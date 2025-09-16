DERMALOG gewinnt internationalen Wettbewerb zur Sicherheit bei der Iriserkennung (FOTO)
Hamburg (ots) - Biometrie-Pionier DERMALOG setzt sich beim Benchmark LivDet-Iris
2025 gegen weltweite Konkurrenz durch, erzielt 99,99 Prozent Genauigkeit bei der
Erkennung von Kontaktlinsen-Manipulationen und belegt in allen Testkategorien
den ersten Platz.
Die DERMALOG Identification Systems GmbH hat beim internationalen Vergleichstest
LivDet-Iris 2025 den ersten Platz in allen Kategorien belegt. Der Wettbewerb
gilt weltweit als einer der wichtigsten Benchmarks zur Bewertung der Sicherheit
von Iriserkennungssystemen und fand im Rahmen der IEEE International Joint
Conference on Biometrics (IJCB) statt.
Als einziges Unternehmen im Teilnehmerfeld konnte DERMALOG mit seiner
Technologie sämtliche Testdisziplinen für sich entscheiden. Bewertet wurde unter
anderem, wie zuverlässig Systeme zwischen echten und manipulierten Irisbildern
unterscheiden können. Die Angriffe reichten von gedruckten Fotos und künstlichen
Augen über digital veränderte Irisbilder bis hin zu kosmetischen Kontaktlinsen
mit hoher Detailtreue.
Besonders überzeugend war die Leistung des DERMALOG-Systems in einer der
anspruchsvollsten Disziplinen: Bei der Erkennung kosmetischer Kontaktlinsen, die
dem natürlichen Erscheinungsbild der menschlichen Iris täuschend ähnlich sehen,
erreichte das System eine Genauigkeit von 99,99 Prozent. Dieses Ergebnis belegt
die hohe Robustheit und Präzision der eingesetzten Technologie.
Darüber hinaus nahm DERMALOG auch an der Systemprüfung teil, bei der ein
vollständiges Iriserkennungssystem - bestehend aus Kamera und Software - unter
realen Bedingungen getestet wurde. Dabei wurden sowohl echte Nutzer als auch
physische Täuschungsversuche erfasst. Auch in dieser Kategorie überzeugte das
System mit nahezu fehlerfreier Erkennung.
Mit dem Ergebnis unterstreicht DERMALOG seine weltweit führende Rolle in der
Biometrie. Das Unternehmen bietet leistungsstarke Lösungen für die sichere
Identitätsprüfung in Bereichen wie Grenzkontrolle, Zugangssysteme, Finanzwesen
und digitale Identität.
Pressekontakt:
DERMALOG Identification Systems GmbH
Sven Böckler
Media Relations
mailto:info@dermalog.com
Phone: +49 (0)40 413 227 - 0
http://www.dermalog.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/8896/6118658
OTS: DERMALOG Identification Systems GmbH
