8 Mio. EUR für Berliner MedTech-Unternehmen DiaMonTech / Internationale Anschlussfinanzierung mit Business Angels und Samsung Next (FOTO)
Berlin (ots) - Die DiaMonTech AG, ein führendes Berliner MedTech-Unternehmen im
Bereich nicht-invasiver Blutzuckermessung, hat erfolgreich eine
Anschlussfinanzierung in Höhe von 8 Millionen Euro abgeschlossen. Die Runde
wurde vom größten Business Angel Netzwerk in der D-A-CH-Region, Companisto,
angeführt. Neben Business Angels beteiligten sich zusätzlich renommierte
internationale Venture-Capital-Gesellschaften und institutionelle Investoren wie
Samsung Next.
Ein Meilenstein für Business Angels als Key-Investoren
Mit dieser Finanzierung zeigt Companisto, dass Business Angels nicht nur in der
Frühphase, sondern auch bei komplexen Anschlussrunden eine tragende Rolle
einnehmen können - auf Augenhöhe mit VCs und institutionellen Investoren wie
Samsung Next
Andreas Fakler, Investment Director bei Companisto, sagt: "Diese Runde beweist,
dass Business Angels, wenn sie professionell organisiert sind, internationale
Wachstumsfinanzierungen erfolgreich führen können. Wir verbinden
unternehmerisches Know-how, Kapital und internationale Anschlussfähigkeit."
MedTech mit Impact und internationaler Relevanz
Die DiaMonTech AG entwickelt eine patentierte Technologie zur nicht-invasiven
Blutzuckermessung. Das frische Kapital wird für den Markteintritt in Europa und
den USA sowie für regulatorische Zulassungen eingesetzt. Neben Companisto sind
bereits relevante, internationale Venture Capital Gesellschaften und Family
Offices überzeugt von DiaMonTech. Auch in dieser Runde beteiligte sich unter
anderem Samsung Next.
Thorsten Lubinski, CEO der DiaMonTech AG, zu der Runde: "Das Business Angel
Netzwerk Companisto hat unsere Erwartungen übertroffen. Sowohl die Summe von 8
Mio Euro aus dem Netzwerk als auch die Qualität der einzelnen Investoren hat
mich stark beeindruckt. Es ist schön zu sehen, dass es im deutschsprachigen Raum
so viel Unterstützung für Deep Tech "made in Germany" gibt."
Über Companisto
Companisto (http://www.companisto.com) ist mit über 4.000 Business Angels das
größte Business-Angel-Netzwerk in der DACH-Region und erster Ansprechpartner für
die Finanzierung wachstumsstarker Startups. Mit über 300 Millionen Euro
investiertem Kapital durch 175.000 Investor:innen zählt Companisto seit über
einem Jahrzehnt zu den aktivsten Wagniskapitalgebern im deutschsprachigen Raum.
Dabei zählen unter anderem die AMERIA AG mit insgesamt über 40 Millionen Euro
Investmentvolumen durch das Companisto Netzwerk und die DiaMonTech AG in einer
durch Companisto geleiteten Anschlussfinanzierung mit Samsung Next über 8
Millionen Euro zu den finanzierten Startups und Wachstumsunternehmen.
Startups profitieren von einem strukturierten, vollständig digitalen
Beteiligungsprozess, einem breiten Netzwerk erfahrener Business Angels und
direktem Zugang zu Kapital - ganz ohne langwierige Investorensuche. Companisto
bildet dabei einen langfristigen Finanzierungspartner, der sowohl für die
Frühphasen- als auch für starke Anschlussfinanzierungen mit Angels und
internationalen Co-Investoren kompetent zur Seite steht.
Ziel ist es, innovative Unternehmen nachhaltig zu stärken - mit Kapital,
Know-how und unternehmerischer Unterstützung.
Über DiaMonTech
DiaMonTech (http://www.diamontech.de) wurde 2015 in Berlin gegründet. Das Team
vereint Expertise aus Biophysik, Medizintechnik, Softwareentwicklung und
Unternehmertum. Die zugrunde liegende Technologie ist patentiert und wurde
mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Health-i Award von Handelsblatt
und Techniker Krankenkasse sowie dem Deep Tech Award des Berliner Senats.
Pressekontakt:
Companisto GmbH
Sophie Schultheiss
mailto:presse@companisto.com
030 208484957
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/106768/6118690
OTS: Companisto GmbH
