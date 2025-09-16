Cohen & Steers ernennt John Gellatly zum Senior Advisor
New York (ots/PRNewswire) - Cohen & Steers, Inc. (NYSE: CNS) gab heute die
Ernennung von John Gellatly zum Senior Advisor bekannt. Von London aus wird Herr
Gellatly eng mit Marc Haynes, Head of International Institutional Distribution,
und Seth Laughlin, Head of Real Estate Strategy & Research, zusammenarbeiten, um
die internationalen Kundenbeziehungen des Unternehmens zu stärken und neue
Partnerschaften aufzubauen. Er berät Kunden in Fragen der Immobilienstrategie
und teilt dabei seine einzigartigen Perspektiven und seine
Investitionserfahrung, die börsennotierte und private Vermögenswerte umfasst.
Herr Gellatly verfügt über fast vier Jahrzehnte Erfahrung im Bereich der
Immobilieninvestitionen. Zuletzt war er als CIO Real Estate für den Abu Dhabi
Investment Council (ADIC) tätig und verantwortlich für die Überwachung und
Verwaltung eines der weltweit größten globalen Immobilieninvestmentportfolios.
Vor seiner Tätigkeit bei ADIC hatte er leitende Positionen bei Aviva Investors
und BlackRock inne. Seine Erfahrungen umfassen eine Vielzahl von Aufgaben in den
Bereichen Analyse, Investition und Verwaltung von Immobilienvermögen,
Plattformen und Produkten, sowohl im Aktien- als auch im Anleihebereich, auf
öffentlichen und privaten Märkten sowie in verschiedenen Regionen und Sektoren.
Marc Haynes, Head of International Institutional Distribution, sagte: " John
verfügt über ein tiefgreifendes Verständnis der Herausforderungen, denen große
institutionelle Investoren im Immobilienbereich gegenüberstehen, sowie über
praktische Erfahrung in der Umsetzung. Wir freuen uns sehr, ihn im Team von
Cohen & Steers begrüßen zu dürfen und von seinem globalen Netzwerk und seiner
einzigartigen Expertise zu profitieren. Seine Ernennung unterstreicht unser
Engagement für unsere internationalen Kunden und erfolgt zu einem Zeitpunkt, an
dem viele institutionelle Anleger versuchen, ihre Immobilienportfolios für das
neue Regime neu zu positionieren. John wird eine große Bereicherung sein, sowohl
für unsere Kunden als auch für Cohen & Steers."
Informationen zu Cohen & Steers. Cohen & Steers ist ein weltweit führender
Investmentmanager, der sich auf Real Assets und alternative Erträge
spezialisiert hat, darunter börsennotierte und private Immobilien,
Vorzugsaktien, Infrastruktur, Rohstoffaktien, Rohstoffe sowie
Multi-Strategie-Lösungen. Das im Jahr 1986 gegründete Unternehmen hat seinen
Hauptsitz in New York City und verfügt über Niederlassungen in London, Dublin,
Hongkong, Tokio und Singapur.
