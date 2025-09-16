    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnilever AktievorwärtsNachrichten zu Unilever

    Unilever

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Übergangs-Finanzchef übernimmt Posten dauerhaft

    Für Sie zusammengefasst
    • Unilever beruft Srinivas Phatak als Finanzchef dauerhaft.
    • Phatak war seit März kommissarisch in dieser Rolle tätig.
    • Konzern durchläuft Umstrukturierung und Markenverkäufe.
    Unilever - Übergangs-Finanzchef übernimmt Posten dauerhaft
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    LONDON (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Unilever hat Übergangs-Finanzchef Srinivas Phatak auf Dauer berufen. Phatak ist seit März auf diesem Posten kommissarisch tätig, nachdem sein Vorgänger Fernando Fernandez auf den Chefposten des Konzerns gewechselt ist. Die Neubesetzung erfolgte, nachdem Unilever seinen ehemaligen Konzernchef Hein Schumacher Ende Februar nach weniger als zwei Jahren im Amt abgesetzt hatte.

    Der 53-jährige Phatak ist seit 1999 bei Unilever. Bevor er die Nachfolge von Fernandez antrat, war er seit 2022 stellvertretender Finanzchef.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Unilever Plc!
    Long
    47,55€
    Basispreis
    0,52
    Ask
    × 10,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    58,61€
    Basispreis
    0,63
    Ask
    × 8,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Unilever, zu dem Marken wie Hellmann's, Dove und Knorr gehören, befindet sich mitten in einer Umstrukturierung, die Kostensenkungen und den Verkauf von schwachen Marken umfasst. Die Neuaufstellung des Konzerns beinhaltet auch die Ausgliederung des Eiscreme-Geschäfts, das noch 2025 an die Börse gehen soll./err/stk/jha/

    Unilever

    -0,98 %
    -1,89 %
    +1,30 %
    -2,68 %
    -9,33 %
    +17,02 %
    -0,56 %
    +46,71 %
    +413,40 %
    ISIN:GB00B10RZP78WKN:A0JNE2

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie

    Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 52,52 auf Tradegate (16. September 2025, 12:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um -1,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Unilever bezifferte sich zuletzt auf 128,82 Mrd..

    Unilever zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7849. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,11GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 59,00GBP was eine Bandbreite von -25,71 %/+12,38 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Unilever - A0JNE2 - GB00B10RZP78

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Unilever. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Unilever Übergangs-Finanzchef übernimmt Posten dauerhaft Der Konsumgüterkonzern Unilever hat Übergangs-Finanzchef Srinivas Phatak auf Dauer berufen. Phatak ist seit März auf diesem Posten kommissarisch tätig, nachdem sein Vorgänger Fernando Fernandez auf den Chefposten des Konzerns gewechselt ist. Die …