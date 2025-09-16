    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Zukunft der Fügetechnik im Fokus

    Essen (ots) - Seit Montag ist die Weltleitmesse SCHWEISSEN & SCHNEIDEN in der
    Messe Essen geöffnet. Unter dem Motto "Join the Future" präsentieren bis zum 19.
    September über 800 Aussteller aus 44 Ländern ihre innovativen Produkte und
    Dienstleistungen in der Füge-, Trenn- und Beschichtungstechnik. Im Mittelpunkt
    stehen die großen Zukunftsthemen der Branche: Digitalisierung, Nachhaltigkeit
    und Fachkräftesicherung.

    Begleitend zur Messe hat der Kooperationspartner der SCHWEISSEN & SCHNEIDEN, der
    DVS - Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V., aktuelle
    Marktzahlen vorgestellt, die die Bedeutung der Fügetechnik für die Wertschöpfung
    in Deutschland hervorheben: Allein 2023 trug die Branche rund 30 Milliarden Euro
    zur Produktion bei - das entspricht vier Prozent des verarbeitenden Gewerbes.
    Rund 417.000 Erwerbstätige arbeiten in der Fügetechnik. Auch international
    behauptet sich die Branche stark: 2024 exportierten deutsche Unternehmen
    schweiß- und schneidtechnische Güter im Wert von 2,5 Milliarden Euro. Wichtigste
    Handelspartner waren die USA, China und Polen. Bemerkenswert: Nach neun Jahren
    lösten die Vereinigten Staaten China als größten Einzelmarkt wieder ab - trotz
    politischer Spannungen und globaler Herausforderungen.

    "Die Fügetechnik steht im Zentrum des verarbeiteten Gewerbes und ist eine
    Schlüsseltechnologie für die produzierende Industrie und das Handwerk in
    Deutschland. Ob Maschinenbau, Automobil- oder Energiewirtschaft - ohne Füge-,
    Trenn- und Beschichtungstechnologien gäbe es keine Mobilität und keine
    Energieversorgung. Diese Technologien sind Innovationstreiber der Wirtschaft und
    bieten kontinuierlich neue Fertigungslösungen für alle Branchen", betont
    DVS-Hauptgeschäftsführer Dr.-Ing. Roland Boecking. Neben ihrer wirtschaftlichen
    Relevanz sieht die Branche vor allem in Digitalisierung und Nachhaltigkeit
    entscheidende Hebel für künftiges Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit.

    "Unser Motto 'Join the Future' fasst es gut zusammen: Die SCHWEISSEN & SCHNEIDEN
    ist die beste Gelegenheit, sich und das eigene Business für die Zukunft fit zu
    machen und aufzustellen", erklärt Oliver P. Kuhrt, Geschäftsführer der Messe
    Essen. Mit neuen Plattformen wie dem Future Hub und dem erstmals verliehenen IF
    Digital Award ist die Essener Fachmesse mehr denn je ein Schauplatz der
    Zukunftstechnologien.

    Ein besonderes Highlight ist das Engagement für den Nachwuchs: Im Rahmen der
    Messe feiert der Bundeswettbewerb "Jugend schweißt" sein 30-jähriges Jubiläum.
    Darüber hinaus treten junge Schweißtalente aus zwölf Ländern bei der
    International Welding Competition gegeneinander an. Für eine Premiere sorgt
    dabei das Team aus Indien - erstmals stellt ein reines Frauenteam sein Können
    unter Beweis.

    Weitere Informationen: http://www.schweissen-schneiden.com

