BARCLAYS stuft Grand City Properties auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Grand City Properties auf "Underweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die deutschen Wohnimmobilienfirmen böten theoretisch eine einfache und attraktive Anlagestory, die aber nicht funktioniere, schrieb Paul May in einer Branchenbetrachtung vom Montag. Die unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien erklärt er sich mit den niedrigen Barmittelzuflüssen (AFFO) der Unternehmen aufgrund hoher laufender Kosten. Zudem erschwerten nicht-standardisierte Kennziffern die Bewertung. Insgesamt sieht May auf dem aktuellen Bewertungsniveau keine attraktiven Anlagemöglichkeiten im deutschen Wohnimmobilienbereich./gl/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 05:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 05:14 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 11,04EUR auf Tradegate (16. September 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Paul May

Analysiertes Unternehmen: Grand City Properties

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 10

Kursziel alt: 10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

