Lukas Middendorf wird neues Vorstandsmitglied im DVT / Dr. Antje Eckel beendet ihr Engagement nach über 17 Jahren (FOTO)

Berlin (ots) - Lukas Middendorf (MIAVIT GmbH, Essen (Oldenburg)) wurde in den

Vorstand des Deutschen Verbands Tiernahrung e. V. (DVT) gewählt. Er folgt damit

auf Dr. Antje Eckel (Dr. Eckel Animal Nutrition, Niederzissen), die nach mehr

als 17 Jahren ihre Tätigkeit im Vorstand beendet hat. Middendorf übernimmt zudem

künftig die Leitung der Fachgruppe Zusatzstoffe gemeinsam mit Doris Pulte (Fa.

Pulte, Rimsting) und Dr. Mario Müller (Evonik Operations, Hanau).



DVT-Präsident Cord Schiplage würdigte im Rahmen der 25. Jahrestagung des

Verbands in Berlin das langjährige Engagement von Dr. Antje Eckel im Vorstand

und weiteren Gremien. Lukas Middendorf wurde einstimmig zum Nachfolger gewählt.

Mit seiner Erfahrung in der Tierernährung soll er zudem die Fachgruppe

Zusatzstoffe verstärken.





Der Vorstand des DVT setzt sich aus dem vierköpfigen Präsidium mit Präsident

Cord Schiplage (GS Die Genossenschaft, Schneiderkrug), der Vizepräsidentin

Carolin Braun-Majer (DEWA-Kraftfutterwerk, Emskirchen) und den Vizepräsidenten

Dr. Heinrich Kleine Klausing (Deutsche Tiernahrung Cremer, Düsseldorf) und Dr.

Bernhard Wesseling (Deutsche Vilomix Tierernährung, Neuenkirchen-Vörden) sowie

neun weiteren Mitgliedern zusammen. Neben Lukas Middendorf gehören Stefan Alius

(Agrifirm Deutschland, Langenfeld), Jürgen Aumann (agritura Raiffeisen,

Saerbeck), Bernd Becker (Raiffeisen Kraftfutterwerk Mittelweser Heide,

Schweringen), Bernd Schmitz (AGRAVIS Futtermittel, Münster), Karl Schneider

(Karl Schneider, Hergatz), Johann Stöfen (J. Stöfen, Wesselburen),

Marie-Christine Thesing (ForFarmers Thesing Mischfutter, Rees) und Dr. Wilhelm

Weisthoff (H. Wilhelm Schaumann, Pinneberg) dem Gremium an.



Über den DVT



Der Deutsche Verband Tiernahrung e. V. (DVT) vertritt als unabhängiger

Wirtschaftsverband die Interessen der Unternehmen, die Futtermittel,

Vormischungen und Zusatzstoffe für Nutz- und Heimtiere herstellen, lagern und

damit handeln.



