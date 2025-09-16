SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2025
Zukunft der Fügetechnik im Fokus
Essen (ots) - Seit Montag ist die Weltleitmesse SCHWEISSEN & SCHNEIDEN in der
Messe Essen geöffnet. Unter dem Motto "Join the Future" präsentieren bis zum 19.
September über 800 Aussteller aus 44 Ländern ihre innovativen Produkte und
Dienstleistungen in der Füge-, Trenn- und Beschichtungstechnik. Im Mittelpunkt
stehen die großen Zukunftsthemen der Branche: Digitalisierung, Nachhaltigkeit
und Fachkräftesicherung.
Begleitend zur Messe hat der Kooperationspartner der SCHWEISSEN & SCHNEIDEN, der
DVS - Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V., aktuelle
Marktzahlen vorgestellt, die die Bedeutung der Fügetechnik für die Wertschöpfung
in Deutschland hervorheben: Allein 2023 trug die Branche rund 30 Milliarden Euro
zur Produktion bei - das entspricht vier Prozent des verarbeitenden Gewerbes.
Rund 417.000 Erwerbstätige arbeiten in der Fügetechnik. Auch international
behauptet sich die Branche stark: 2024 exportierten deutsche Unternehmen
schweiß- und schneidtechnische Güter im Wert von 2,5 Milliarden Euro. Wichtigste
Handelspartner waren die USA, China und Polen. Bemerkenswert: Nach neun Jahren
lösten die Vereinigten Staaten China als größten Einzelmarkt wieder ab - trotz
politischer Spannungen und globaler Herausforderungen.
Messe Essen geöffnet. Unter dem Motto "Join the Future" präsentieren bis zum 19.
September über 800 Aussteller aus 44 Ländern ihre innovativen Produkte und
Dienstleistungen in der Füge-, Trenn- und Beschichtungstechnik. Im Mittelpunkt
stehen die großen Zukunftsthemen der Branche: Digitalisierung, Nachhaltigkeit
und Fachkräftesicherung.
Begleitend zur Messe hat der Kooperationspartner der SCHWEISSEN & SCHNEIDEN, der
DVS - Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V., aktuelle
Marktzahlen vorgestellt, die die Bedeutung der Fügetechnik für die Wertschöpfung
in Deutschland hervorheben: Allein 2023 trug die Branche rund 30 Milliarden Euro
zur Produktion bei - das entspricht vier Prozent des verarbeitenden Gewerbes.
Rund 417.000 Erwerbstätige arbeiten in der Fügetechnik. Auch international
behauptet sich die Branche stark: 2024 exportierten deutsche Unternehmen
schweiß- und schneidtechnische Güter im Wert von 2,5 Milliarden Euro. Wichtigste
Handelspartner waren die USA, China und Polen. Bemerkenswert: Nach neun Jahren
lösten die Vereinigten Staaten China als größten Einzelmarkt wieder ab - trotz
politischer Spannungen und globaler Herausforderungen.
"Die Fügetechnik steht im Zentrum des verarbeiteten Gewerbes und ist eine
Schlüsseltechnologie für die produzierende Industrie und das Handwerk in
Deutschland. Ob Maschinenbau, Automobil- oder Energiewirtschaft - ohne Füge-,
Trenn- und Beschichtungstechnologien gäbe es keine Mobilität und keine
Energieversorgung. Diese Technologien sind Innovationstreiber der Wirtschaft und
bieten kontinuierlich neue Fertigungslösungen für alle Branchen", betont
DVS-Hauptgeschäftsführer Dr.-Ing. Roland Boecking. Neben ihrer wirtschaftlichen
Relevanz sieht die Branche vor allem in Digitalisierung und Nachhaltigkeit
entscheidende Hebel für künftiges Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit.
"Unser Motto 'Join the Future' fasst es gut zusammen: Die SCHWEISSEN & SCHNEIDEN
ist die beste Gelegenheit, sich und das eigene Business für die Zukunft fit zu
machen und aufzustellen", erklärt Oliver P. Kuhrt, Geschäftsführer der Messe
Essen. Mit neuen Plattformen wie dem Future Hub und dem erstmals verliehenen IF
Digital Award ist die Essener Fachmesse mehr denn je ein Schauplatz der
Zukunftstechnologien.
Ein besonderes Highlight ist das Engagement für den Nachwuchs: Im Rahmen der
Messe feiert der Bundeswettbewerb "Jugend schweißt" sein 30-jähriges Jubiläum.
Darüber hinaus treten junge Schweißtalente aus zwölf Ländern bei der
International Welding Competition gegeneinander an. Für eine Premiere sorgt
dabei das Team aus Indien - erstmals stellt ein reines Frauenteam sein Können
unter Beweis.
Weitere Informationen: http://www.schweissen-schneiden.com
Pressekontakt:
mailto:presse@messe-essen.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/50637/6118715
OTS: Messe Essen GmbH
Schlüsseltechnologie für die produzierende Industrie und das Handwerk in
Deutschland. Ob Maschinenbau, Automobil- oder Energiewirtschaft - ohne Füge-,
Trenn- und Beschichtungstechnologien gäbe es keine Mobilität und keine
Energieversorgung. Diese Technologien sind Innovationstreiber der Wirtschaft und
bieten kontinuierlich neue Fertigungslösungen für alle Branchen", betont
DVS-Hauptgeschäftsführer Dr.-Ing. Roland Boecking. Neben ihrer wirtschaftlichen
Relevanz sieht die Branche vor allem in Digitalisierung und Nachhaltigkeit
entscheidende Hebel für künftiges Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit.
"Unser Motto 'Join the Future' fasst es gut zusammen: Die SCHWEISSEN & SCHNEIDEN
ist die beste Gelegenheit, sich und das eigene Business für die Zukunft fit zu
machen und aufzustellen", erklärt Oliver P. Kuhrt, Geschäftsführer der Messe
Essen. Mit neuen Plattformen wie dem Future Hub und dem erstmals verliehenen IF
Digital Award ist die Essener Fachmesse mehr denn je ein Schauplatz der
Zukunftstechnologien.
Ein besonderes Highlight ist das Engagement für den Nachwuchs: Im Rahmen der
Messe feiert der Bundeswettbewerb "Jugend schweißt" sein 30-jähriges Jubiläum.
Darüber hinaus treten junge Schweißtalente aus zwölf Ländern bei der
International Welding Competition gegeneinander an. Für eine Premiere sorgt
dabei das Team aus Indien - erstmals stellt ein reines Frauenteam sein Können
unter Beweis.
Weitere Informationen: http://www.schweissen-schneiden.com
Pressekontakt:
mailto:presse@messe-essen.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/50637/6118715
OTS: Messe Essen GmbH
Autor folgen