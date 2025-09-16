BARCLAYS stuft Vonovia auf 'Underweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Vonovia auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die deutschen Wohnimmobilienfirmen böten theoretisch eine einfache und attraktive Anlagestory, die aber nicht funktioniere, schrieb Paul May in einer Branchenbetrachtung vom Montag. Die unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien erklärt er sich mit den niedrigen Barmittelzuflüssen (AFFO) der Unternehmen aufgrund hoher laufender Kosten. Zudem erschwerten nicht-standardisierte Kennziffern die Bewertung. Insgesamt sieht May auf dem aktuellen Bewertungsniveau keine attraktiven Anlagemöglichkeiten im deutschen Wohnimmobilienbereich./gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 05:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 05:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 05:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 05:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 26,51EUR auf Tradegate (16. September 2025, 12:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Paul May
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 24
Kursziel alt: 24
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Paul May
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 24
Kursziel alt: 24
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte