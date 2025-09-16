Newsletter-Plattform zu Begabungs- und Talenteförderung im deutschsprachigen Raum gestartet

Wien (ots) - Machen wir MEHR daraus!



Regelmäßige kostenlose und journalistisch aufbereitete Informationen für

Begabungs-Interessierte aus dem gesamten deutschsprachigen Raum gibt es ab

sofort auf http://www.xlnttlnt.net und zweiwöchentlich im kostenlosen Newsletter

(Anmeldung über die Website). XLNT TLNT steht dabei für "excellent talent".

Begabungs- und Talenteförderung ist im Verständnis von XLNTTLNT ein lebenslanges

Thema und betrifft Menschen in unterschiedlichen Rollen: als

Lehrende/Forschende, als Führungskraft, in der Elternrolle und nicht zuletzt

auch persönlich.



In Deutschland, der Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein, Südtirol, Belgien und

Österreich gibt es jeweils unterschiedliche Bildungssysteme, Best Practice

Beispiele, Hochschulen mit Forschungsprojekten, Initiativen sowie interessante

Persönlichkeiten, die hier forschen, lehren, arbeiten und gestalten. XLNT TLNT

stellt diese vor und macht sie zugänglich. Die Inhalte sind vielfältig wie

Begabungen, Talente und Perspektiven zum Thema: Von Porträts und Interviews über

Medientipps, aktuelle Forschungsergebnisse, Events etc. Thomas Goiser hat das

Projekt mit Hilfe einer Förderung der Wiener Medieninitiative entwickelt und

gestartet; in weiterer Folge sind auch Mitmach-Formate geplant.



