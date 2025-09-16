    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Newsletter-Plattform zu Begabungs- und Talenteförderung im deutschsprachigen Raum gestartet

    Wien (ots) - Machen wir MEHR daraus!

    Regelmäßige kostenlose und journalistisch aufbereitete Informationen für
    Begabungs-Interessierte aus dem gesamten deutschsprachigen Raum gibt es ab
    sofort auf http://www.xlnttlnt.net und zweiwöchentlich im kostenlosen Newsletter
    (Anmeldung über die Website). XLNT TLNT steht dabei für "excellent talent".
    Begabungs- und Talenteförderung ist im Verständnis von XLNTTLNT ein lebenslanges
    Thema und betrifft Menschen in unterschiedlichen Rollen: als
    Lehrende/Forschende, als Führungskraft, in der Elternrolle und nicht zuletzt
    auch persönlich.

    In Deutschland, der Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein, Südtirol, Belgien und
    Österreich gibt es jeweils unterschiedliche Bildungssysteme, Best Practice
    Beispiele, Hochschulen mit Forschungsprojekten, Initiativen sowie interessante
    Persönlichkeiten, die hier forschen, lehren, arbeiten und gestalten. XLNT TLNT
    stellt diese vor und macht sie zugänglich. Die Inhalte sind vielfältig wie
    Begabungen, Talente und Perspektiven zum Thema: Von Porträts und Interviews über
    Medientipps, aktuelle Forschungsergebnisse, Events etc. Thomas Goiser hat das
    Projekt mit Hilfe einer Förderung der Wiener Medieninitiative entwickelt und
    gestartet; in weiterer Folge sind auch Mitmach-Formate geplant.

    Pressekontakt:

    Thomas Goiser
    E-Mail: mailto:thomas@goiser.at

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175595/6118702
    OTS: Thomas Goiser Projektkommunikation e.U.



