", fasst Birte Petrick,
Angebote für Makler und Kunden: Canada Life informiert und begleitet
