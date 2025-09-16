    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Lukas Middendorf wird neues Vorstandsmitglied im DVT / Dr. Antje Eckel beendet ihr Engagement nach über 17 Jahren (FOTO)

    Berlin (ots) - Lukas Middendorf (MIAVIT GmbH, Essen (Oldenburg)) wurde in den
    Vorstand des Deutschen Verbands Tiernahrung e. V. (DVT) gewählt. Er folgt damit
    auf Dr. Antje Eckel (Dr. Eckel Animal Nutrition, Niederzissen), die nach mehr
    als 17 Jahren ihre Tätigkeit im Vorstand beendet hat. Middendorf übernimmt zudem
    künftig die Leitung der Fachgruppe Zusatzstoffe gemeinsam mit Doris Pulte (Fa.
    Pulte, Rimsting) und Dr. Mario Müller (Evonik Operations, Hanau).

    DVT-Präsident Cord Schiplage würdigte im Rahmen der 25. Jahrestagung des
    Verbands in Berlin das langjährige Engagement von Dr. Antje Eckel im Vorstand
    und weiteren Gremien. Lukas Middendorf wurde einstimmig zum Nachfolger gewählt.
    Mit seiner Erfahrung in der Tierernährung soll er zudem die Fachgruppe
    Zusatzstoffe verstärken.

    Der Vorstand des DVT setzt sich aus dem vierköpfigen Präsidium mit Präsident
    Cord Schiplage (GS Die Genossenschaft, Schneiderkrug), der Vizepräsidentin
    Carolin Braun-Majer (DEWA-Kraftfutterwerk, Emskirchen) und den Vizepräsidenten
    Dr. Heinrich Kleine Klausing (Deutsche Tiernahrung Cremer, Düsseldorf) und Dr.
    Bernhard Wesseling (Deutsche Vilomix Tierernährung, Neuenkirchen-Vörden) sowie
    neun weiteren Mitgliedern zusammen. Neben Lukas Middendorf gehören Stefan Alius
    (Agrifirm Deutschland, Langenfeld), Jürgen Aumann (agritura Raiffeisen,
    Saerbeck), Bernd Becker (Raiffeisen Kraftfutterwerk Mittelweser Heide,
    Schweringen), Bernd Schmitz (AGRAVIS Futtermittel, Münster), Karl Schneider
    (Karl Schneider, Hergatz), Johann Stöfen (J. Stöfen, Wesselburen),
    Marie-Christine Thesing (ForFarmers Thesing Mischfutter, Rees) und Dr. Wilhelm
    Weisthoff (H. Wilhelm Schaumann, Pinneberg) dem Gremium an.

    Über den DVT

    Der Deutsche Verband Tiernahrung e. V. (DVT) vertritt als unabhängiger
    Wirtschaftsverband die Interessen der Unternehmen, die Futtermittel,
    Vormischungen und Zusatzstoffe für Nutz- und Heimtiere herstellen, lagern und
    damit handeln.

