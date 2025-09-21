DAX-Aktien: Die Schock-Abstürze in diesem Jahr!

Porsche musste aufgrund von US-Importzöllen und einer schwächelnden Nachfrage in China einen Kursrückgang von über 25 Prozent hinnehmen. Dies führte dazu, dass die Aktie am 22. September 2025 aus dem DAX entfernt wird und in den MDAX absteigt. CEO Oliver Blume betonte zuletzt, dass Porsche mit einer neuen strategischen Ausrichtung die klare Ambition verfolgt, so schnell wie möglich in den DAX zurückzukehren.

Als Top-Aktien stehen die Unternehmen Rheinmetall, Commerzbank, Siemens Energy, Heidelberg Materials und Deutsche Bank in diesem Jahr bisher im Rampenlicht – sie sind dabei der Hauptantreiber für den bisherigen Erfolg des DAX in diesem Jahr. Doch wo Licht ist, ist bekanntlich auch Schatten. Diese Unternehmen haben bisher enorm underperformt und wollen in den letzten Monaten alles daran setzen, ihre Krise zu beenden:

Der Porsche-Chef machte vor allem technische Faktoren für den Abstieg in den Index für mittelgroße Unternehmen (MDax) verantwortlich: "Die Deutsche Börse berücksichtigt bei der Zusammensetzung des Dax nach ihrem Regelwerk nur den frei handelbaren Streubesitz - und dieser ist bei der Porsche AG mit gut zwölf Prozent vergleichsweise gering." Im DAX messe man sich also mit Unternehmen, die zwar eine geringere Marktkapitalisierung haben, dafür aber einen deutlich höheren Streubesitz. Der Sportwagenbauer hat indes schon seit längerem Probleme, zuletzt waren etwa die Gewinne stark eingebrochen und Sparprogramme verkündet worden. Die Porsche-Aktie sank in diesem Jahr über 25 Prozent.

Das Unternehmen leidet unter schwachen Ergebnissen im Pharma- und Chemiebereich, was zu einem deutlichen Rückgang des Aktienkurses geführt hat. Besonders betroffen war das Geschäft mit dem HPV-Impfstoff Gardasil, dessen Absatz in China aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten und gesättigter Märkte um 17 Prozent zurückging. Zudem litt die Aktie unter schwachen Aussichten im Healthcare- und Life-Science-Bereich. Im April 2025 kündigte Merck die Übernahme des US-Biotech-Unternehmens SpringWorks Therapeutics für rund 3,9 Milliarden US-Dollar an. Obwohl die Akquisition langfristig Potential bietet, führte die Investionssumme zu Bedenken hinsichtlich der finanziellen Belastung und der Integration des Unternehmens. Seit Jahresbeginn verlor die Aktie bisher 24 Prozent an Wert.

Henkel kämpft mit steigenden Rohstoffkosten und einer schwachen Verbrauchernachfrage, was sich negativ auf die Kursentwicklung ausgewirkt hat. Der nordamerikanische Markt, der 28 Prozent des globalen Umsatzes ausmacht, zeigte eine schwache Performance. Die Konsumneigung war gedämpft, und die Nachfrage in wichtigen Industriebereichen wie Automobil und Elektronik blieb hinter den Erwartungen zurück. Die Aktie sank 2025 um über 13 Prozent.

Qiagen verzeichnete einen Rückgang von 9,3 Prozent im ersten Halbjahr 2025, bedingt durch nachlassende Nachfrage im Diagnostikbereich. Zudem könnte die allgemeine Marktsituation, einschließlich geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheiten das Anlegervertrauen beeinträchtigt haben. Qiagen hat in diesem Jahr bisher über 14 Prozent an Wert verloren.

Adidas leidet unter einer schwachen Nachfrage in wichtigen Märkten und erhöhten Produktionskosten, was zu einem Kursrückgang führte. So stellt China, einst bedeutender Wachstumsmarkt für Adidas, derzeit eine Herausforderung dar. Geopolitische Spannungen und ein zunehmender Nationalismus bleiben weiterhin Hindernisse. Geopolitische Konflikte, wie die zunehmenden Spannungen zwischen China und westlichen Ländern, können dazu führen, dass Adidas in diesem Markt politisch ins Visier genommen wird. In China, wo Marken wie Li-Ning und Anta zunehmend populär sind, könnte der patriotische Konsum die Nachfrage nach Adidas-Produkten dämpfen. Zudem hat die Einführung von Importzöllen unter der Trump-Administration das Geschäftsmodell von Adidas belastet. Viele Produkte bleiben von den Zöllen betroffen, was zu höheren Preisen für Verbraucher führt und die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Konkurrenten verringert. Die Adidas-Aktie hat 2025 ein Minus von 24 Prozent gemacht.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion