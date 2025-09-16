    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    8 Mio. EUR für Berliner MedTech-Unternehmen DiaMonTech / Internationale Anschlussfinanzierung mit Business Angels und Samsung Next (FOTO)

    Berlin (ots) - Die DiaMonTech AG, ein führendes Berliner MedTech-Unternehmen im
    Bereich nicht-invasiver Blutzuckermessung, hat erfolgreich eine
    Anschlussfinanzierung in Höhe von 8 Millionen Euro abgeschlossen. Die Runde
    wurde vom größten Business Angel Netzwerk in der D-A-CH-Region, Companisto,
    angeführt. Neben Business Angels beteiligten sich zusätzlich renommierte
    internationale Venture-Capital-Gesellschaften und institutionelle Investoren wie
    Samsung Next.

    Ein Meilenstein für Business Angels als Key-Investoren

    Mit dieser Finanzierung zeigt Companisto, dass Business Angels nicht nur in der
    Frühphase, sondern auch bei komplexen Anschlussrunden eine tragende Rolle
    einnehmen können - auf Augenhöhe mit VCs und institutionellen Investoren wie
    Samsung Next

    Andreas Fakler, Investment Director bei Companisto, sagt: "Diese Runde beweist,
    dass Business Angels, wenn sie professionell organisiert sind, internationale
    Wachstumsfinanzierungen erfolgreich führen können. Wir verbinden
    unternehmerisches Know-how, Kapital und internationale Anschlussfähigkeit."

    MedTech mit Impact und internationaler Relevanz

    Die DiaMonTech AG entwickelt eine patentierte Technologie zur nicht-invasiven
    Blutzuckermessung. Das frische Kapital wird für den Markteintritt in Europa und
    den USA sowie für regulatorische Zulassungen eingesetzt. Neben Companisto sind
    bereits relevante, internationale Venture Capital Gesellschaften und Family
    Offices überzeugt von DiaMonTech. Auch in dieser Runde beteiligte sich unter
    anderem Samsung Next.

    Thorsten Lubinski, CEO der DiaMonTech AG, zu der Runde: "Das Business Angel
    Netzwerk Companisto hat unsere Erwartungen übertroffen. Sowohl die Summe von 8
    Mio Euro aus dem Netzwerk als auch die Qualität der einzelnen Investoren hat
    mich stark beeindruckt. Es ist schön zu sehen, dass es im deutschsprachigen Raum
    so viel Unterstützung für Deep Tech "made in Germany" gibt."

    Über Companisto

    Companisto (http://www.companisto.com) ist mit über 4.000 Business Angels das
    größte Business-Angel-Netzwerk in der DACH-Region und erster Ansprechpartner für
    die Finanzierung wachstumsstarker Startups. Mit über 300 Millionen Euro
    investiertem Kapital durch 175.000 Investor:innen zählt Companisto seit über
    einem Jahrzehnt zu den aktivsten Wagniskapitalgebern im deutschsprachigen Raum.
    Dabei zählen unter anderem die AMERIA AG mit insgesamt über 40 Millionen Euro
    Investmentvolumen durch das Companisto Netzwerk und die DiaMonTech AG in einer
    durch Companisto geleiteten Anschlussfinanzierung mit Samsung Next über 8
    Millionen Euro zu den finanzierten Startups und Wachstumsunternehmen.

    Startups profitieren von einem strukturierten, vollständig digitalen
    Beteiligungsprozess, einem breiten Netzwerk erfahrener Business Angels und
    direktem Zugang zu Kapital - ganz ohne langwierige Investorensuche. Companisto
    bildet dabei einen langfristigen Finanzierungspartner, der sowohl für die
    Frühphasen- als auch für starke Anschlussfinanzierungen mit Angels und
    internationalen Co-Investoren kompetent zur Seite steht.

    Ziel ist es, innovative Unternehmen nachhaltig zu stärken - mit Kapital,
    Know-how und unternehmerischer Unterstützung.

    Über DiaMonTech

    DiaMonTech (http://www.diamontech.de) wurde 2015 in Berlin gegründet. Das Team
    vereint Expertise aus Biophysik, Medizintechnik, Softwareentwicklung und
    Unternehmertum. Die zugrunde liegende Technologie ist patentiert und wurde
    mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Health-i Award von Handelsblatt
    und Techniker Krankenkasse sowie dem Deep Tech Award des Berliner Senats.

    Pressekontakt:

    Companisto GmbH
    Sophie Schultheiss
    mailto:presse@companisto.com
    030 208484957

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/106768/6118690
    OTS: Companisto GmbH




