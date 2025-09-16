Cohen & Steers ernennt John Gellatly zum Senior Advisor

New York (ots/PRNewswire) - Cohen & Steers, Inc. (NYSE: CNS) gab heute die

Ernennung von John Gellatly zum Senior Advisor bekannt. Von London aus wird Herr

Gellatly eng mit Marc Haynes, Head of International Institutional Distribution,

und Seth Laughlin, Head of Real Estate Strategy & Research, zusammenarbeiten, um

die internationalen Kundenbeziehungen des Unternehmens zu stärken und neue

Partnerschaften aufzubauen. Er berät Kunden in Fragen der Immobilienstrategie

und teilt dabei seine einzigartigen Perspektiven und seine

Investitionserfahrung, die börsennotierte und private Vermögenswerte umfasst.



Herr Gellatly verfügt über fast vier Jahrzehnte Erfahrung im Bereich der

Immobilieninvestitionen. Zuletzt war er als CIO Real Estate für den Abu Dhabi

Investment Council (ADIC) tätig und verantwortlich für die Überwachung und

Verwaltung eines der weltweit größten globalen Immobilieninvestmentportfolios.

Vor seiner Tätigkeit bei ADIC hatte er leitende Positionen bei Aviva Investors

und BlackRock inne. Seine Erfahrungen umfassen eine Vielzahl von Aufgaben in den

Bereichen Analyse, Investition und Verwaltung von Immobilienvermögen,

Plattformen und Produkten, sowohl im Aktien- als auch im Anleihebereich, auf

öffentlichen und privaten Märkten sowie in verschiedenen Regionen und Sektoren.







verfügt über ein tiefgreifendes Verständnis der Herausforderungen, denen große

institutionelle Investoren im Immobilienbereich gegenüberstehen, sowie über

praktische Erfahrung in der Umsetzung. Wir freuen uns sehr, ihn im Team von

Cohen & Steers begrüßen zu dürfen und von seinem globalen Netzwerk und seiner

einzigartigen Expertise zu profitieren. Seine Ernennung unterstreicht unser

Engagement für unsere internationalen Kunden und erfolgt zu einem Zeitpunkt, an

dem viele institutionelle Anleger versuchen, ihre Immobilienportfolios für das

neue Regime neu zu positionieren. John wird eine große Bereicherung sein, sowohl

für unsere Kunden als auch für Cohen & Steers."



Informationen zu Cohen & Steers. Cohen & Steers ist ein weltweit führender

Investmentmanager, der sich auf Real Assets und alternative Erträge

spezialisiert hat, darunter börsennotierte und private Immobilien,

Vorzugsaktien, Infrastruktur, Rohstoffaktien,

Multi-Strategie-Lösungen. Das im Jahr 1986 gegründete Unternehmen hat seinen

Hauptsitz in New York City und verfügt über Niederlassungen in London, Dublin,

Hongkong, Tokio und Singapur.



KONTAKT: Robert Klemens



Vice President, Communications



mailto:media@cohenandsteers.com



Website: https://www.cohenandsteers.com (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0

&l=de&o=4509298-1&h=1671039226&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F

%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4509298-1%26h%3D2273845920%26u%3Dhttps%253A%252F%252Finf

o.cohenandsteers.com%252Fl%252F107482%252F2020-02-27%252F4d2r1p%26a%3Dhttps%253A

%252F%252Fwww.cohenandsteers.com&a=https%3A%2F%2Fwww.cohenandsteers.com)



Symbol: NYSE: CNS



Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung und andere Erklärungen von

Cohen & Steers können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des

Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des

Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung enthalten, die die

aktuellen Ansichten des Unternehmens unter anderem hinsichtlich seiner

Geschäftstätigkeit und seiner finanziellen Leistung widerspiegeln. Sie können

diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von Wörtern wie

"Ausblick", "glaubt", "erwartet", "möglich", "könnte", "wird", "sollte", "strebt

an", "prognostiziert", "beabsichtigt", "plant", "schätzt", "geht davon aus" oder

den negativen Formen dieser Wörter oder anderen vergleichbaren Begriffen. Solche

zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und

Unsicherheiten. Dementsprechend gibt es oder wird es wichtige Faktoren geben,

die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in

diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen. Das

Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen

öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen, sei es aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cohen--steers-er

nennt-john-gellatly-zum-senior-advisor-302556622.html



Pressekontakt:



Robert Klemens,

Vice President Communications,

212 796 9377



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62919/6118686

OTS: Cohen & Steers, Inc.







Marc Haynes, Head of International Institutional Distribution, sagte: " Johnverfügt über ein tiefgreifendes Verständnis der Herausforderungen, denen großeinstitutionelle Investoren im Immobilienbereich gegenüberstehen, sowie überpraktische Erfahrung in der Umsetzung. Wir freuen uns sehr, ihn im Team vonCohen & Steers begrüßen zu dürfen und von seinem globalen Netzwerk und seinereinzigartigen Expertise zu profitieren. Seine Ernennung unterstreicht unserEngagement für unsere internationalen Kunden und erfolgt zu einem Zeitpunkt, andem viele institutionelle Anleger versuchen, ihre Immobilienportfolios für dasneue Regime neu zu positionieren. John wird eine große Bereicherung sein, sowohlfür unsere Kunden als auch für Cohen & Steers."Informationen zu Cohen & Steers. Cohen & Steers ist ein weltweit führenderInvestmentmanager, der sich auf Real Assets und alternative Erträgespezialisiert hat, darunter börsennotierte und private Immobilien,Vorzugsaktien, Infrastruktur, Rohstoffaktien, Rohstoffe sowieMulti-Strategie-Lösungen. Das im Jahr 1986 gegründete Unternehmen hat seinenHauptsitz in New York City und verfügt über Niederlassungen in London, Dublin,Hongkong, Tokio und Singapur.KONTAKT: Robert KlemensVice President, Communicationsmailto:media@cohenandsteers.comWebsite: https://www.cohenandsteers.com (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4509298-1&h=1671039226&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4509298-1%26h%3D2273845920%26u%3Dhttps%253A%252F%252Finfo.cohenandsteers.com%252Fl%252F107482%252F2020-02-27%252F4d2r1p%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cohenandsteers.com&a=https%3A%2F%2Fwww.cohenandsteers.com)Symbol: NYSE: CNSZukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung und andere Erklärungen vonCohen & Steers können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A desSecurities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E desSecurities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung enthalten, die dieaktuellen Ansichten des Unternehmens unter anderem hinsichtlich seinerGeschäftstätigkeit und seiner finanziellen Leistung widerspiegeln. Sie könnendiese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von Wörtern wie"Ausblick", "glaubt", "erwartet", "möglich", "könnte", "wird", "sollte", "strebtan", "prognostiziert", "beabsichtigt", "plant", "schätzt", "geht davon aus" oderden negativen Formen dieser Wörter oder anderen vergleichbaren Begriffen. Solchezukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken undUnsicherheiten. Dementsprechend gibt es oder wird es wichtige Faktoren geben,die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den indiesen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen. DasUnternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagenöffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen, sei es aufgrund neuerInformationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cohen--steers-ernennt-john-gellatly-zum-senior-advisor-302556622.htmlPressekontakt:Robert Klemens,Vice President Communications,212 796 9377Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62919/6118686OTS: Cohen & Steers, Inc.