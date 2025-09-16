igefa erhält SBTi-Validierung für Klimaziele (FOTO)

Neumünster (ots) - Die Science Based Targets initiative (SBTi) hat die kurz- und

langfristigen Emissionsreduktionsziele der igefa SE & Co. KG bestätigt. Damit

gelten die Klimaziele des Unternehmens offiziell als wissenschaftsbasiert und

stehen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen, das die Begrenzung der

globalen Erwärmung auf 1,5 °C vorsieht.



Die igefa verpflichtet sich, ihre Treibhausgasemissionen entlang der gesamten

Wertschöpfungskette bis 2050 auf Netto-Null zu reduzieren. Grundlage für diese

ambitionierte Zielsetzung ist der Net-Zero Standard der SBTi, das international

führende Rahmenwerk für wissenschaftsbasierte Klimaziele. "Die Bestätigung

unserer Klimaziele durch die SBTi ist ein wichtiger Meilenstein. Sie zeigt, dass

unser Vorhaben wissenschaftlich fundiert ist und wir uns konsequent an

international anerkannten Standards orientieren," sagt Anja Schenke, Leitung

Nachhaltigkeitsmanagement igefa. "Die Validierung bestärkt uns in unserem

Bestreben, gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern eine resiliente und

klimaschonende Zukunft zu gestalten."





Science Based Targets initiative: globaler Standard für wissenschaftsbasierte

Klimaziele



Die Science Based Targets initiative ist eine globale Partnerschaft von CDP

(Carbon Disclosure Project), dem UN Global Compact, dem World Resources

Institute (WRI) und dem World Wide Fund for Nature (WWF). Sie unterstützt

Unternehmen weltweit dabei, Klimaziele zu entwickeln, die im Einklang mit

wissenschaftlichen Erkenntnissen stehen und einen messbaren Beitrag zur

Begrenzung der Erderwärmung leisten. Durch diese externe Validierung wird

"Greenwashing" vermieden, da die Ziele nach klaren wissenschaftlichen Kriterien

bewertet werden.



Verbindliche Reduktionspfade



Die igefa hat ambitionierte kurz- und langfristige Ziele. Das Unternehmen

verpflichtet sich:



- die absoluten Scope 1 & 2 THG-Emissionen - also direkte Emissionen aus eigenen

Quellen wie Fuhrpark oder Heizungen sowie indirekte Emissionen aus

eingekaufter Energie - bis 2034 um 63 % zu reduzieren, ausgehend vom Basisjahr

2022.

- dass 80 % ihrer Lieferanten (gemessen an den Emissionen im Bereich

eingekaufter Güter und Dienstleistungen) bis Ende 2028 selbst

wissenschaftsbasierte Klimaziele haben werden.

- die absoluten Scope 1 & 2 THG-Emissionen bis 2050 um 90 % zu reduzieren,

ausgehend vom Basisjahr 2022.

- die absoluten Scope 3 THG-Emissionen innerhalb desselben Zeitraums um 90 % zu

reduzieren.



Mit der Validierung durch die SBTi bekräftigt die igefa ihr entschlossenes

Engagement für den Klimaschutz und setzt ein klares Signal für die

Dekarbonisierung in der Branche.



Pressekontakt:



Nadine Tulimat

mailto:Nadine.tulimat@igefa.de

+49 160 96209084



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/171003/6118679

OTS: IGEFA SE & Co. KG







