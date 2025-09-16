    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche AG AktievorwärtsNachrichten zu Porsche AG

    Börsen Update

    Börsen Update Europa - 16.09. - FTSE Athex 20 stark +1,81 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX steht aktuell (13:59:58) bei 23.598,54 PKT und fällt um -0,61 %.
    Top-Werte: Porsche AG +2,23 %, Continental +1,34 %, Sartorius Vz. +0,92 %
    Flop-Werte: Deutsche Boerse -1,87 %, Bayer -1,74 %, Hannover Rueck -1,61 %

    Der MDAX bewegt sich bei 30.367,33 PKT und fällt um -0,30 %.
    Top-Werte: PUMA +4,20 %, Evotec +2,82 %, AUTO1 Group +2,36 %
    Flop-Werte: TeamViewer -4,45 %, ThyssenKrupp -2,71 %, Redcare Pharmacy -1,76 %

    Der TecDAX steht bei 3.575,64 PKT und verliert bisher -0,05 %.
    Top-Werte: SILTRONIC AG +9,31 %, ATOSS Software +4,63 %, Evotec +2,82 %
    Flop-Werte: TeamViewer -4,45 %, Formycon -3,31 %, freenet -1,39 %

    Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.432,55 PKT und fällt um -0,13 %.
    Top-Werte: ASML Holding +2,25 %, Ferrari +2,22 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +1,71 %
    Flop-Werte: Deutsche Boerse -1,87 %, Pernod Ricard -1,81 %, Bayer -1,74 %

    Der ATX steht aktuell (14:00:00) bei 4.604,69 PKT und fällt um -1,30 %.
    Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +0,98 %, Wienerberger +0,84 %, voestalpine +0,11 %
    Flop-Werte: Telekom Austria -2,35 %, Lenzing -1,87 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,77 %

    Der SMI steht bei 12.105,22 PKT und verliert bisher -0,42 %.
    Top-Werte: Logitech International +1,82 %, Sonova Holding +0,42 %, Lonza Group +0,36 %
    Flop-Werte: Swiss Re -1,92 %, Zurich Insurance Group -1,39 %, Swiss Life Holding -0,86 %

    Der CAC 40 bewegt sich bei 7.878,62 PKT und fällt um -0,17 %.
    Top-Werte: Kering +3,55 %, Renault +2,23 %, Capgemini +2,21 %
    Flop-Werte: Bouygues -2,47 %, Societe Generale -2,34 %, Pernod Ricard -1,81 %

    Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:24) bei 2.639,01 PKT und fällt um -0,04 %.
    Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +1,88 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,37 %, Volvo Registered (B) +1,24 %
    Flop-Werte: Tele2 (B) -3,86 %, Essity Registered (B) -1,44 %, Assa Abloy Registered (B) -1,12 %

    Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.060,00 PKT und steigt um +1,81 %.
    Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +2,11 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,45 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,31 %
    Flop-Werte: Coca-Cola HBC -1,33 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,79 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,63 %



