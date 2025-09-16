Impulsgeber für Gesundheit und Wohlbefinden und für Unternehmertum (FOTO)

München (ots) -



- Amway Deutschland, Tochter des weltweit größten Direktvertriebsunternehmens,

feiert sein 50-jähriges Jubiläum mit neuen, innovativen Produkten und stellt

die Weichen für weiteres Wachstum.

- Amway Deutschland hat in den letzten 10 Jahren über 400.000 Euro für soziale

Projekte gespendet und baut im Jubiläumsjahr sein soziales Engagement weiter

aus.



Amway, das weltweit größte Direktvertriebsunternehmen, feiert sein 50-jähriges

Jubiläum in Deutschland. Seit 1975 ist Amway Deutschland eine treibende Kraft im

Vertrieb innovativer Produkte rund um die Themen Gesundheit und Wohlbefinden.





Das Unternehmen spielt zudem eine zentrale Rolle in der örtlichen Gemeinde undhilft Menschen in Deutschland, ein besseres Leben zu führen. Durch ein diversesMarkenportfolio, das Bekenntnis zu kontinuierlicher Innovation und eineGemeinschaft engagierter Amway-Geschäftsinhaber (ABOs) hat das Unternehmen inden fünf Jahrzehnten unzählige Menschen dabei unterstützt, sich selbständig zumachen, ihr eigenes Unternehmen zu gründen und auszubauen.Michael Nelson, Präsident und CEO von Amway, kommentiert: "Das 50-jährigeJubiläum von Amway in Deutschland ist mehr als nur ein Meilenstein - es ist eineWürdigung des Durchsetzungsvermögens und des Unternehmergeistes tausenderMenschen, die sich leidenschaftlich dafür einsetzen, anderen zu einem besserenLeben zu verhelfen. Dieses Jubiläum steht für unseren gemeinsamen Weg. Es gehtmit dem Versprechen einher, auch in den kommenden Jahrzehnten innovativ zubleiben, Menschen zu stärken und gemeinsam zu wachsen."Jon Voskuil, Geschäftsführer von Amway ESAN (Europa, Südafrika, Australien undNeuseeland), fügt hinzu: "Unser Jubiläum in Deutschland bietet Anlass,vergangene Erfolge Revue passieren zu lassen. Das kontinuierliche Engagementunseres Teams und unserer ABOs steht bei unserem Jubiläum klar im Fokus.Gleichzeitig richten wir unseren Blick in die Zukunft: Aufbauend auf unserenErfolgen konzentrieren wir uns mehr denn je darauf, Innovationen im BereichGesundheit und Wohlbefinden voranzutreiben, um weiter zu wachsen."Wegweisende Innovation: Einführung von Artistry LongXevity und dem neuen eSpringWasseraufbereitungssystemInnovation steht seit fünf Jahrzehnten im Mittelpunkt des Erfolgs von Amway inDeutschland. Das Jubiläum bot die Gelegenheit, das kontinuierliche Engagementdes Unternehmens für innovative Lösungen hervorzuheben. Im Rahmen derFeierlichkeiten stellte Amway zwei wichtige Produktinnovationen vor:- Artistry LongXevity: Artistry, die exklusive Amway Premium-Hautpflege- undMake-up-Marke, bringt eine neue umfassende Hautpflegeserie auf den Markt. Die