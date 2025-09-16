    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUBS Group AktievorwärtsNachrichten zu UBS Group

    Strenge Schweizer Regeln

    645 Aufrufe 645 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS droht mit Verlagerung des Hauptsitzes in die USA

    Die Schweizer Bank UBS erwägt ernsthaft, ihren Hauptsitz aus Zürich in die USA zu verlagern. Hintergrund sind neue, von den Schweizer Behörden vorgeschlagene Kapitalanforderungen,

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS erwägt Hauptsitzverlagerung in die USA.
    • Strengere Kapitalanforderungen gefährden Wettbewerbsfähigkeit.
    • Gespräche mit US-Regierung über Fusionen laufen.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Strenge Schweizer Regeln - UBS droht mit Verlagerung des Hauptsitzes in die USA
    Foto: Boris Roessler/dpa

    Die Großbank UBS steht angeblich vor einer weitreichenden Entscheidung: Laut einem Bericht der New York Post erwägen die Schweizer, als Reaktion auf strengere Kapitalanforderungen der Regierung in Bern, ihren Hauptsitz in die USA zu verlegen. Führende Manager der Bank sollen bereits Gespräche mit Vertretern der US-Regierung geführt haben, um mögliche Strategien für eine Fusion oder Übernahme einer US-Bank zu erörtern.

    Die geplanten Kapitalvorschriften sehen vor, dass UBS ihre Puffer gegen Verluste um weitere 26 Milliarden US-Dollar aufstocken muss. Dies würde die Wettbewerbsfähigkeit der Bank auf globaler Ebene gefährden, so UBS. "Wir wollen weiterhin als erfolgreiche globale Bank von der Schweiz aus operieren", teilte CEO Sergio Ermotti mit. Die neuen regulatorischen Anforderungen seien "strafend und exzessiv". Das Institut hat bereits angekündigt, dass man mit den Schweizer Aufsichtsbehörden an einer Reduzierung der Anforderungen arbeite.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu UBS Group AG!
    Long
    29,09€
    Basispreis
    0,41
    Ask
    × 8,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    36,79€
    Basispreis
    0,46
    Ask
    × 8,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    UBS Group

    -0,58 %
    +2,67 %
    +3,99 %
    +27,91 %
    +32,52 %
    +111,27 %
    +241,33 %
    +99,89 %
    +57,80 %
    ISIN:CH0244767585WKN:A12DFH

    Die Schweizer Regierung hatte die neuen Regeln als Reaktion auf die Bedenken vor einer weiteren Bankenkrise eingeführt. Im Jahr 2023 übernahm UBS ihren ehemaligen Konkurrenten Credit Suisse, nachdem dieser in eine Liquiditätskrise geraten war und Bedenken bezüglich seiner Solvenz aufkamen.

    UBS stellt klar, dass die geplanten Maßnahmen nicht international ausgerichtet sind und im Vergleich zu globalen Standards unangemessen hoch ausfallen würden. Dennoch zeigt das Verhalten der Bank, dass sie bereit ist, radikale Schritte zu unternehmen, um diesen Herausforderungen zu entkommen. Die Gespräche mit US-Vertretern deuten darauf hin, dass UBS möglicherweise ein günstigeres regulatorisches Umfeld in den USA anstrebt.

    Ein Vertreter des US-Finanzministeriums wollte sich nicht zu den Gesprächen äußern, bestätigte jedoch, dass die Regierung deregulierte Bedingungen für internationale Unternehmen wie UBS schaffen möchte. Ein potenzieller Schritt in Richtung eines US-Hauptsitzes würde der Bank den Vorteil verschaffen, nicht den strengen Kapitalanforderungen zu unterliegen, die in der Schweiz gelten, und könnte ihr zudem ermöglichen, mit mittelgroßen US-Banken zu fusionieren.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 35,25EUR auf Lang & Schwarz (16. September 2025, 14:02 Uhr) gehandelt.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 36,95CHF, was eine Steigerung von +12,43% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Strenge Schweizer Regeln UBS droht mit Verlagerung des Hauptsitzes in die USA Die Schweizer Bank UBS erwägt ernsthaft, ihren Hauptsitz aus Zürich in die USA zu verlagern. Hintergrund sind neue, von den Schweizer Behörden vorgeschlagene Kapitalanforderungen,