Schaeffler 2025: Auf Kurs zur Top-Motion-Tech-Firma!
Schaeffler setzt neue Maßstäbe: Nach der Übernahme von Vitesco Technologies zielt das Unternehmen darauf ab, als führende Motion Technology Company die Zukunft zu gestalten.
Foto: mirkomedia - 48191602
- Schaeffler veranstaltet seinen ersten Kapitalmarkttag nach der Übernahme von Vitesco Technologies und strebt an, eine führende Motion Technology Company zu werden.
- Die Unternehmensstrategie fokussiert sich auf drei Schwerpunkte: Auftragsbestand, Ergebnisverbesserung und Portfoliomanagement.
- Bis 2028 plant Schaeffler eine Verdopplung des EBIT vor Sondereffekten und eine signifikante Verbesserung des Free Cash Flow.
- Der strategische Zusammenschluss mit Vitesco hat das Produktportfolio in den Bereichen Leistungselektronik, elektronische Steuergeräte und Sensorik erheblich erweitert.
- Schaeffler investiert in Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz, um zukunftsfähig zu bleiben und plant, bis 2035 zehn Prozent des Umsatzes mit neuen innovativen Geschäftsaktivitäten zu erzielen.
- Die Mittelfristziele bis 2028 umfassen unter anderem einen Umsatz von 27 bis 29 Milliarden Euro und eine EBIT-Marge von 6 bis 8 Prozent.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Schaeffler ist am 04.11.2025.
Der Kurs von Schaeffler lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,6700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,47 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.734,45PKT (+0,06 %).
+3,56 %
-0,09 %
+10,33 %
+35,95 %
+31,45 %
+10,22 %
-6,01 %
-59,46 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte