Solide Entwicklung trotz konjunkturellem Gegenwind / GVB fordert politische Weichenstellungen für Finanzwirtschaft und Mittelstand

München (ots) - Die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken haben im ersten

Halbjahr 2025 trotz schwieriger Rahmenbedingungen eine positive Entwicklung

gezeigt. "Die genossenschaftlichen Institute sind stabil aufgestellt und leisten

weiterhin verlässlich ihren Beitrag zur Finanzierung von Mittelstand, Handwerk

und privaten Haushalten", erklärte Stefan Müller, Präsident des

Genossenschaftsverbands Bayern (GVB), anlässlich des Pressegesprächs zur

Halbjahresbilanz der Genossenschaftsbanken am Dienstag in München.



Kreditgeschäft: Zuwachs bei Firmen- und Privatkunden





Seit Jahresbeginn verzeichnen die bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken einenAnstieg bei den Ausleihungen um 1,5 Prozent auf 144,5 Milliarden. DasKreditvolumen bei Firmenkunden legte um 1,5 Prozent zu, bei den Privatkundenbelief sich der Zuwachs auf 1,3 Prozent. "Der Wachstumsbooster derBundesregierung vor wenigen Monaten war ein guter erster Aufschlag", sagteMüller. "Nun aber braucht es einen Kraftakt, um die nächsten Schritteumzusetzen, insbesondere beim Bürokratieabbau sowie bei der Vereinfachung vonPlanungs- und Genehmigungsverfahren."Wohnungsbau: Nachfrage zieht wieder anBesonders dynamisch verlief das Neugeschäft bei privaten Wohnungsbaukrediten: Esbeläuft sich seit Jahresbeginn auf 8,9 Milliarden Euro. Dies bedeutet ein Plusvon 44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (6,2 Milliarden Euro), liegt abernoch deutlich unter den Werten der Jahre 2020 bis 2022. "Diese steigendeKreditnachfrage im privaten Wohnbau ist erfreulich, es ist aber weitere Dynamiknotwendig, um den dringend benötigten Wohnraum in Bayern zu schaffen - vor allemin den Ballungszentren", sagte GVB-Vorstandsmitglied Alexander Leißl.Die Quote an notleidenden Krediten ist seit Anfang des Jahres leicht gestiegen,von 2,19 Prozent auf 2,38 Prozent. Hier zeigen sich die Auswirkungen von zweiRezessionsjahren. Der Wert liegt aber immer noch im normalen Bereich. Es ist zuerwarten, dass die Quote weiter leicht ansteigt. Die Banken haben ihreKreditbücher weiterhin eng im Blick und werden gegebenenfalls auch reagieren undihre Kreditvergaberegeln anpassen.Sichteinlagen: wieder AnstiegDie bilanziellen Kundeneinlagen verzeichnen gegenüber dem Jahresanfang einenleichten Rückgang von 0,1 Prozent auf 161 Milliarden Euro. Der Trend zurUmschichtung von Sicht- in Termineinlagen, der in den vergangenen Jahren zubeobachten war, hat sich wieder umgekehrt. Die Sichteinlagen nahmen um 0,8Prozent zu. "Kundinnen und Kunden wollen wieder mehr Flexibilität in ihrenBankeinlagen", folgerte Leißl.Das außerbilanzielle Kundenanlagevolumen konnte um 2,2 Prozent zulegen. Vor