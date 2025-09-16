Netzagentur stellt Betreibern höhere Renditen in Aussicht

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Bundesnetzagentur-Präsident Klaus Müller verspricht den Betreibern der Strom- und Gasnetze in Deutschland erstmals konkret höhere Renditen.



Müller sagte dem "Handelsblatt" (Mittwochsausgabe), die Bundesnetzagentur habe "ein hohes Interesse an einem attraktiven Investitionsumfeld für die Betreiber von Strom- und Gasnetzen; dazu gehört eine angemessene Eigenkapitalverzinsung". Der Chefregulierer machte deutlich, dass es sich bei der Anpassung nicht allein um eine Reaktion auf die Entwicklung des Zinsniveaus handelt: "Wir sehen eine methodische Änderung vor, die einen Anstieg mit sich bringen wird", sagte er. Zwar stehe der absolute Wert noch nicht fest. "Dass er steigen wird, ist allerdings jetzt schon absehbar", so Müller.





Die Netzbetreiber kritisieren seit Langem, die Eigenkapitalverzinsung, die ihnen von der Bundesnetzagentur zugebilligt wird, sei im internationalen Wettbewerb zu gering. Es werde immer schwerer, Investoren zu gewinnen.



Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hatte diese Kritik in der vergangenen Woche aufgegriffen: Der Finanzierungsrahmen für die Netze müsse besser werden, sagte Reiche. Deutschland hinke bei den Zinsen für das eingesetzte Eigenkapital im Netz im europäischen und internationalen Vergleich hinterher.



Müller sagte: "Zwischen den Aussagen von Ministerin Reiche und dem, was die Bundesnetzagentur seit mittlerweile anderthalb Jahren mit Blick auf die künftige Eigenkapitalverzinsung vorbereitet, besteht nicht der geringste Widerspruch", sagte Müller. "Da passt kein Blatt dazwischen", ergänzte der Behördenchef.





