    Cohen & Steers ernennt John Gellatly zum Senior Advisor

    New York (ots/PRNewswire) - Cohen & Steers, Inc. (NYSE: CNS) gab heute die
    Ernennung von John Gellatly zum Senior Advisor bekannt. Von London aus wird Herr
    Gellatly eng mit Marc Haynes, Head of International Institutional Distribution,
    und Seth Laughlin, Head of Real Estate Strategy & Research, zusammenarbeiten, um
    die internationalen Kundenbeziehungen des Unternehmens zu stärken und neue
    Partnerschaften aufzubauen. Er berät Kunden in Fragen der Immobilienstrategie
    und teilt dabei seine einzigartigen Perspektiven und seine
    Investitionserfahrung, die börsennotierte und private Vermögenswerte umfasst.

    Herr Gellatly verfügt über fast vier Jahrzehnte Erfahrung im Bereich der
    Immobilieninvestitionen. Zuletzt war er als CIO Real Estate für den Abu Dhabi
    Investment Council (ADIC) tätig und verantwortlich für die Überwachung und
    Verwaltung eines der weltweit größten globalen Immobilieninvestmentportfolios.
    Vor seiner Tätigkeit bei ADIC hatte er leitende Positionen bei Aviva Investors
    und BlackRock inne. Seine Erfahrungen umfassen eine Vielzahl von Aufgaben in den
    Bereichen Analyse, Investition und Verwaltung von Immobilienvermögen,
    Plattformen und Produkten, sowohl im Aktien- als auch im Anleihebereich, auf
    öffentlichen und privaten Märkten sowie in verschiedenen Regionen und Sektoren.

    Marc Haynes, Head of International Institutional Distribution, sagte: " John
    verfügt über ein tiefgreifendes Verständnis der Herausforderungen, denen große
    institutionelle Investoren im Immobilienbereich gegenüberstehen, sowie über
    praktische Erfahrung in der Umsetzung. Wir freuen uns sehr, ihn im Team von
    Cohen & Steers begrüßen zu dürfen und von seinem globalen Netzwerk und seiner
    einzigartigen Expertise zu profitieren. Seine Ernennung unterstreicht unser
    Engagement für unsere internationalen Kunden und erfolgt zu einem Zeitpunkt, an
    dem viele institutionelle Anleger versuchen, ihre Immobilienportfolios für das
    neue Regime neu zu positionieren. John wird eine große Bereicherung sein, sowohl
    für unsere Kunden als auch für Cohen & Steers."

    Informationen zu Cohen & Steers. Cohen & Steers ist ein weltweit führender
    Investmentmanager, der sich auf Real Assets und alternative Erträge
    spezialisiert hat, darunter börsennotierte und private Immobilien,
    Vorzugsaktien, Infrastruktur, Rohstoffaktien, Rohstoffe sowie
    Multi-Strategie-Lösungen. Das im Jahr 1986 gegründete Unternehmen hat seinen
    Hauptsitz in New York City und verfügt über Niederlassungen in London, Dublin,
    Hongkong, Tokio und Singapur.

    Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung und andere Erklärungen von
    Cohen & Steers können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des
    Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des
    Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung enthalten, die die
    aktuellen Ansichten des Unternehmens unter anderem hinsichtlich seiner
    Geschäftstätigkeit und seiner finanziellen Leistung widerspiegeln. Sie können
    diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von Wörtern wie
    "Ausblick", "glaubt", "erwartet", "möglich", "könnte", "wird", "sollte", "strebt
    an", "prognostiziert", "beabsichtigt", "plant", "schätzt", "geht davon aus" oder
    den negativen Formen dieser Wörter oder anderen vergleichbaren Begriffen. Solche
    zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und
    Unsicherheiten. Dementsprechend gibt es oder wird es wichtige Faktoren geben,
    die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in
    diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen. Das
    Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen
    öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen, sei es aufgrund neuer
    Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

