DERMALOG gewinnt internationalen Wettbewerb zur Sicherheit bei der Iriserkennung (FOTO)

Hamburg (ots) - Biometrie-Pionier DERMALOG setzt sich beim Benchmark LivDet-Iris

2025 gegen weltweite Konkurrenz durch, erzielt 99,99 Prozent Genauigkeit bei der

Erkennung von Kontaktlinsen-Manipulationen und belegt in allen Testkategorien

den ersten Platz.



Die DERMALOG Identification Systems GmbH hat beim internationalen Vergleichstest

LivDet-Iris 2025 den ersten Platz in allen Kategorien belegt. Der Wettbewerb

gilt weltweit als einer der wichtigsten Benchmarks zur Bewertung der Sicherheit

von Iriserkennungssystemen und fand im Rahmen der IEEE International Joint

Conference on Biometrics (IJCB) statt.





Als einziges Unternehmen im Teilnehmerfeld konnte DERMALOG mit seiner

Technologie sämtliche Testdisziplinen für sich entscheiden. Bewertet wurde unter

anderem, wie zuverlässig Systeme zwischen echten und manipulierten Irisbildern

unterscheiden können. Die Angriffe reichten von gedruckten Fotos und künstlichen

Augen über digital veränderte Irisbilder bis hin zu kosmetischen Kontaktlinsen

mit hoher Detailtreue.



Besonders überzeugend war die Leistung des DERMALOG-Systems in einer der

anspruchsvollsten Disziplinen: Bei der Erkennung kosmetischer Kontaktlinsen, die

dem natürlichen Erscheinungsbild der menschlichen Iris täuschend ähnlich sehen,

erreichte das System eine Genauigkeit von 99,99 Prozent. Dieses Ergebnis belegt

die hohe Robustheit und Präzision der eingesetzten Technologie.



Darüber hinaus nahm DERMALOG auch an der Systemprüfung teil, bei der ein

vollständiges Iriserkennungssystem - bestehend aus Kamera und Software - unter

realen Bedingungen getestet wurde. Dabei wurden sowohl echte Nutzer als auch

physische Täuschungsversuche erfasst. Auch in dieser Kategorie überzeugte das

System mit nahezu fehlerfreier Erkennung.



Mit dem Ergebnis unterstreicht DERMALOG seine weltweit führende Rolle in der

Biometrie. Das Unternehmen bietet leistungsstarke Lösungen für die sichere

Identitätsprüfung in Bereichen wie Grenzkontrolle, Zugangssysteme, Finanzwesen

und digitale Identität.



