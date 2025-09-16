Altcoin Leverage erreicht neue Höhen: ETH, XRP und Co. vor volatiler Phase

Während die Aktienmärkte in den USA neue Rekordhochs markieren, steigt im Kryptosektor die Spannung vor der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der Federal Reserve. Insbesondere im Altcoin-Segment baut sich hoher Leverage auf, was die Wahrscheinlichkeit abrupter Preisschwankungen deutlich erhöht.

Bitcoin (BTC) notiert aktuell bei 115.345 US-Dollar und liegt damit 0,34 Prozent im Plus; auf Wochensicht beträgt das Plus 2,37 Prozent. Ethereum (ETH) steht bei 3.402 US-Dollar, auf Tagessicht 0,65 Prozent im Minus, im Wochenvergleich jedoch 3,4 Prozent im Plus. XRP notiert bei 3,03 US-Dollar (+1,34 Prozent).

Solana und Dogecoin zeigen am Dienstagnachmittag kaum Bewegung, bleiben auf Sieben-Tage-Sicht aber mit +8 Prozent (SOL) und +9,7 Prozent (DOGE) die stärksten Performer im Large-Cap-Segment (Stand: 13:30 Uhr MESZ).

Spot-ETFs sorgen weiterhin für Zuflüsse: Zuletzt flossen 260 Millionen US-Dollar in BTC-ETFs und 360 Millionen US-Dollar in ETH-ETFs. Damit übertrifft Ethereum zuletzt die Nachfrage nach Bitcoin-Produkten.

Hebelwetten auf Altcoins steigen – Risiko für Marktverwerfungen

Laut Daten von Coinalyze ist das offene Interesse an Altcoins seit dem 1. September von 30 auf 38,6 Milliarden US-Dollar gestiegen – nur knapp unter dem Bitcoin-Niveau von 40 Milliarden. ETH liegt mit rund 30 Milliarden deutlich dahinter.

"Der Anstieg im Altcoin-Leverage signalisiert den Wunsch vieler Trader nach einer neuen Altcoin-Saison", sagte Stephen Gregory, Gründer der Handelsplattform Vtrader. Gleichzeitig warnte er vor möglichen Liquidationsereignissen, sollten institutionelle Investoren ihre Positionen gegen den erwarteten Fed-Beschluss absichern.

Fed im Fokus – Trump erhöht den Druck

Die US-Notenbank steht vor einer heiklen Entscheidung: Erwartet wird eine Senkung um 25 Basispunkte, während Präsident Donald Trump und Finanzminister Scott Bessent wiederholt eine aggressivere Lockerung von bis zu 50 Basispunkten gefordert haben. Trump hat Fed-Chef Jerome Powell in diesem Jahr mehrfach öffentlich zum Rücktritt aufgefordert, was die politische Brisanz zusätzlich erhöht.

"Retail-Investoren könnten eine Zinssenkung vorschnell als bullishes Signal interpretieren, während größere Marktteilnehmer Short-Positionen aufbauen und so einen Ausverkauf provozieren", so Gregory.

VIX und Krypto-Volatilität ziehen an

Während die großen US-Indizes – der S&P 500 mit 6.519 Punkten und der Nasdaq auf neuen Rekordständen – ihre Rallye fortsetzten, legte der Volatilitätsindex VIX zuletzt über 6 Prozent auf 15,68 Punkte zu. Analysten sehen darin ein Warnsignal, da steigende Aktienkurse und ein steigender VIX in der Vergangenheit häufig Vorboten von Korrekturen waren.

Auch die implizite Volatilität von Bitcoin ist laut Volmex um drei Prozent gestiegen. "Wir sehen klare Anzeichen, dass Trader ihre Strategien anpassen, um auf kurzfristige Ausschläge vorbereitet zu sein", sagte Shawn Young, Chefanalyst bei MEXC Research.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



