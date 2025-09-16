    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFord Motor AktievorwärtsNachrichten zu Ford Motor
    Draghi zeichnet düstere Zukunft für EU-Wirtschaft

    Für Sie zusammengefasst
    • Draghi warnt: Europas Wachstumsmodell schwächelt.
    • Hohe Energiepreise und E-Auto-Nachfrage stagnieren.
    • Bürger frustriert über langsame EU-Reaktionen.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der ehemalige italienische Regierungs- und EZB-Chef Mario Draghi zeichnet ein düsteres Zukunftsbild für Europas Wirtschaft. "Unser Wachstumsmodell verliert an Bedeutung, die Schwachstellen nehmen zu, und es gibt keinen klaren Weg, um die erforderlichen Investitionen zu finanzieren", sagte Draghi bei einer Rede in Brüssel. Die Energiepreise seien weiterhin zu hoch, zu wenige Unternehmen arbeiteten mit künstlicher Intelligenz und es gebe Nachholbedarf beim Aufbau der Mikrochipproduktion.

    Zudem ging Draghi auf Probleme in der Automobilindustrie ein. Der Absatz von Elektroautos stocke, Modelle seien zu teuer, die CO2-Emissionen im Verkehr sinken kaum. Noch während Draghi sprach, wurde bekannt, dass Ford wegen schleppender E-Auto-Nachfrage bis zu 1.000 Stellen in Köln streicht.

    Ein Jahr Draghi-Bericht

    Vor einem Jahr hatte Draghi einen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Auftrag gegebenen Bericht vorgestellt, worin der 78-Jährige klarstellte, dass die Europäische Union im Konkurrenzkampf mit den USA und China deutlich innovativer werden müsse. Die EU stehe vor einer "existenziellen Herausforderung", hieß es. Die Kommission brachte daraufhin eine Reihe von Vereinfachungsvorschlägen und anderen Maßnahmen auf den Weg.

    Deutlich optimistischer als Draghi in seiner aktuellen Rede blickte kurz zuvor EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf ihre Wirtschaftspolitik und die ökonomische Lage in der EU. Es gebe Milliarden zur Wirtschaftsförderung, es gebe mehr und mehr E-Autos auf Europas Straßen und man arbeite an neuen Handelsbeziehungen weltweit. Sie versprach: "Wir werden unbeirrbar Kurs halten."

    "Wachsende Frustration" bei Bürgern und Firmen

    Draghi betonte in seiner Rede zudem, dass es Europas Bürger und Unternehmen schätzten, dass die Kommission eine klare Priorität auf Wettbewerbsfähigkeit lege. "Aber sie äußern auch wachsende Frustration", so der Ex-Banker. Sie seien enttäuscht darüber, wie langsam sich die EU bewege und sähen, dass Europa mit dem Tempo des Wandels anderswo nicht Schritt halten könne./mjm/DP/jsl

     

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
