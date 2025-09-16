U.S. Polo Assn. ist offizieller Bekleidungssponsor des Engel & Völkers Berlin Maifeld Polo Cups 2025 und feiert Sport und Style

BERLIN, DEUTSCHLAND UND WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 16. September 2025 / U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), war stolzer offizieller Trikot- und Bekleidungssponsor des Engel & Völkers Berlin Maifeld Polo Cup, der auch als Deutsche Meisterschaft High Goal 2025 bezeichnet wird und vom 22. bis 31. August 2025 in Berlin stattfand. Dieses prestigeträchtige Turnier ist der Höhepunkt der Polosaison in Deutschland und eine der renommiertesten Veranstaltungen im europäischen Polosport.

Zugehöriges Bild

Gewinner des Engel & Völkers Berlin Maifeld Polo Cup

Das Finalwochenende des Engel & Völkers Berlin Maifeld Polo Cup fand im legendären Maifeld statt, dem historischen Austragungsort, an dem zuletzt bei den Olympischen Spielen 1936 Polo gespielt wurde. Die Qualifikationsspiele wurden vom 21. bis 28. August im Preußischen Polo & Country Club ausgetragen und mündeten in einem spannenden Finale, das das Beste dieses Sports zeigte. Das Team Plusquadrat setzte sich in einem dramatischen Finalspiel mit 7 zu 6,5 gegen das Team Netjets durch. Zum MVP des Turniers wurde Bartolomé Bayugar vom Team Plusquadrat gekürt, der mit drei Toren der beste Torschütze des Finales war.

„Es ist U.S. Polo Assn. eine außerordentliche Ehre, als offizieller Trikot- und Bekleidungssponsor des Engel & Völkers Berlin Maifeld Polo Cup eine Veranstaltung zu unterstützen, die sowohl die reiche Tradition als auch die vielversprechende Zukunft des Polosports feiert“, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet. „Die Unterstützung eines so historischen Turniers im Herzen Berlins, auf demselben Feld, auf dem dieser Sport 1936 olympische Geschichte geschrieben hat, wird der authentischen Verbindung unserer globalen Marke zu diesem Sport gerecht.“

Als offizieller Trikot- und Bekleidungssponsor der Veranstaltung stattete U.S. Polo Assn. die Spieler und Schiedsrichter mit Performance-Teamtrikots, Schiedsrichtertrikots, Mützen und Hoodies aus. Dies war das sechste Mal in Folge, dass U.S. Polo Assn. den Engel & Völkers Berlin Maifeld Polo Cup unterstützte.