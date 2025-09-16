Humanoid Global sichert sich strategische Beteiligung an Agility Robotics, dem Entwickler eines der weltweit ersten kommerziell eingesetzten humanoiden Roboter

Vancouver, BC & Salem, Oregon – 16. September 2025 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. („Humanoid Global“ oder das „Unternehmen“) (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCPK:RBOHF), ein börsennotierter Investment-Emittent, der sich auf den Auf- und Ausbau eines Portfolios von zukunftsweisenden Unternehmen im Sektor der humanoiden Robotik und eingebundenen KI-Systeme konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass er über einen Fonds, der eine Aktienbeteiligung an der Firma Agility Robotics, Inc. („Agility Robotics“) hält, eine indirekte strategische Investition in Höhe von 145.000 USD in Agility Robotics getätigt hat und nun auf den entsprechenden Kapitalausweis wartet.

Agility Robotics zählt zu den ersten Unternehmen, die humanoide Roboter erfolgreich kommerziell einsetzen. Die Roboter des Unternehmens werden bereits von Fortune-500-Unternehmen genutzt. Das im Jahr 2015 als Spin-off der Oregon State University gegründete US-amerikanische Privatunternehmen gehört zu den weltweit führenden Herstellern von humanoiden Robotern und fortschrittlichen Automatisierungslösungen.

„Mit der Eröffnung der ersten Fabrik speziell für humanoide Roboter in Oregon hat sich Agility Robotics schon frühzeitig ein Standbein in der Branche geschaffen. Der Fokus liegt dabei auf praktischen Anwendungen im Vertrieb und Fulfillment. Bewährte Technologien werden auf den Markt gebracht, gleichzeitig werden neue Innovationen entwickelt“, so Shahab Samimi, CEO von Humanoid Global.

Nach der 150 Mio. $ schweren Finanzierungsrunde von Agility im Jahr 2022 spiegelt die dauerhafte Beteiligung der Investoren das anhaltende Vertrauen in den Bereich der humanoiden Robotik wider.

Digit, der humanoide Vorzeigeroboter von Agility Robotics, ist für den autonomen und sicheren Betrieb in von Menschen genutzten Räumen ausgelegt. Diese Flexibilität unterscheidet ihn von Automatisierungen, die nur einem bestimmten Zweck dienen, und ermöglicht es ihm, verschiedenste Aufgaben zu übernehmen, wie beispielsweise die 1,9 Millionen Arbeitsplätze in der Fertigung, die laut einer Studie von Deloitte und dem Manufacturing Institute aus dem Jahr 2024 in den Vereinigten Staaten in der Lagerhaltung, Logistik und Fertigung ansonsten unbesetzt bleiben könnten.