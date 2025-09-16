XLNTTLNT
Newsletter-Plattform zu Begabungs- und Talenteförderung im deutschsprachigen Raum gestartet
Wien (ots) - Machen wir MEHR daraus!
Regelmäßige kostenlose und journalistisch aufbereitete Informationen für
Begabungs-Interessierte aus dem gesamten deutschsprachigen Raum gibt es ab
sofort auf http://www.xlnttlnt.net und zweiwöchentlich im kostenlosen Newsletter
(Anmeldung über die Website). XLNT TLNT steht dabei für "excellent talent".
Begabungs- und Talenteförderung ist im Verständnis von XLNTTLNT ein lebenslanges
Thema und betrifft Menschen in unterschiedlichen Rollen: als
Lehrende/Forschende, als Führungskraft, in der Elternrolle und nicht zuletzt
auch persönlich.
In Deutschland, der Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein, Südtirol, Belgien und
Österreich gibt es jeweils unterschiedliche Bildungssysteme, Best Practice
Beispiele, Hochschulen mit Forschungsprojekten, Initiativen sowie interessante
Persönlichkeiten, die hier forschen, lehren, arbeiten und gestalten. XLNT TLNT
stellt diese vor und macht sie zugänglich. Die Inhalte sind vielfältig wie
Begabungen, Talente und Perspektiven zum Thema: Von Porträts und Interviews über
Medientipps, aktuelle Forschungsergebnisse, Events etc. Thomas Goiser hat das
Projekt mit Hilfe einer Förderung der Wiener Medieninitiative entwickelt und
gestartet; in weiterer Folge sind auch Mitmach-Formate geplant.
Pressekontakt:
Thomas Goiser
E-Mail: mailto:thomas@goiser.at
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175595/6118702
OTS: Thomas Goiser Projektkommunikation e.U.
Regelmäßige kostenlose und journalistisch aufbereitete Informationen für
Begabungs-Interessierte aus dem gesamten deutschsprachigen Raum gibt es ab
sofort auf http://www.xlnttlnt.net und zweiwöchentlich im kostenlosen Newsletter
(Anmeldung über die Website). XLNT TLNT steht dabei für "excellent talent".
Begabungs- und Talenteförderung ist im Verständnis von XLNTTLNT ein lebenslanges
Thema und betrifft Menschen in unterschiedlichen Rollen: als
Lehrende/Forschende, als Führungskraft, in der Elternrolle und nicht zuletzt
auch persönlich.
In Deutschland, der Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein, Südtirol, Belgien und
Österreich gibt es jeweils unterschiedliche Bildungssysteme, Best Practice
Beispiele, Hochschulen mit Forschungsprojekten, Initiativen sowie interessante
Persönlichkeiten, die hier forschen, lehren, arbeiten und gestalten. XLNT TLNT
stellt diese vor und macht sie zugänglich. Die Inhalte sind vielfältig wie
Begabungen, Talente und Perspektiven zum Thema: Von Porträts und Interviews über
Medientipps, aktuelle Forschungsergebnisse, Events etc. Thomas Goiser hat das
Projekt mit Hilfe einer Förderung der Wiener Medieninitiative entwickelt und
gestartet; in weiterer Folge sind auch Mitmach-Formate geplant.
Pressekontakt:
Thomas Goiser
E-Mail: mailto:thomas@goiser.at
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175595/6118702
OTS: Thomas Goiser Projektkommunikation e.U.
Autor folgen