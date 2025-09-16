    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng Healthcare Index IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng Healthcare Index

    Diese Biotech-Rallye kollabiert – 4.500-Prozent-Boom endet im 54-Prozent-Crash

    Ein chinesischer Biotech-Titel explodierte in nur drei Monaten um 4.500 Prozent. Jetzt folgte der Absturz um mehr als die Hälfte an nur einem Tag.

    Die Aktie von TransThera Sciences sorgt in Hongkong für eine der spektakulärsten und zugleich riskantesten Geschichten des Jahres. Seit dem Börsendebüt Ende Juni war der Kurs um mehr als 4.500 Prozent explodiert – bis am Dienstag die Kehrtwende kam: Das Papier brach um 53,73 Prozent auf 192 Hongkong-Dollar (HK$) ein. Damit zeigt sich, wie fragil die Rallye ist, die den Konzern zeitweise an die Spitze des Hang Seng Healthcare Index katapultierte und ihn mit Branchengrößen wie Akeso oder Innovent Biologics auf eine Stufe stellte.

    Das Unternehmen selbst sprach zuletzt von "ungewöhnlichen Bewegungen" des Aktienkurses, betonte aber, dass der Betrieb normal verlaufe. Im jüngsten Halbjahresbericht wies TransThera keinen Umsatz aus. Chinesische Fachmedien warnten, ein Konzern "ohne Produkte, ohne Umsatz und ohne Gewinne" habe binnen 80 Tagen die Schwergewichte der Branche überholt.

    Auch Analysten sehen die Entwicklung kritisch. "4.000 Prozent in drei Monaten sind definitiv verrückt", zitiert Bloomberg Haris Khurshid, CIO von Karobaar Capital. "Aber das sagt mehr über die Stimmung als über die Fundamentaldaten aus." Fachportale wie Cailian betonten zudem, dass alle Medikamente von TransThera noch in der klinischen Testphase stecken.

    Immerhin gibt es Fortschritte in der Pipeline: Anfang September bekam TransThera die Erlaubnis, mit einer zweiten Testphase für sein wichtigstes Krebsmedikament Tinengotinib zu starten. Das Mittel soll zusammen mit einem bereits zugelassenen Wirkstoff gegen eine bestimmte Form von Brustkrebs getestet werden, die besonders schwer zu behandeln ist. Erste Labortests und kleine klinische Studien hatten positive Hinweise geliefert. Ob das Medikament aber jemals auf den Markt kommt, ist völlig unklar – das Unternehmen betont selbst, dass ein Erfolg nicht garantiert werden kann.

    Der drastische Absturz am Dienstag unterstreicht: Der chinesische Biotech-Sektor schwankt zwischen Hoffnung auf Durchbrüche und der Gefahr einer Spekulationsblase, die binnen Stunden platzen kann.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Gina Moesing
