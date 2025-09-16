    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    EU-Kommission muss sich neuen Misstrauensanträgen stellen

    • EU-Kommission steht vor Misstrauensanträgen im Oktober.
    • Parlamentspräsidentin Metsola informiert Abgeordnete.
    • Ähnlicher Antrag bereits im Juli behandelt worden.

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission von Ursula von der Leyen muss sich Anfang Oktober im Europäischen Parlament der Abstimmung über zwei Misstrauensanträge stellen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur unterrichtete Parlamentspräsidentin Roberta Metsola die Abgeordneten darüber. Die EU-Kommission hatte sich erst im Juli einem ähnlichen Antrag stellen müssen./mjm/DP/jha



