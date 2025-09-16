Vom Aktieneinsteiger zum Trader dank kostenlosem E-Book von XTB (FOTO)
Berlin (ots) - Der Online-Broker XTB bringt Börsenanfängern die Kunst des
Tradings von Wertpapieren nahe, und zwar mit einem Gratis-E-Book zu diesem
Thema.
Trading ist für viele Börsianer, gerade für jene, die das Investieren am
Kapitalmarkt gerade erst für sich entdeckt haben, oftmals ein Buch mit sieben
Siegeln. Der Online-Broker XTB will hier Abhilfe schaffen und Einsteigerinnen
und Einsteigern den Zugang zu dieser spannenden Disziplin des Investierens
erleichtern. Und das gratis mit dem E-Book " Trading ist simpel, aber nicht
einfach" vonMarktexperte Altan Cantürk . "Es ist bekannt, dass das Investieren
in Wertpapiere wie Aktien und das Halten dieser Positionen auf lange Sicht hohe
Renditen für den Vermögensaufbau und damit für die Altersvorsorge mit sich
bringen können. Gegenüber dieser 'Buy-and-Hold'-Strategie hat aber auch das
Ausnutzen kurzfristiger Gelegenheiten durch aktiveres Handeln, das sogenannte
Trading, seine Daseinsberechtigung an der Börse, da es die Chancen dynamischer
Kursentwicklungen mit sich bringt", erklärt Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef
von XTB. "Wir wollen unseren Beitrag leisten, damit auch Anfänger die Basics
dieser Art des Investierens verstehen."
Vor diesem Hintergrund gibt Trading-Experte Altan Cantürk in " Trading ist
simpel, aber nicht einfach" Leserinnen und Lesern einen tiefen Einblick in Sinn
und Zweck des kurzfristigen Handels am Kapitalmarkt, auch im Rahmen eines
langfristigen Vermögensaufbaus. Zudem klärt er neben den Chancen auch über die
Risiken auf und führt wichtige Trading-Strategien wie auch interessante
Indikatoren auf. Der Autor bleibt dabei seinem Credo treu: "Trading ist ein
Handwerk, das Disziplin, Geduld und Strategie erfordert." Seine Expertise hat er
durch seine beruflichen Tätigkeiten in verschiedenen Positionen in der
Finanzbranche erlangt, aber auch durch sein privates Interesse am Trading.
" Trading ist simpel, aber nicht einfach" nimmt Leser mit auf eine Reise in die
Welt des Tradings, die üblicherweise geprägt ist von Vorurteilen, Mysterien und
"Hab-ich-im-Internet-gelesen"-Weisheiten, bei denen die großen und wichtigen
Zusammenhänge - das große Ganze - oft auf der Strecke bleiben. Altan Cantürk
räumt in seinem Buch auf mit Halbwahrheiten und klärt in einfachen Worten auf,
wie Trading tatsächlich funktioniert.
XTB-Deutschland-Chef Jens Chrzanowski sagt dazu: "Altan Cantürks Buch bietet
einen anderen Ansatz als die meisten Trading-Bücher, die mit Fachwörtern
überladen sind und die Leser daher überfordern. Altan ermöglicht ihnen
stattdessen einen unkomplizierten Einstieg in die Welt des Tradings - indem er
stets so formuliert, dass jeder Anfänger ihn versteht. Da wir jedem, der sein
Autor folgen