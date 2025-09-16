Unilever
Übergangs-Finanzchef übernimmt Posten dauerhaft
- Unilever beruft Srinivas Phatak als Finanzchef dauerhaft.
- Phatak war seit März kommissarisch in dieser Rolle tätig.
- Konzern durchläuft Umstrukturierung und Markenverkäufe.
LONDON (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Unilever hat Übergangs-Finanzchef Srinivas Phatak auf Dauer berufen. Phatak ist seit März auf diesem Posten kommissarisch tätig, nachdem sein Vorgänger Fernando Fernandez auf den Chefposten des Konzerns gewechselt ist. Die Neubesetzung erfolgte, nachdem Unilever seinen ehemaligen Konzernchef Hein Schumacher Ende Februar nach weniger als zwei Jahren im Amt abgesetzt hatte.
Der 53-jährige Phatak ist seit 1999 bei Unilever. Bevor er die Nachfolge von Fernandez antrat, war er seit 2022 stellvertretender Finanzchef.
Unilever, zu dem Marken wie Hellmann's, Dove und Knorr gehören, befindet sich mitten in einer Umstrukturierung, die Kostensenkungen und den Verkauf von schwachen Marken umfasst. Die Neuaufstellung des Konzerns beinhaltet auch die Ausgliederung des Eiscreme-Geschäfts, das noch 2025 an die Börse gehen soll./err/stk/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 52,52 auf Tradegate (16. September 2025, 12:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um -1,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,30 %.
Die Marktkapitalisierung von Unilever bezifferte sich zuletzt auf 128,82 Mrd..
Unilever zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7849. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,11GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 59,00GBP was eine Bandbreite von -25,71 %/+12,38 % bedeutet.
Community Beiträge zu Unilever - A0JNE2 - GB00B10RZP78
Dann können Sommer + Dividende jetzt kommen :)
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumguete…
Der Weggang von Schumacher war wohl nicht ganz freiwillig, im Handelsblatt stand seinerzeit folgendes:
„ Unilever-Verwaltungsratschef Ian Meakins deutete in einer Mitteilung an, dass das Gremium Schumacher nicht zutraue, den Konzern noch zügiger umzukrempeln. „Der Verwaltungsrat ist zwar mit der Leistung von Unilever im Jahr 2024 zufrieden, aber es bleibt noch viel zu tun, um branchenführende Ergebnisse zu erzielen.“ Meakins erklärte, dass die Trennung von Schumacher einvernehmlich getroffen worden sei.
Ein Insider bezeichnete den Abgang Schumachers als „wenig ehrenvoll“. Der Manager habe Quartal für Quartal geliefert. „Einige Investoren wollen offenbar noch radikalere Dinge“, sagt er. Teil des Verwaltungsrats ist der aktivistische Großinvestor Nelson Peltz aus den USA. Er ist mit mehr als einer Milliarde Pfund an dem Konzern beteiligt.“
Die frage bleibt, welche Auswirkungen wird die Abspaltung der Eiscreme und das listing in Amsterdam auf den Unilever Kurs haben.
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumguete…