Zukunft der Fügetechnik im Fokus

Essen (ots) - Seit Montag ist die Weltleitmesse SCHWEISSEN & SCHNEIDEN in der

Messe Essen geöffnet. Unter dem Motto "Join the Future" präsentieren bis zum 19.

September über 800 Aussteller aus 44 Ländern ihre innovativen Produkte und

Dienstleistungen in der Füge-, Trenn- und Beschichtungstechnik. Im Mittelpunkt

stehen die großen Zukunftsthemen der Branche: Digitalisierung, Nachhaltigkeit

und Fachkräftesicherung.



Begleitend zur Messe hat der Kooperationspartner der SCHWEISSEN & SCHNEIDEN, der

DVS - Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V., aktuelle

Marktzahlen vorgestellt, die die Bedeutung der Fügetechnik für die Wertschöpfung

in Deutschland hervorheben: Allein 2023 trug die Branche rund 30 Milliarden Euro

zur Produktion bei - das entspricht vier Prozent des verarbeitenden Gewerbes.

Rund 417.000 Erwerbstätige arbeiten in der Fügetechnik. Auch international

behauptet sich die Branche stark: 2024 exportierten deutsche Unternehmen

schweiß- und schneidtechnische Güter im Wert von 2,5 Milliarden Euro. Wichtigste

Handelspartner waren die USA, China und Polen. Bemerkenswert: Nach neun Jahren

lösten die Vereinigten Staaten China als größten Einzelmarkt wieder ab - trotz

politischer Spannungen und globaler Herausforderungen.





"Die Fügetechnik steht im Zentrum des verarbeiteten Gewerbes und ist eine

Schlüsseltechnologie für die produzierende Industrie und das Handwerk in

Deutschland. Ob Maschinenbau, Automobil- oder Energiewirtschaft - ohne Füge-,

Trenn- und Beschichtungstechnologien gäbe es keine Mobilität und keine

Energieversorgung. Diese Technologien sind Innovationstreiber der Wirtschaft und

bieten kontinuierlich neue Fertigungslösungen für alle Branchen", betont

DVS-Hauptgeschäftsführer Dr.-Ing. Roland Boecking. Neben ihrer wirtschaftlichen

Relevanz sieht die Branche vor allem in Digitalisierung und Nachhaltigkeit

entscheidende Hebel für künftiges Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit.



"Unser Motto 'Join the Future' fasst es gut zusammen: Die SCHWEISSEN & SCHNEIDEN

ist die beste Gelegenheit, sich und das eigene Business für die Zukunft fit zu

machen und aufzustellen", erklärt Oliver P. Kuhrt, Geschäftsführer der Messe

Essen. Mit neuen Plattformen wie dem Future Hub und dem erstmals verliehenen IF

Digital Award ist die Essener Fachmesse mehr denn je ein Schauplatz der

Zukunftstechnologien.



Ein besonderes Highlight ist das Engagement für den Nachwuchs: Im Rahmen der

Messe feiert der Bundeswettbewerb "Jugend schweißt" sein 30-jähriges Jubiläum.

Darüber hinaus treten junge Schweißtalente aus zwölf Ländern bei der

International Welding Competition gegeneinander an. Für eine Premiere sorgt

dabei das Team aus Indien - erstmals stellt ein reines Frauenteam sein Können

unter Beweis.



Weitere Informationen: http://www.schweissen-schneiden.com



Pressekontakt:



mailto:presse@messe-essen.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/50637/6118715

OTS: Messe Essen GmbH







