    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    igefa erhält SBTi-Validierung für Klimaziele (FOTO)

    Neumünster (ots) - Die Science Based Targets initiative (SBTi) hat die kurz- und
    langfristigen Emissionsreduktionsziele der igefa SE & Co. KG bestätigt. Damit
    gelten die Klimaziele des Unternehmens offiziell als wissenschaftsbasiert und
    stehen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen, das die Begrenzung der
    globalen Erwärmung auf 1,5 °C vorsieht.

    Die igefa verpflichtet sich, ihre Treibhausgasemissionen entlang der gesamten
    Wertschöpfungskette bis 2050 auf Netto-Null zu reduzieren. Grundlage für diese
    ambitionierte Zielsetzung ist der Net-Zero Standard der SBTi, das international
    führende Rahmenwerk für wissenschaftsbasierte Klimaziele. "Die Bestätigung
    unserer Klimaziele durch die SBTi ist ein wichtiger Meilenstein. Sie zeigt, dass
    unser Vorhaben wissenschaftlich fundiert ist und wir uns konsequent an
    international anerkannten Standards orientieren," sagt Anja Schenke, Leitung
    Nachhaltigkeitsmanagement igefa. "Die Validierung bestärkt uns in unserem
    Bestreben, gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern eine resiliente und
    klimaschonende Zukunft zu gestalten."

    Science Based Targets initiative: globaler Standard für wissenschaftsbasierte
    Klimaziele

    Die Science Based Targets initiative ist eine globale Partnerschaft von CDP
    (Carbon Disclosure Project), dem UN Global Compact, dem World Resources
    Institute (WRI) und dem World Wide Fund for Nature (WWF). Sie unterstützt
    Unternehmen weltweit dabei, Klimaziele zu entwickeln, die im Einklang mit
    wissenschaftlichen Erkenntnissen stehen und einen messbaren Beitrag zur
    Begrenzung der Erderwärmung leisten. Durch diese externe Validierung wird
    "Greenwashing" vermieden, da die Ziele nach klaren wissenschaftlichen Kriterien
    bewertet werden.

    Verbindliche Reduktionspfade

    Die igefa hat ambitionierte kurz- und langfristige Ziele. Das Unternehmen
    verpflichtet sich:

    - die absoluten Scope 1 & 2 THG-Emissionen - also direkte Emissionen aus eigenen
    Quellen wie Fuhrpark oder Heizungen sowie indirekte Emissionen aus
    eingekaufter Energie - bis 2034 um 63 % zu reduzieren, ausgehend vom Basisjahr
    2022.
    - dass 80 % ihrer Lieferanten (gemessen an den Emissionen im Bereich
    eingekaufter Güter und Dienstleistungen) bis Ende 2028 selbst
    wissenschaftsbasierte Klimaziele haben werden.
    - die absoluten Scope 1 & 2 THG-Emissionen bis 2050 um 90 % zu reduzieren,
    ausgehend vom Basisjahr 2022.
    - die absoluten Scope 3 THG-Emissionen innerhalb desselben Zeitraums um 90 % zu
    reduzieren.

    Mit der Validierung durch die SBTi bekräftigt die igefa ihr entschlossenes
    Engagement für den Klimaschutz und setzt ein klares Signal für die
    Dekarbonisierung in der Branche.

    Pressekontakt:

    Nadine Tulimat
    mailto:Nadine.tulimat@igefa.de
    +49 160 96209084

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/171003/6118679
    OTS: IGEFA SE & Co. KG




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    igefa erhält SBTi-Validierung für Klimaziele (FOTO) Die Science Based Targets initiative (SBTi) hat die kurz- und langfristigen Emissionsreduktionsziele der igefa SE & Co. KG bestätigt. Damit gelten die Klimaziele des Unternehmens offiziell als wissenschaftsbasiert und stehen im Einklang mit dem …