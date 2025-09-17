    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsParamount Skydance Corporations Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Paramount Skydance Corporations Registered (B)

    Platzen Übernahmegerüchte?

    Warner Bros.: Ist die Rallye jetzt vorbei? TD Cowen stuft Aktie auf "Halten" ab

    Die Aktie von Warner Bros. Discovery könnte kräftig einbüßen, falls eine Übernahme durch Paramount Skydance scheitert. Davor warnt jedenfalls die US-Investmentbank TD Cowen. Die Details.

    • Warner Bros. Discovery könnte stark fallen bei Deal-Scheitern.
    • TD Cowen stuft Aktie von "Kaufen" auf "Halten" herab.
    • Unsicherheit um Übernahme führt zu hoher Volatilität.
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Die Aktien von Warner Bros. Discovery (WBD) könnten schnell wieder unter Druck geraten, sollte die Übernahme durch Paramount Skydance nicht zustande kommen, warnt TD Cowen. Analysten der US-Investmentbank hatten die Aktie in dieser Woche von "Kaufen" auf "Halten" herabgestuft

    Die Aktie von Warner Bros. Discovery ist in diesem Monat um über 67 Prozent gestiegen, nachdem CNBC berichtet hatte, dass Paramount Skydance zusammen mit einer Investmentbank ein Übernahmeangebot vorbereite. Auch die Aktien von Paramount Skydance legten in diesem Zeitraum um mehr als 26 Prozent zu.

    Warner Bros. Discovery (A)

    -1,00 %
    +45,05 %
    +50,88 %
    +63,55 %
    +100,08 %
    +20,68 %
    -25,34 %
    -38,22 %
    -31,11 %
    ISIN:US9344231041WKN:A3DJQZ

    In dem jüngsten Analystenbericht erklärt TD-Cowen-Analyst Doug Creutz, dass ein Angebot von mehr als 20 US-Dollar pro Aktie möglich sei. Er sehe jedoch die Risikobelohnung als ungünstig an. Sollte das Angebot scheitern, könnte die Aktie schnell auf 11 bis 12 US-Dollar fallen. Creutz betont, dass die aktuellen Berichte über die potenzielle Übernahme vage seien und es keine Bestätigung der beteiligten Parteien gebe.

    "Manchmal ist es am besten, zuzugeben, dass man in einer bestimmten Situation keinen Vorteil hat, und sich zurückzuziehen; genau das tun wir hier", so Creutz.

    Obwohl es laut  Creutz nicht unwahrscheinlich sei , dass das Übernahmeangebot erfolgreich zustande kommt und genehmigt wird, weist der Analyst auf zahlreiche Hürden hin, die dem Deal im Weg stehen könnten. Zudem glaubt er, dass die Zahl potenzieller Bieter für Warner Bros. Discovery begrenzt sei. 

    Aktuell sind die Analystenmeinungen zu Warner Bros. Discovery gemischt: Von den 27 Analysten, welche die Aktie covern, haben 14 eine Kaufempfehlung und 13 eine Halteempfehlung ausgesprochen, darunter auch Creutz. Im vorbörslichen Handel fiel die Aktie am Dienstag um mehr als zwei Prozent. 

    Die Unsicherheit rund um den potenziellen Deal könnte zu einer volatilen Phase für die WBD-Aktien führen.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst von Ferdinand Hammer
