Plusnet versorgt neues Logistikzentrum der Fressnapf Tiernahrungs GmbH mit Glasfaser und Richtfunk (FOTO)

Köln/Krefeld (ots) -



- Neues Logistikzentrum mit modernster Automatisierung für den Onlinehandel

- Hoch performante und redundante Anbindung per Glasfaser und Richtfunk



Die Kölner Plusnet GmbH, ein auf Geschäftskunden spezialisiertes deutsches

Telekommunikationsunternehmen und 100-prozentige Tochter der EnBW, hat den neuen

Logistikstandort der Fressnapf Tiernahrungs GmbH in Nörvenich mit

leistungsstarker Gigabit-Kommunikation angebunden.





Das hochautomatisierte Logistikzentrum in der Nähe von Düren wird künftig als

zentrale Drehscheibe für das europäische E-Commerce-Geschäft von Fressnapf

dienen und den Anteil an Next-Day-Lieferungen signifikant steigern.



Im Rahmen des Projekts hat Plusnet eine exklusive Glasfaser-Standleitung sowie

eine zusätzliche Richtfunkverbindung als redundante Absicherung der

Konnektivität bereitgestellt. Darüber hinaus wurden zwei Firewall-Systeme

installiert, um die Sicherheit des Standortes zu gewährleisten.



Seit Juni befindet sich das neue Logistikzentrum im Probebetrieb. Ab November

wird von Nörvenich aus der gesamte Warenversand des Onlinehandels koordiniert.



"Mit Plusnet haben wir einen starken Partner gefunden, der uns eine schnelle und

sichere Anbindung in Gigabit-Geschwindigkeit aus einer Hand ermöglicht hat",

betont Andy Busch, Standortleiter am neuen Logistikzentrum.



Eine besondere Herausforderung des Projekts bestand darin, den Standort "auf der

grünen Wiese" zu planen und zu realisieren. Da das Gebäude zu Beginn des

Projekts noch im Rohbau war, konnte der notwendige Line-of-Sight-Check für die

Richtfunkverbindung nur mithilfe einer Drohne durchgeführt werden.



"Wir freuen uns sehr über das uns entgegengebrachte Vertrauen bei diesem

Projekt", erklärt Dirk Borowsky, Executive Director für Sales & Marketing bei

Plusnet. "Die Anbindung eines komplett neuen Standortes mit redundantem

Gigabit-Internet zu Lande und durch die Luft ist keine alltägliche Aufgabe. Wir

konnten diese Herausforderung jedoch vollständig aus einer Hand für unseren

Kunden umsetzen - in enger Abstimmung und Kommunikation auf Augenhöhe."



Für die Anbindung greift Plusnet auf ihr eigenes Glasfasernetz sowie zusätzlich

angemietete 30 Kilometer unbeleuchtete Glasfaser, sogenannte "Dark Fiber",

zurück. Der Standort im Neubaugebiet wurde durch eigenen Tiefbau erschlossen.

Als Backup zur Glasfaserstrecke kommt eine 1-Gigabit-Richtfunkstrecke zum

Einsatz.



Über Plusnet



Die Plusnet GmbH, eine Tochtergesellschaft der EnBW, ist ein deutsches

Telekommunikationsunternehmen mit Fokus auf Geschäftskunden. Plusnet betreibt

eine eigene, bundesweite Netzinfrastruktur und verfügt über jahrzehntelange

Erfahrung im Betrieb unterschiedlicher Breitband-Technologien. Auf Basis ihres

umfassenden Know-hows stellt die Plusnet Gruppe mehr als 40.000 Geschäftskunden

jeder Größenordnung zuverlässige und hochsichere Sprach- und Datendienste zur

Verfügung. Seit 2021 treibt das Unternehmen den Umstieg auf die

Zukunftstechnologie Glasfaser voran - durch eigenwirtschaftlichen Ausbau sowie

bundesweite NetzKooperationen. Darüber hinaus agiert Plusnet als Vermittler

zukunftssicherer Glasfasernetze: Über die bundesweite Glasfaser-Handelsplattform

Netbridge können Partner eigene Netze besser auslasten oder zusätzliche

Reichweite für eigene Services gewinnen. Das Unternehmen mit Sitz in Köln

beschäftigt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an insgesamt zehn

deutschen Standorten.



Pressekontakt:



Dennis Knake

Unternehmenskommunikation

Plusnet GmbH

Rudi-Conin-Str. 5a

50829 Köln

mailto:presse@plusnet.de

https://www.plusnet.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/168000/6118597

OTS: Plusnet







