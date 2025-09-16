    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRolls-Royce Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Rolls-Royce Holdings
    JEFFERIES stuft Rolls-Royce auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Rolls-Royce auf "Buy" belassen. Chloe Lemarie ging in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung des Unternehmens auf die angekündigte Zusammenarbeit Großbritanniens mit den USA bei der Förderung der Kernenergie ein. Das Geschäft mit kleinen modularen Kernkraftwerken (SMR) leistet ihrer Meinung nach zwar noch keinen wesentlichen Beitrag zur Anlagestory; es biete aber attraktive Optionen - ähnlich wie die Rückkehr auf den Markt für Schmalrumpfflugzeuge -, um einen potenziell großen angrenzenden Markt zu erschließen. In diesem könnte Rolls-Royce ein wichtiger, wenn nicht sogar führender Akteur werden./gl/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 02:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 02:37 / ET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,78 % und einem Kurs von 13,26EUR auf Tradegate (16. September 2025, 13:33 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Chloe Lemarie
    Analysiertes Unternehmen: Rolls-Royce
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



