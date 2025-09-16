Heute am 16.09.2025: Formycon Aktie im Blickpunkt

Die Formycon Aktie ist bisher um -3,31 % auf 21,150€ gefallen. Das sind -0,725 € weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Formycon ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung von Biosimilars, spezialisiert auf Augen- und Autoimmunerkrankungen. Mit starker F&E und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Sandoz und Amgen ab.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Formycon Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -19,83 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Formycon Aktie damit um -6,56 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,19 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -58,82 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,16 % geändert.

Formycon Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,56 % 1 Monat -13,19 % 3 Monate -19,83 % 1 Jahr -56,33 %

Informationen zur Formycon Aktie

Es gibt 18 Mio. Formycon Aktien. Damit ist das Unternehmen 373,60 Mio.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Formycon Aktie jetzt kaufen?

Ob die Formycon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Formycon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.