igefa erhält SBTi-Validierung für Klimaziele (FOTO)
Neumünster (ots) - Die Science Based Targets initiative (SBTi) hat die kurz- und
langfristigen Emissionsreduktionsziele der igefa SE & Co. KG bestätigt. Damit
gelten die Klimaziele des Unternehmens offiziell als wissenschaftsbasiert und
stehen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen, das die Begrenzung der
globalen Erwärmung auf 1,5 °C vorsieht.
Die igefa verpflichtet sich, ihre Treibhausgasemissionen entlang der gesamten
Wertschöpfungskette bis 2050 auf Netto-Null zu reduzieren. Grundlage für diese
ambitionierte Zielsetzung ist der Net-Zero Standard der SBTi, das international
führende Rahmenwerk für wissenschaftsbasierte Klimaziele. "Die Bestätigung
unserer Klimaziele durch die SBTi ist ein wichtiger Meilenstein. Sie zeigt, dass
unser Vorhaben wissenschaftlich fundiert ist und wir uns konsequent an
international anerkannten Standards orientieren," sagt Anja Schenke, Leitung
Nachhaltigkeitsmanagement igefa. "Die Validierung bestärkt uns in unserem
Bestreben, gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern eine resiliente und
klimaschonende Zukunft zu gestalten."
Science Based Targets initiative: globaler Standard für wissenschaftsbasierte
Klimaziele
Die Science Based Targets initiative ist eine globale Partnerschaft von CDP
(Carbon Disclosure Project), dem UN Global Compact, dem World Resources
Institute (WRI) und dem World Wide Fund for Nature (WWF). Sie unterstützt
Unternehmen weltweit dabei, Klimaziele zu entwickeln, die im Einklang mit
wissenschaftlichen Erkenntnissen stehen und einen messbaren Beitrag zur
Begrenzung der Erderwärmung leisten. Durch diese externe Validierung wird
"Greenwashing" vermieden, da die Ziele nach klaren wissenschaftlichen Kriterien
bewertet werden.
Verbindliche Reduktionspfade
Die igefa hat ambitionierte kurz- und langfristige Ziele. Das Unternehmen
verpflichtet sich:
- die absoluten Scope 1 & 2 THG-Emissionen - also direkte Emissionen aus eigenen
Quellen wie Fuhrpark oder Heizungen sowie indirekte Emissionen aus
eingekaufter Energie - bis 2034 um 63 % zu reduzieren, ausgehend vom Basisjahr
2022.
- dass 80 % ihrer Lieferanten (gemessen an den Emissionen im Bereich
eingekaufter Güter und Dienstleistungen) bis Ende 2028 selbst
wissenschaftsbasierte Klimaziele haben werden.
- die absoluten Scope 1 & 2 THG-Emissionen bis 2050 um 90 % zu reduzieren,
ausgehend vom Basisjahr 2022.
- die absoluten Scope 3 THG-Emissionen innerhalb desselben Zeitraums um 90 % zu
reduzieren.
Mit der Validierung durch die SBTi bekräftigt die igefa ihr entschlossenes
Engagement für den Klimaschutz und setzt ein klares Signal für die
Dekarbonisierung in der Branche.
