Vom Aktieneinsteiger zum Trader dank kostenlosem E-Book von XTB (FOTO)

Berlin (ots) - Der Online-Broker XTB bringt Börsenanfängern die Kunst des

Tradings von Wertpapieren nahe, und zwar mit einem Gratis-E-Book zu diesem

Thema.



Trading ist für viele Börsianer, gerade für jene, die das Investieren am

Kapitalmarkt gerade erst für sich entdeckt haben, oftmals ein Buch mit sieben

Siegeln. Der Online-Broker XTB will hier Abhilfe schaffen und Einsteigerinnen

und Einsteigern den Zugang zu dieser spannenden Disziplin des Investierens

erleichtern. Und das gratis mit dem E-Book " Trading ist simpel, aber nicht

einfach" vonMarktexperte Altan Cantürk . "Es ist bekannt, dass das Investieren

in Wertpapiere wie Aktien und das Halten dieser Positionen auf lange Sicht hohe

Renditen für den Vermögensaufbau und damit für die Altersvorsorge mit sich

bringen können. Gegenüber dieser 'Buy-and-Hold'-Strategie hat aber auch das

Ausnutzen kurzfristiger Gelegenheiten durch aktiveres Handeln, das sogenannte

Trading, seine Daseinsberechtigung an der Börse, da es die Chancen dynamischer

Kursentwicklungen mit sich bringt", erklärt Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef

von XTB. "Wir wollen unseren Beitrag leisten, damit auch Anfänger die Basics

dieser Art des Investierens verstehen."







simpel, aber nicht einfach" Leserinnen und Lesern einen tiefen Einblick in Sinn

und Zweck des kurzfristigen Handels am Kapitalmarkt, auch im Rahmen eines

langfristigen Vermögensaufbaus. Zudem klärt er neben den Chancen auch über die

Risiken auf und führt wichtige Trading-Strategien wie auch interessante

Indikatoren auf. Der Autor bleibt dabei seinem Credo treu: "Trading ist ein

Handwerk, das Disziplin, Geduld und Strategie erfordert." Seine Expertise hat er

durch seine beruflichen Tätigkeiten in verschiedenen Positionen in der

Finanzbranche erlangt, aber auch durch sein privates Interesse am Trading.



" Trading ist simpel, aber nicht einfach" nimmt Leser mit auf eine Reise in die

Welt des Tradings, die üblicherweise geprägt ist von Vorurteilen, Mysterien und

"Hab-ich-im-Internet-gelesen"-Weisheiten, bei denen die großen und wichtigen

Zusammenhänge - das große Ganze - oft auf der Strecke bleiben. Altan Cantürk

räumt in seinem Buch auf mit Halbwahrheiten und klärt in einfachen Worten auf,

wie Trading tatsächlich funktioniert.



XTB-Deutschland-Chef Jens Chrzanowski sagt dazu: "Altan Cantürks Buch bietet

einen anderen Ansatz als die meisten Trading-Bücher, die mit Fachwörtern

überladen sind und die Leser daher überfordern. Altan ermöglicht ihnen

stattdessen einen unkomplizierten Einstieg in die Welt des Tradings - indem er

stattdessen einen unkomplizierten Einstieg in die Welt des Tradings - indem er stets so formuliert, dass jeder Anfänger ihn versteht.





