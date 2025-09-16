    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vom Aktieneinsteiger zum Trader dank kostenlosem E-Book von XTB (FOTO)

    Berlin (ots) - Der Online-Broker XTB bringt Börsenanfängern die Kunst des
    Tradings von Wertpapieren nahe, und zwar mit einem Gratis-E-Book zu diesem
    Thema.

    Trading ist für viele Börsianer, gerade für jene, die das Investieren am
    Kapitalmarkt gerade erst für sich entdeckt haben, oftmals ein Buch mit sieben
    Siegeln. Der Online-Broker XTB will hier Abhilfe schaffen und Einsteigerinnen
    und Einsteigern den Zugang zu dieser spannenden Disziplin des Investierens
    erleichtern. Und das gratis mit dem E-Book " Trading ist simpel, aber nicht
    einfach" vonMarktexperte Altan Cantürk . "Es ist bekannt, dass das Investieren
    in Wertpapiere wie Aktien und das Halten dieser Positionen auf lange Sicht hohe
    Renditen für den Vermögensaufbau und damit für die Altersvorsorge mit sich
    bringen können. Gegenüber dieser 'Buy-and-Hold'-Strategie hat aber auch das
    Ausnutzen kurzfristiger Gelegenheiten durch aktiveres Handeln, das sogenannte
    Trading, seine Daseinsberechtigung an der Börse, da es die Chancen dynamischer
    Kursentwicklungen mit sich bringt", erklärt Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef
    von XTB. "Wir wollen unseren Beitrag leisten, damit auch Anfänger die Basics
    dieser Art des Investierens verstehen."

    Vor diesem Hintergrund gibt Trading-Experte Altan Cantürk in " Trading ist
    simpel, aber nicht einfach" Leserinnen und Lesern einen tiefen Einblick in Sinn
    und Zweck des kurzfristigen Handels am Kapitalmarkt, auch im Rahmen eines
    langfristigen Vermögensaufbaus. Zudem klärt er neben den Chancen auch über die
    Risiken auf und führt wichtige Trading-Strategien wie auch interessante
    Indikatoren auf. Der Autor bleibt dabei seinem Credo treu: "Trading ist ein
    Handwerk, das Disziplin, Geduld und Strategie erfordert." Seine Expertise hat er
    durch seine beruflichen Tätigkeiten in verschiedenen Positionen in der
    Finanzbranche erlangt, aber auch durch sein privates Interesse am Trading.

    " Trading ist simpel, aber nicht einfach" nimmt Leser mit auf eine Reise in die
    Welt des Tradings, die üblicherweise geprägt ist von Vorurteilen, Mysterien und
    "Hab-ich-im-Internet-gelesen"-Weisheiten, bei denen die großen und wichtigen
    Zusammenhänge - das große Ganze - oft auf der Strecke bleiben. Altan Cantürk
    räumt in seinem Buch auf mit Halbwahrheiten und klärt in einfachen Worten auf,
    wie Trading tatsächlich funktioniert.

    XTB-Deutschland-Chef Jens Chrzanowski sagt dazu: "Altan Cantürks Buch bietet
    einen anderen Ansatz als die meisten Trading-Bücher, die mit Fachwörtern
    überladen sind und die Leser daher überfordern. Altan ermöglicht ihnen
    stattdessen einen unkomplizierten Einstieg in die Welt des Tradings - indem er
    stets so formuliert, dass jeder Anfänger ihn versteht. Da wir jedem, der sein
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Vom Aktieneinsteiger zum Trader dank kostenlosem E-Book von XTB (FOTO) Der Online-Broker XTB bringt Börsenanfängern die Kunst des Tradings von Wertpapieren nahe, und zwar mit einem Gratis-E-Book zu diesem Thema. Trading ist für viele Börsianer, gerade für jene, die das Investieren am Kapitalmarkt gerade erst für sich …