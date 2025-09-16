    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Scheidung und Finanzen

    Neues Service-Paket in schwieriger Situation / Canada Life informiert, berät und begleitet zum Versorgungsausgleich

    Köln (ots) - Informations- und Beratungsangebote zum Versorgungsausgleich

    - Workshops für Makler
    - Informationsseiten für Makler und Kunden im Canada Life-Web
    - Kontaktmöglichkeit für weiterführende Beratung

    Im Jahr 2024 wurden laut Statista in Deutschland fast 3 von 10 Ehen geschieden,
    der Trend ist stabil. Endet eine Ehe oder Lebensgemeinschaft, müssen die
    Betroffenen viele Entscheidungen treffen - unter anderem auch zur
    Altersvorsorge. Damit sie während einer Scheidung alle Optionen abwägen und ihre
    Ansprüche bestmöglich ausschöpfen können, hat der Lebensversicherer Canada Life
    zum Thema Versorgungsausgleich ein Paket mit kostenlosen beratenden Angeboten
    entwickelt.

    Wichtig für die Rente: Ausgleich der Ansprüche

    Bei einer Scheidung werden im sogenannten Versorgungsausgleich die angesparte
    Altersvorsorge und die Rentenansprüche auf gesetzlichem Wege aufgeteilt. Da
    viele Ehepartner, meistens Frauen, in Ehen Care-Arbeit leisten und deshalb
    Karrierepausen nehmen oder in Teilzeit arbeiten, haben sie oft geringere
    Rentenansprüche. Der Versorgungsausgleich soll dieses Ungleichgewicht
    verkleinern. Der so erzielte Ausgleichswert wird im Rahmen des gesetzlichen
    Verfahrens neu angelegt.

    Eine von Canada Life beauftragte repräsentative Umfrage von Civey zeigte
    kürzlich, dass Paaren während einer Scheidung oft der fachmännische Beistand zu
    finanziellen Fragen fehlt. Daher dürfte vielen Betroffenen noch nicht bekannt
    sein, dass eine passgenaue Beratung zu einem alternativen Investment des
    Ausgleichswerts eine höhere Rente bewirken kann.

    Angebote für Makler und Kunden: Canada Life informiert und begleitet

    Auf der Canada Life-Website finden sowohl Makler als auch Kunden ausführliche
    Fach-Informationen und Lösungen zum Versorgungsausgleich. Kunden können dabei
    den Versicherer auch direkt ansprechen. Bei Interesse vermittelt Canada Life
    dann an geschulte Makler weiter. Makler können sich Fragen zur Umsetzbarkeit
    unverbindlich mit Hilfe eines besonderen Services beantworten lassen: Sie wenden
    sich dafür einfach per E-Mail mit dem Betreff "Quickcheck Versorgungsausgleich"
    an mailto:kontakt@canadalife.de . Um in der Maklerschaft auf das Thema
    aufmerksam zu machen, geben die Experten Markus Zinser, Senior Broker Consultant
    Canada Life, und Horst Bost, Business Consultant Canada Life, Workshops für
    Makler zu diesem Thema.

    "Unser Ziel ist es, alle Beteiligten für dieses Thema zu sensibilisieren,
    unverbindlich darüber zu informieren und zu begleiten", fasst Birte Petrick,
