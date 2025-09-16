"Zukunft ist nur möglich mit wirtschaftlich stabilen Apotheken" (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Eine zukunftsfähige und innovative Arzneimittelversorgung für

die Menschen in Deutschland kann nur mit wirtschaftlich gesunden Apotheken

funktionieren. "Zukunft ist nur möglich mit wirtschaftlich stabilen Apotheken",

sagte Dr. Hans-Peter Hubmann, Vorsitzender des Deutschen Apothekerverbandes

(DAV), zur heutigen Eröffnung der pharmazeutischen Fachmesse Expopharm in

Düsseldorf: "Wenn wir auch in Zukunft eine wohnortnahe, sichere,

niedrigschwellige und menschliche Arzneimittelversorgung aus den Apotheken vor

Ort wollen, dann müssen wir heute die notwendigen Rahmenbedingungen dafür

schaffen. Die Hauptursache der wirtschaftlichen Instabilität der Apotheken ist

die seit Jahren fehlende Anpassung unserer Vergütung." Der DAV fordert daher,

das Festhonorar pro rezeptpflichtigem Medikament anzuheben und die Beschränkung

von Skonti schnellstmöglich aufzuheben. Dies sei durch eine Änderung der

Arzneimittelpreisverordnung möglich, so dass es kein langes

Gesetzgebungsverfahren brauche, sagte Hubmann.



Der DAV-Vorsitzende machte zudem auf den hohen Stellenwert der pharmazeutischen

Fachkräfte aufmerksam, die einerseits das größte Kapital jeder Apotheke seien,

aber eben auch ein relevanter Kostenfaktor: "Wir wollen und müssen unseren

hochqualifizierten Apothekenmitarbeiterinnen und -mitarbeitern faire Gehälter

zahlen und gute Arbeitsbedingungen bieten. Andernfalls wird sich die

Personalknappheit in den Apotheken weiter verschärfen. Schon jetzt liegen die

Gehälter für PKA und PTA aufgrund der wirtschaftlichen Lage nur unwesentlich

über dem derzeitigen Mindestlohn. Eine Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns -

so nachvollziehbar sie sein mag - ohne eine gleichzeitige deutliche Anpassung

der Apothekenvergütung wird die wirtschaftliche Lage der Apotheken erneut

verschärfen. Die Politik darf nicht einerseits den Apotheken steigende Lasten

aufbürden - und andererseits die Luft zum Atmen abschnüren. Das ist nicht

nachhaltig, nicht gerecht - und auch nicht zukunftsfähig."



