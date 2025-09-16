    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Volksbanken und Raiffeisenbanken in Bayern

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Solide Entwicklung trotz konjunkturellem Gegenwind / GVB fordert politische Weichenstellungen für Finanzwirtschaft und Mittelstand

    München (ots) - Die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken haben im ersten
    Halbjahr 2025 trotz schwieriger Rahmenbedingungen eine positive Entwicklung
    gezeigt. "Die genossenschaftlichen Institute sind stabil aufgestellt und leisten
    weiterhin verlässlich ihren Beitrag zur Finanzierung von Mittelstand, Handwerk
    und privaten Haushalten", erklärte Stefan Müller, Präsident des
    Genossenschaftsverbands Bayern (GVB), anlässlich des Pressegesprächs zur
    Halbjahresbilanz der Genossenschaftsbanken am Dienstag in München.

    Kreditgeschäft: Zuwachs bei Firmen- und Privatkunden

    Seit Jahresbeginn verzeichnen die bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken einen
    Anstieg bei den Ausleihungen um 1,5 Prozent auf 144,5 Milliarden. Das
    Kreditvolumen bei Firmenkunden legte um 1,5 Prozent zu, bei den Privatkunden
    belief sich der Zuwachs auf 1,3 Prozent. "Der Wachstumsbooster der
    Bundesregierung vor wenigen Monaten war ein guter erster Aufschlag", sagte
    Müller. "Nun aber braucht es einen Kraftakt, um die nächsten Schritte
    umzusetzen, insbesondere beim Bürokratieabbau sowie bei der Vereinfachung von
    Planungs- und Genehmigungsverfahren."

    Wohnungsbau: Nachfrage zieht wieder an

    Besonders dynamisch verlief das Neugeschäft bei privaten Wohnungsbaukrediten: Es
    beläuft sich seit Jahresbeginn auf 8,9 Milliarden Euro. Dies bedeutet ein Plus
    von 44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (6,2 Milliarden Euro), liegt aber
    noch deutlich unter den Werten der Jahre 2020 bis 2022. "Diese steigende
    Kreditnachfrage im privaten Wohnbau ist erfreulich, es ist aber weitere Dynamik
    notwendig, um den dringend benötigten Wohnraum in Bayern zu schaffen - vor allem
    in den Ballungszentren", sagte GVB-Vorstandsmitglied Alexander Leißl.

    Die Quote an notleidenden Krediten ist seit Anfang des Jahres leicht gestiegen,
    von 2,19 Prozent auf 2,38 Prozent. Hier zeigen sich die Auswirkungen von zwei
    Rezessionsjahren. Der Wert liegt aber immer noch im normalen Bereich. Es ist zu
    erwarten, dass die Quote weiter leicht ansteigt. Die Banken haben ihre
    Kreditbücher weiterhin eng im Blick und werden gegebenenfalls auch reagieren und
    ihre Kreditvergaberegeln anpassen.

    Sichteinlagen: wieder Anstieg

    Die bilanziellen Kundeneinlagen verzeichnen gegenüber dem Jahresanfang einen
    leichten Rückgang von 0,1 Prozent auf 161 Milliarden Euro. Der Trend zur
    Umschichtung von Sicht- in Termineinlagen, der in den vergangenen Jahren zu
    beobachten war, hat sich wieder umgekehrt. Die Sichteinlagen nahmen um 0,8
    Prozent zu. "Kundinnen und Kunden wollen wieder mehr Flexibilität in ihren
    Bankeinlagen", folgerte Leißl.

    Das außerbilanzielle Kundenanlagevolumen konnte um 2,2 Prozent zulegen. Vor
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Volksbanken und Raiffeisenbanken in Bayern Solide Entwicklung trotz konjunkturellem Gegenwind / GVB fordert politische Weichenstellungen für Finanzwirtschaft und Mittelstand Die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken haben im ersten Halbjahr 2025 trotz schwieriger Rahmenbedingungen eine positive Entwicklung gezeigt. "Die genossenschaftlichen Institute sind stabil aufgestellt und leisten weiterhin verlässlich ihren …