    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Plusnet versorgt neues Logistikzentrum der Fressnapf Tiernahrungs GmbH mit Glasfaser und Richtfunk (FOTO)

    Köln/Krefeld (ots) -

    - Neues Logistikzentrum mit modernster Automatisierung für den Onlinehandel
    - Hoch performante und redundante Anbindung per Glasfaser und Richtfunk

    Die Kölner Plusnet GmbH, ein auf Geschäftskunden spezialisiertes deutsches
    Telekommunikationsunternehmen und 100-prozentige Tochter der EnBW, hat den neuen
    Logistikstandort der Fressnapf Tiernahrungs GmbH in Nörvenich mit
    leistungsstarker Gigabit-Kommunikation angebunden.

    Das hochautomatisierte Logistikzentrum in der Nähe von Düren wird künftig als
    zentrale Drehscheibe für das europäische E-Commerce-Geschäft von Fressnapf
    dienen und den Anteil an Next-Day-Lieferungen signifikant steigern.

    Im Rahmen des Projekts hat Plusnet eine exklusive Glasfaser-Standleitung sowie
    eine zusätzliche Richtfunkverbindung als redundante Absicherung der
    Konnektivität bereitgestellt. Darüber hinaus wurden zwei Firewall-Systeme
    installiert, um die Sicherheit des Standortes zu gewährleisten.

    Seit Juni befindet sich das neue Logistikzentrum im Probebetrieb. Ab November
    wird von Nörvenich aus der gesamte Warenversand des Onlinehandels koordiniert.

    "Mit Plusnet haben wir einen starken Partner gefunden, der uns eine schnelle und
    sichere Anbindung in Gigabit-Geschwindigkeit aus einer Hand ermöglicht hat",
    betont Andy Busch, Standortleiter am neuen Logistikzentrum.

    Eine besondere Herausforderung des Projekts bestand darin, den Standort "auf der
    grünen Wiese" zu planen und zu realisieren. Da das Gebäude zu Beginn des
    Projekts noch im Rohbau war, konnte der notwendige Line-of-Sight-Check für die
    Richtfunkverbindung nur mithilfe einer Drohne durchgeführt werden.

    "Wir freuen uns sehr über das uns entgegengebrachte Vertrauen bei diesem
    Projekt", erklärt Dirk Borowsky, Executive Director für Sales & Marketing bei
    Plusnet. "Die Anbindung eines komplett neuen Standortes mit redundantem
    Gigabit-Internet zu Lande und durch die Luft ist keine alltägliche Aufgabe. Wir
    konnten diese Herausforderung jedoch vollständig aus einer Hand für unseren
    Kunden umsetzen - in enger Abstimmung und Kommunikation auf Augenhöhe."

    Für die Anbindung greift Plusnet auf ihr eigenes Glasfasernetz sowie zusätzlich
    angemietete 30 Kilometer unbeleuchtete Glasfaser, sogenannte "Dark Fiber",
    zurück. Der Standort im Neubaugebiet wurde durch eigenen Tiefbau erschlossen.
    Als Backup zur Glasfaserstrecke kommt eine 1-Gigabit-Richtfunkstrecke zum
    Einsatz.

    Über Plusnet

    Die Plusnet GmbH, eine Tochtergesellschaft der EnBW, ist ein deutsches
    Telekommunikationsunternehmen mit Fokus auf Geschäftskunden. Plusnet betreibt
    eine eigene, bundesweite Netzinfrastruktur und verfügt über jahrzehntelange
    Erfahrung im Betrieb unterschiedlicher Breitband-Technologien. Auf Basis ihres
    umfassenden Know-hows stellt die Plusnet Gruppe mehr als 40.000 Geschäftskunden
    jeder Größenordnung zuverlässige und hochsichere Sprach- und Datendienste zur
    Verfügung. Seit 2021 treibt das Unternehmen den Umstieg auf die
    Zukunftstechnologie Glasfaser voran - durch eigenwirtschaftlichen Ausbau sowie
    bundesweite NetzKooperationen. Darüber hinaus agiert Plusnet als Vermittler
    zukunftssicherer Glasfasernetze: Über die bundesweite Glasfaser-Handelsplattform
    Netbridge können Partner eigene Netze besser auslasten oder zusätzliche
    Reichweite für eigene Services gewinnen. Das Unternehmen mit Sitz in Köln
    beschäftigt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an insgesamt zehn
    deutschen Standorten.

    Pressekontakt:

    Dennis Knake
    Unternehmenskommunikation
    Plusnet GmbH
    Rudi-Conin-Str. 5a
    50829 Köln
    mailto:presse@plusnet.de
    https://www.plusnet.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/168000/6118597
    OTS: Plusnet




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Plusnet versorgt neues Logistikzentrum der Fressnapf Tiernahrungs GmbH mit Glasfaser und Richtfunk (FOTO) - Neues Logistikzentrum mit modernster Automatisierung für den Onlinehandel - Hoch performante und redundante Anbindung per Glasfaser und Richtfunk Die Kölner Plusnet GmbH, ein auf Geschäftskunden spezialisiertes deutsches …