Amway feiert 50 Jahre Präsenz in Deutschland
Impulsgeber für Gesundheit und Wohlbefinden und für Unternehmertum (FOTO)
München (ots) -
- Amway Deutschland, Tochter des weltweit größten Direktvertriebsunternehmens,
feiert sein 50-jähriges Jubiläum mit neuen, innovativen Produkten und stellt
die Weichen für weiteres Wachstum.
- Amway Deutschland hat in den letzten 10 Jahren über 400.000 Euro für soziale
Projekte gespendet und baut im Jubiläumsjahr sein soziales Engagement weiter
aus.
Amway, das weltweit größte Direktvertriebsunternehmen, feiert sein 50-jähriges
Jubiläum in Deutschland. Seit 1975 ist Amway Deutschland eine treibende Kraft im
Vertrieb innovativer Produkte rund um die Themen Gesundheit und Wohlbefinden.
