Volksbanken und Raiffeisenbanken in Bayern
Solide Entwicklung trotz konjunkturellem Gegenwind / GVB fordert politische Weichenstellungen für Finanzwirtschaft und Mittelstand
München (ots) - Die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken haben im ersten
Halbjahr 2025 trotz schwieriger Rahmenbedingungen eine positive Entwicklung
gezeigt. "Die genossenschaftlichen Institute sind stabil aufgestellt und leisten
weiterhin verlässlich ihren Beitrag zur Finanzierung von Mittelstand, Handwerk
und privaten Haushalten", erklärte Stefan Müller, Präsident des
Genossenschaftsverbands Bayern (GVB), anlässlich des Pressegesprächs zur
Halbjahresbilanz der Genossenschaftsbanken am Dienstag in München.
Kreditgeschäft: Zuwachs bei Firmen- und Privatkunden
Kreditgeschäft: Zuwachs bei Firmen- und Privatkunden
Seit Jahresbeginn verzeichnen die bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken einen
Anstieg bei den Ausleihungen um 1,5 Prozent auf 144,5 Milliarden. Das
Kreditvolumen bei Firmenkunden legte um 1,5 Prozent zu, bei den Privatkunden
belief sich der Zuwachs auf 1,3 Prozent. "Der Wachstumsbooster der
Bundesregierung vor wenigen Monaten war ein guter erster Aufschlag", sagte
Müller. "Nun aber braucht es einen Kraftakt, um die nächsten Schritte
umzusetzen, insbesondere beim Bürokratieabbau sowie bei der Vereinfachung von
Planungs- und Genehmigungsverfahren."
Wohnungsbau: Nachfrage zieht wieder an
Besonders dynamisch verlief das Neugeschäft bei privaten Wohnungsbaukrediten: Es
beläuft sich seit Jahresbeginn auf 8,9 Milliarden Euro. Dies bedeutet ein Plus
von 44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (6,2 Milliarden Euro), liegt aber
noch deutlich unter den Werten der Jahre 2020 bis 2022. "Diese steigende
Kreditnachfrage im privaten Wohnbau ist erfreulich, es ist aber weitere Dynamik
notwendig, um den dringend benötigten Wohnraum in Bayern zu schaffen - vor allem
in den Ballungszentren", sagte GVB-Vorstandsmitglied Alexander Leißl.
Die Quote an notleidenden Krediten ist seit Anfang des Jahres leicht gestiegen,
von 2,19 Prozent auf 2,38 Prozent. Hier zeigen sich die Auswirkungen von zwei
Rezessionsjahren. Der Wert liegt aber immer noch im normalen Bereich. Es ist zu
erwarten, dass die Quote weiter leicht ansteigt. Die Banken haben ihre
Kreditbücher weiterhin eng im Blick und werden gegebenenfalls auch reagieren und
ihre Kreditvergaberegeln anpassen.
Sichteinlagen: wieder Anstieg
Die bilanziellen Kundeneinlagen verzeichnen gegenüber dem Jahresanfang einen
leichten Rückgang von 0,1 Prozent auf 161 Milliarden Euro. Der Trend zur
Umschichtung von Sicht- in Termineinlagen, der in den vergangenen Jahren zu
beobachten war, hat sich wieder umgekehrt. Die Sichteinlagen nahmen um 0,8
Prozent zu. "Kundinnen und Kunden wollen wieder mehr Flexibilität in ihren
Bankeinlagen", folgerte Leißl.
Das außerbilanzielle Kundenanlagevolumen konnte um 2,2 Prozent zulegen. Vor
Das außerbilanzielle Kundenanlagevolumen konnte um 2,2 Prozent zulegen. Vor
