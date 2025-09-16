    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    DERMALOG gewinnt internationalen Wettbewerb zur Sicherheit bei der Iriserkennung (FOTO)

    Hamburg (ots) - Biometrie-Pionier DERMALOG setzt sich beim Benchmark LivDet-Iris
    2025 gegen weltweite Konkurrenz durch, erzielt 99,99 Prozent Genauigkeit bei der
    Erkennung von Kontaktlinsen-Manipulationen und belegt in allen Testkategorien
    den ersten Platz.

    Die DERMALOG Identification Systems GmbH hat beim internationalen Vergleichstest
    LivDet-Iris 2025 den ersten Platz in allen Kategorien belegt. Der Wettbewerb
    gilt weltweit als einer der wichtigsten Benchmarks zur Bewertung der Sicherheit
    von Iriserkennungssystemen und fand im Rahmen der IEEE International Joint
    Conference on Biometrics (IJCB) statt.

    Als einziges Unternehmen im Teilnehmerfeld konnte DERMALOG mit seiner
    Technologie sämtliche Testdisziplinen für sich entscheiden. Bewertet wurde unter
    anderem, wie zuverlässig Systeme zwischen echten und manipulierten Irisbildern
    unterscheiden können. Die Angriffe reichten von gedruckten Fotos und künstlichen
    Augen über digital veränderte Irisbilder bis hin zu kosmetischen Kontaktlinsen
    mit hoher Detailtreue.

    Besonders überzeugend war die Leistung des DERMALOG-Systems in einer der
    anspruchsvollsten Disziplinen: Bei der Erkennung kosmetischer Kontaktlinsen, die
    dem natürlichen Erscheinungsbild der menschlichen Iris täuschend ähnlich sehen,
    erreichte das System eine Genauigkeit von 99,99 Prozent. Dieses Ergebnis belegt
    die hohe Robustheit und Präzision der eingesetzten Technologie.

    Darüber hinaus nahm DERMALOG auch an der Systemprüfung teil, bei der ein
    vollständiges Iriserkennungssystem - bestehend aus Kamera und Software - unter
    realen Bedingungen getestet wurde. Dabei wurden sowohl echte Nutzer als auch
    physische Täuschungsversuche erfasst. Auch in dieser Kategorie überzeugte das
    System mit nahezu fehlerfreier Erkennung.

    Mit dem Ergebnis unterstreicht DERMALOG seine weltweit führende Rolle in der
    Biometrie. Das Unternehmen bietet leistungsstarke Lösungen für die sichere
    Identitätsprüfung in Bereichen wie Grenzkontrolle, Zugangssysteme, Finanzwesen
    und digitale Identität.

    Pressekontakt:

    DERMALOG Identification Systems GmbH
    Sven Böckler
    Media Relations
    mailto:info@dermalog.com
    Phone: +49 (0)40 413 227 - 0
    http://www.dermalog.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/8896/6118658
    OTS: DERMALOG Identification Systems GmbH




