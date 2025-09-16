8 Mio. EUR für Berliner MedTech-Unternehmen DiaMonTech / Internationale Anschlussfinanzierung mit Business Angels und Samsung Next (FOTO)

Berlin (ots) - Die DiaMonTech AG, ein führendes Berliner MedTech-Unternehmen im

Bereich nicht-invasiver Blutzuckermessung, hat erfolgreich eine

Anschlussfinanzierung in Höhe von 8 Millionen Euro abgeschlossen. Die Runde

wurde vom größten Business Angel Netzwerk in der D-A-CH-Region, Companisto,

angeführt. Neben Business Angels beteiligten sich zusätzlich renommierte

internationale Venture-Capital-Gesellschaften und institutionelle Investoren wie

Samsung Next.



Ein Meilenstein für Business Angels als Key-Investoren





Mit dieser Finanzierung zeigt Companisto, dass Business Angels nicht nur in der

Frühphase, sondern auch bei komplexen Anschlussrunden eine tragende Rolle

einnehmen können - auf Augenhöhe mit VCs und institutionellen Investoren wie

Samsung Next



Andreas Fakler, Investment Director bei Companisto, sagt: "Diese Runde beweist,

dass Business Angels, wenn sie professionell organisiert sind, internationale

Wachstumsfinanzierungen erfolgreich führen können. Wir verbinden

unternehmerisches Know-how, Kapital und internationale Anschlussfähigkeit."



MedTech mit Impact und internationaler Relevanz



Die DiaMonTech AG entwickelt eine patentierte Technologie zur nicht-invasiven

Blutzuckermessung. Das frische Kapital wird für den Markteintritt in Europa und

den USA sowie für regulatorische Zulassungen eingesetzt. Neben Companisto sind

bereits relevante, internationale Venture Capital Gesellschaften und Family

Offices überzeugt von DiaMonTech. Auch in dieser Runde beteiligte sich unter

anderem Samsung Next.



Thorsten Lubinski, CEO der DiaMonTech AG, zu der Runde: "Das Business Angel

Netzwerk Companisto hat unsere Erwartungen übertroffen. Sowohl die Summe von 8

Mio Euro aus dem Netzwerk als auch die Qualität der einzelnen Investoren hat

mich stark beeindruckt. Es ist schön zu sehen, dass es im deutschsprachigen Raum

so viel Unterstützung für Deep Tech "made in Germany" gibt."



Über Companisto



Companisto (http://www.companisto.com) ist mit über 4.000 Business Angels das

größte Business-Angel-Netzwerk in der DACH-Region und erster Ansprechpartner für

die Finanzierung wachstumsstarker Startups. Mit über 300 Millionen Euro

investiertem Kapital durch 175.000 Investor:innen zählt Companisto seit über

einem Jahrzehnt zu den aktivsten Wagniskapitalgebern im deutschsprachigen Raum.

Dabei zählen unter anderem die AMERIA AG mit insgesamt über 40 Millionen Euro

Investmentvolumen durch das Companisto Netzwerk und die DiaMonTech AG in einer

durch Companisto geleiteten Anschlussfinanzierung mit Samsung Next über 8

Millionen Euro zu den finanzierten Startups und Wachstumsunternehmen.



Startups profitieren von einem strukturierten, vollständig digitalen

Beteiligungsprozess, einem breiten Netzwerk erfahrener Business Angels und

direktem Zugang zu Kapital - ganz ohne langwierige Investorensuche. Companisto

bildet dabei einen langfristigen Finanzierungspartner, der sowohl für die

Frühphasen- als auch für starke Anschlussfinanzierungen mit Angels und

internationalen Co-Investoren kompetent zur Seite steht.



Ziel ist es, innovative Unternehmen nachhaltig zu stärken - mit Kapital,

Know-how und unternehmerischer Unterstützung.



Über DiaMonTech



DiaMonTech (http://www.diamontech.de) wurde 2015 in Berlin gegründet. Das Team

vereint Expertise aus Biophysik, Medizintechnik, Softwareentwicklung und

Unternehmertum. Die zugrunde liegende Technologie ist patentiert und wurde

mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Health-i Award von Handelsblatt

und Techniker Krankenkasse sowie dem Deep Tech Award des Berliner Senats.



