    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gemeinsamer Start in eine Zukunft mit Perspektive / Über 200 junge Menschen beginnen Premiumausbildung bei der DVAG (FOTO)

    Frankfurt (ots) - Mit einer feierlichen Auftaktveranstaltung im Zentrum für
    Vermögensberatung (ZVB) in Marburg hat für über 200 junge Menschen und ihre
    Familien ein neuer, spannender Lebensabschnitt begonnen: Die Deutsche
    Vermögensberatung (DVAG) begrüßt ihren neuen Jahrgang an Nachwuchskräften - und
    setzt damit ein starkes Zeichen für nachhaltige Nachwuchsförderung und
    qualifizierte Karrierewege in einer Branche im Wandel.

    Symbolischer Start mit Perspektive

    Bereits am Vormittag empfing die DVAG die Auszubildenden zu einer
    Check-in-Veranstaltung: Begrüßung, Austausch mit Ausbilderinnen und Ausbildern,
    Einblicke in die Qualifizierungsreise - und viel Raum für persönlichen Kontakt.
    "Gerade der erste Tag bleibt im Gedächtnis. Umso wichtiger ist es uns, ihn
    besonders zu gestalten - gemeinsam mit den Familien. Denn hier beginnt nicht nur
    eine Ausbildung, sondern oft eine echte berufliche Laufbahn mit Zukunft", sagt
    Timo Bürk, Direktor Fach-, Vertriebsausbildung und Beratungsprozesse bei der
    DVAG. "Mit ihrem Qualifizierungskonzept geht die Deutsche Vermögensberatung neue
    Wege: Branchenspezifische Lerninhalte werden mit Weiterbildungsmodulen
    kombiniert, die zu anerkannten IHK-Abschlüssen führen - eine Verbindung, die
    nachhaltigen beruflichen Erfolg garantiert", so Heike Weidmann von der
    Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main (IHK). Sie informierte vor Ort
    über die IHK-Weiterbildungsabschlüsse und betonte die Bedeutung innovativer
    Bildungsmodelle in der heutigen Zeit. Denn trotz aller Digitalisierung gilt:
    Menschen brauchen Menschen - gerade bei bedeutenden finanziellen Meilensteinen
    wie z.B. Familiengründung, Hauskauf oder Altersvorsorge. Das belegen auch
    zahlreiche Studien.

    Individuelle Wege, ein gemeinsames Ziel

    Der Bedarf an qualifiziertem Nachwuchs wächst. Umso wichtiger sind klare
    Strukturen, attraktive Perspektiven und eine zielgerichtete Ansprache. Die DVAG
    positioniert sich als attraktiver Karrierepartner mit modernen, individuell
    zugeschnittenen Lernformaten und einer Ausbildung, die weit über reine
    Fachinhalte hinausgeht. Dabei werden verschiedene Ausbildungswege angeboten -
    vom IHK-anerkannten Berufsabschluss bis hin zu dualen Studiengängen mit
    akademischer Anschlussoption. Dank des flexiblen Systems aus digitalen Tools,
    KI-gestützten Lerneinheiten und persönlicher Begleitung ist sichergestellt, dass
    jeder einen auf seine eigenen Bedürfnisse zugeschnittenen Weg gehen kann.
    Hybride Arbeitsmodelle - unabhängig von Ort und Zeit - kommen dabei besonders
    den Erwartungen der neuen Generation entgegen und schaffen ideale
    Rahmenbedingungen für modernes Arbeiten und Lernen. "Wer heute erfolgreich sein
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Gemeinsamer Start in eine Zukunft mit Perspektive / Über 200 junge Menschen beginnen Premiumausbildung bei der DVAG (FOTO) Mit einer feierlichen Auftaktveranstaltung im Zentrum für Vermögensberatung (ZVB) in Marburg hat für über 200 junge Menschen und ihre Familien ein neuer, spannender Lebensabschnitt begonnen: Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) begrüßt ihren neuen …