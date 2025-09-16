In der Saar-Stahlindustrie fallen 760 Jobs weg

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Im Zuge eines Sparprogramms sollen bei den saarländischen Stahlunternehmen Saarstahl und Dillinger Hütte bis Ende 2026 insgesamt 760 Jobs wegfallen. "Der Prozess läuft bereits", sagte der Sprecher der Stahl-Holding-Saar (SHS), der Managementholding für die Stahlindustrie im Saarland. Die angekündigten Maßnahmen zur Kostensenkung seien schon länger bekannt. Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk (SR) darüber berichtet.

In einer Betriebsversammlung bei der Dillinger Hütte sollten die Mitarbeiter am Mittag über den aktuellen Stand der Dinge informiert werden, sagte der Sprecher weiter. Vor rund vier Wochen habe es eine Betriebsversammlung bei Saarstahl gegeben. "Auch hier ging es um ein Update", sagte er.