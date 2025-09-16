    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Impulsgeber für Gesundheit und Wohlbefinden und für Unternehmertum (FOTO)

    München (ots) -

    - Amway Deutschland, Tochter des weltweit größten Direktvertriebsunternehmens,
    feiert sein 50-jähriges Jubiläum mit neuen, innovativen Produkten und stellt
    die Weichen für weiteres Wachstum.
    - Amway Deutschland hat in den letzten 10 Jahren über 400.000 Euro für soziale
    Projekte gespendet und baut im Jubiläumsjahr sein soziales Engagement weiter
    aus.

    Amway, das weltweit größte Direktvertriebsunternehmen, feiert sein 50-jähriges
    Jubiläum in Deutschland. Seit 1975 ist Amway Deutschland eine treibende Kraft im
    Vertrieb innovativer Produkte rund um die Themen Gesundheit und Wohlbefinden.

    Das Unternehmen spielt zudem eine zentrale Rolle in der örtlichen Gemeinde und
    hilft Menschen in Deutschland, ein besseres Leben zu führen. Durch ein diverses
    Markenportfolio, das Bekenntnis zu kontinuierlicher Innovation und eine
    Gemeinschaft engagierter Amway-Geschäftsinhaber (ABOs) hat das Unternehmen in
    den fünf Jahrzehnten unzählige Menschen dabei unterstützt, sich selbständig zu
    machen, ihr eigenes Unternehmen zu gründen und auszubauen.

    Michael Nelson, Präsident und CEO von Amway, kommentiert: "Das 50-jährige
    Jubiläum von Amway in Deutschland ist mehr als nur ein Meilenstein - es ist eine
    Würdigung des Durchsetzungsvermögens und des Unternehmergeistes tausender
    Menschen, die sich leidenschaftlich dafür einsetzen, anderen zu einem besseren
    Leben zu verhelfen. Dieses Jubiläum steht für unseren gemeinsamen Weg. Es geht
    mit dem Versprechen einher, auch in den kommenden Jahrzehnten innovativ zu
    bleiben, Menschen zu stärken und gemeinsam zu wachsen."

    Jon Voskuil, Geschäftsführer von Amway ESAN (Europa, Südafrika, Australien und
    Neuseeland), fügt hinzu: "Unser Jubiläum in Deutschland bietet Anlass,
    vergangene Erfolge Revue passieren zu lassen. Das kontinuierliche Engagement
    unseres Teams und unserer ABOs steht bei unserem Jubiläum klar im Fokus.
    Gleichzeitig richten wir unseren Blick in die Zukunft: Aufbauend auf unseren
    Erfolgen konzentrieren wir uns mehr denn je darauf, Innovationen im Bereich
    Gesundheit und Wohlbefinden voranzutreiben, um weiter zu wachsen."

    Wegweisende Innovation: Einführung von Artistry LongXevity und dem neuen eSpring
    Wasseraufbereitungssystem

    Innovation steht seit fünf Jahrzehnten im Mittelpunkt des Erfolgs von Amway in
    Deutschland. Das Jubiläum bot die Gelegenheit, das kontinuierliche Engagement
    des Unternehmens für innovative Lösungen hervorzuheben. Im Rahmen der
    Feierlichkeiten stellte Amway zwei wichtige Produktinnovationen vor:

    - Artistry LongXevity: Artistry, die exklusive Amway Premium-Hautpflege- und
    Make-up-Marke, bringt eine neue umfassende Hautpflegeserie auf den Markt. Die
