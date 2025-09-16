Lettland und Finnland begrüßen Nato-Einsatz "Eastern Sentry".

RIGA (dpa-AFX) - Die Staatspräsidenten von Lettland und Finnland haben den neuen Nato-Einsatz zur Sicherung des Luftraums an der Ostflanke begrüßt. Die Militäroperation "Eastern Sentry" (deutsch etwa: Wächter des Ostens) sei eine "angemessene und richtige Reaktion" auf die mutmaßlich vorsätzlichen Verletzungen des polnischen Luftraums durch Russland, sagte der lettische Präsident Edgars Rinkevics in Riga nach einem Treffen mit seinem finnischen Kollegen Alexander Stubb.

"Wir sind sehr froh, dass Eastern Sentry nun im polnischen Luftraum startet. Wir nutzen die dort gewonnenen Erkenntnisse und weiten sie dann bis in den hohen Norden aus", sagte Stubb. Dass Russlands Eskalation seines Krieges in der Ukraine auch Eingriffe in den europäischen Luftraum einschließe, sei "schlicht inakzeptabel und erfordert eine klare Antwort".