    "Zukunft ist nur möglich mit wirtschaftlich stabilen Apotheken" (FOTO)

    Düsseldorf (ots) - Eine zukunftsfähige und innovative Arzneimittelversorgung für
    die Menschen in Deutschland kann nur mit wirtschaftlich gesunden Apotheken
    funktionieren. "Zukunft ist nur möglich mit wirtschaftlich stabilen Apotheken",
    sagte Dr. Hans-Peter Hubmann, Vorsitzender des Deutschen Apothekerverbandes
    (DAV), zur heutigen Eröffnung der pharmazeutischen Fachmesse Expopharm in
    Düsseldorf: "Wenn wir auch in Zukunft eine wohnortnahe, sichere,
    niedrigschwellige und menschliche Arzneimittelversorgung aus den Apotheken vor
    Ort wollen, dann müssen wir heute die notwendigen Rahmenbedingungen dafür
    schaffen. Die Hauptursache der wirtschaftlichen Instabilität der Apotheken ist
    die seit Jahren fehlende Anpassung unserer Vergütung." Der DAV fordert daher,
    das Festhonorar pro rezeptpflichtigem Medikament anzuheben und die Beschränkung
    von Skonti schnellstmöglich aufzuheben. Dies sei durch eine Änderung der
    Arzneimittelpreisverordnung möglich, so dass es kein langes
    Gesetzgebungsverfahren brauche, sagte Hubmann.

    Der DAV-Vorsitzende machte zudem auf den hohen Stellenwert der pharmazeutischen
    Fachkräfte aufmerksam, die einerseits das größte Kapital jeder Apotheke seien,
    aber eben auch ein relevanter Kostenfaktor: "Wir wollen und müssen unseren
    hochqualifizierten Apothekenmitarbeiterinnen und -mitarbeitern faire Gehälter
    zahlen und gute Arbeitsbedingungen bieten. Andernfalls wird sich die
    Personalknappheit in den Apotheken weiter verschärfen. Schon jetzt liegen die
    Gehälter für PKA und PTA aufgrund der wirtschaftlichen Lage nur unwesentlich
    über dem derzeitigen Mindestlohn. Eine Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns -
    so nachvollziehbar sie sein mag - ohne eine gleichzeitige deutliche Anpassung
    der Apothekenvergütung wird die wirtschaftliche Lage der Apotheken erneut
    verschärfen. Die Politik darf nicht einerseits den Apotheken steigende Lasten
    aufbürden - und andererseits die Luft zum Atmen abschnüren. Das ist nicht
    nachhaltig, nicht gerecht - und auch nicht zukunftsfähig."

