Lombardei und deutsche Länder sind komplementär - lasst uns zusammenarbeiten! Wir brauchen ein Europa der Regionen (FOTO)

Mailand (ots) - F. Herr PrÃ¤sident Guidesi, wie geht es der europÃ¤ischen

Automobilindustrie?



A. Sehr schlecht, man muss sich nur die Zahlen zur ProduktivitÃ¤t und zu den

AutoverkÃ¤ufen anschauen und sehen, in welchem Sektor die Unternehmen derzeit in

Schwierigkeiten stecken. AuÃŸerdem sieht man auf den StraÃŸen sehr viele in China

produzierte Autos. Kurz gesagt: es gibt deutliche Indikatoren dafÃ¼r, dass es der

Branche in Europa sehr schlecht geht. Ich erinnere auch daran, dass die

Automobilindustrie in Europa nur bei 25 % ihrer ProduktionskapazitÃ¤t liegt.



F. Die Lombardei ist eine der wichtigsten Regionen des Kontinents, zusammen mit

mehreren deutschen LÃ¤ndern.





Glauben Sie, dass es im Bereich Automotive und generell bei WettbewerbsfÃ¤higkeitund Industrie Zusammenarbeit und Allianzen geben kann?A. Unsere Unternehmen arbeiten bereits zusammen, auch wir Institutionen mÃ¼ssendas tun. Wir als Lombardei arbeiten intensiv daran, dass sich eine"institutionell-wirtschaftliche Lobby" der produktivsten Regionen Europasbildet; wir haben mit Automobil, Chemie und Stahl begonnen. Wir mÃ¼ssen uns nochstÃ¤rker engagieren und dafÃ¼r sorgen, dass die Regionen direkte Ansprechpartnerder EuropÃ¤ischen Kommission werden. Ein direkter Dialog mit den Regionen wÃ¼rdeder Kommission helfen, katastrophale Fehler der Vergangenheit zu vermeiden.Ich glaube an ein fÃ¶derales Europa, ein Europa der Regionen und nicht derStaaten - nur so kann der Traum der GrÃ¼ndervÃ¤ter verwirklicht werden. Falls manjedoch an der derzeitigen, zentralistischen und wenig partizipativen LiniefesthÃ¤lt, steuern wir auf eine "industrielle WÃ¼ste" zu. Und als ob das nichtschon genug wÃ¤re, denkt man in BrÃ¼ssel derzeit darÃ¼ber nach, die KohÃ¤sions- undEntwicklungsfonds von den Regionen auf die Staaten zu Ã¼bertragen. Zentralismusund bÃ¼rokratischer Dirigismus sind die wahren Feinde von Entwicklung undWachstum.F. Wie beurteilen Sie die Haltung der EuropÃ¤ischen Kommission in Bezug aufAutomotive und UnterstÃ¼tzung der Industrie?A. Die neue Kommission hat selbstmÃ¶rderische Entscheidungen ihrer VorgÃ¤ngeringeerbt; bisher gab es viele AnkÃ¼ndigungen, viele Schlagzeilen, aber leider keinegreifbaren VerÃ¤nderungen.Mit dieser von der Kommission vorgegebenen Linie ist es in Europa unmÃ¶glich,wettbewerbsfÃ¤hig zu sein. Deshalb fordert die Lombardei seit langem radikaleÃ„nderungen in den Regeln und Rahmenbedingungen.Man muss den Menschen und den Unternehmen vertrauen: nur mit "Handlungsfreiheit"und "technologischer NeutralitÃ¤t" lassen sich Ã¶kologische Ziele erreichen undgleichzeitig unsere Industrie bewahren. Die Zeit ist abgelaufen: entweder es