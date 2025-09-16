    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBroadcom AktievorwärtsNachrichten zu Broadcom

    Broadcom: Aktie steht vor unglaublicher Rallye

    Broadcom hat eine fantastische Performance hingelegt, da das Unternehmen aktuell vom KI-Boom profitiert.

    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    Die US-Bank Macquarie sieht  für Broadcom eine lange Wachstumsphase. Sie bewertet den Halbleiterhersteller am Montag mit Outperform. Analyst Arthur Lai setzte zudem ein 12-Monats-Kursziel von 420 US-Dollar pro Aktie fest, was einem Aufwärtspotenzial von 17 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag entspricht.

    Die Aktie von Broadcom ist in diesem Jahr um 55 Prozent gestiegen. Zwar wird die Aktie mit einem deutlichen Aufschlag gegenüber dem Rest der Halbleiterbranche gehandelt – das 53-Fache der erwarteten Gewinne gegenüber dem 29,55-Fachen des PHLX Semiconductor Index –, doch sei die höhere Bewertung gerechtfertigt, sagt Lai.

    Broadcom

    +0,98 %
    +5,16 %
    +19,89 %
    +46,14 %
    +122,13 %
    +637,36 %
    +896,80 %
    +2.641,06 %
    +22.622,50 %
    ISIN:US11135F1012WKN:A2JG9Z

    "Wir glauben, dass Broadcom mit einem Aufschlag gegenüber Branchenkollegen gehandelt werden sollte, da 1.) die Wachstumsaussichten stark sind, 2.) die Dividende in den letzten Jahren eine starke CAGR [durchschnittliche jährliche Wachstumsrate] von rund 34 Prozent aufweist und 3.) eine langfristige strategische Planung vorliegt, die durch einen einzigartigen Anreizplan für das Management unterstützt wird", schreibt er.

    Ebenso positiv bewertet Jefferies die Aktie, auch mit einem Kauf-Rating. Der Zielpreis wurde zuletzt von 350 auf 415 US-Dollar angehoben. Das sind rund 12 Prozent über der aktuellen Notierung der Aktie.

    Auch die schweizer Großbank UBS bewertet die Aktie mit einem Kauf-Rating. Auch sie hob jüngst den Zielpreis von 345 auf 365 US-Dollar an. Momentan bewegen sich die Anteilsscheine von Broadcom auf diesem Niveau.

    Ein Potenzial von rund 12 Prozent sieht die Investmentbank Mizuho Securities. Auch sie bewertet die Aktie mit Buy. Der Zielpreis wurde zuletzt von 355 auf 410 US-Dollar erhöht.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 312,1EUR auf Tradegate (16. September 2025, 13:06 Uhr) gehandelt.

    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
