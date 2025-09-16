Gemeinsamer Start in eine Zukunft mit Perspektive / Über 200 junge Menschen beginnen Premiumausbildung bei der DVAG (FOTO)

Frankfurt (ots) - Mit einer feierlichen Auftaktveranstaltung im Zentrum für

Vermögensberatung (ZVB) in Marburg hat für über 200 junge Menschen und ihre

Familien ein neuer, spannender Lebensabschnitt begonnen: Die Deutsche

Vermögensberatung (DVAG) begrüßt ihren neuen Jahrgang an Nachwuchskräften - und

setzt damit ein starkes Zeichen für nachhaltige Nachwuchsförderung und

qualifizierte Karrierewege in einer Branche im Wandel.



Symbolischer Start mit Perspektive





Bereits am Vormittag empfing die DVAG die Auszubildenden zu einerCheck-in-Veranstaltung: Begrüßung, Austausch mit Ausbilderinnen und Ausbildern,Einblicke in die Qualifizierungsreise - und viel Raum für persönlichen Kontakt."Gerade der erste Tag bleibt im Gedächtnis. Umso wichtiger ist es uns, ihnbesonders zu gestalten - gemeinsam mit den Familien. Denn hier beginnt nicht nureine Ausbildung, sondern oft eine echte berufliche Laufbahn mit Zukunft", sagtTimo Bürk, Direktor Fach-, Vertriebsausbildung und Beratungsprozesse bei derDVAG. "Mit ihrem Qualifizierungskonzept geht die Deutsche Vermögensberatung neueWege: Branchenspezifische Lerninhalte werden mit Weiterbildungsmodulenkombiniert, die zu anerkannten IHK-Abschlüssen führen - eine Verbindung, dienachhaltigen beruflichen Erfolg garantiert", so Heike Weidmann von derIndustrie- und Handelskammer Frankfurt am Main (IHK). Sie informierte vor Ortüber die IHK-Weiterbildungsabschlüsse und betonte die Bedeutung innovativerBildungsmodelle in der heutigen Zeit. Denn trotz aller Digitalisierung gilt:Menschen brauchen Menschen - gerade bei bedeutenden finanziellen Meilensteinenwie z.B. Familiengründung, Hauskauf oder Altersvorsorge. Das belegen auchzahlreiche Studien.Individuelle Wege, ein gemeinsames ZielDer Bedarf an qualifiziertem Nachwuchs wächst. Umso wichtiger sind klareStrukturen, attraktive Perspektiven und eine zielgerichtete Ansprache. Die DVAGpositioniert sich als attraktiver Karrierepartner mit modernen, individuellzugeschnittenen Lernformaten und einer Ausbildung, die weit über reineFachinhalte hinausgeht. Dabei werden verschiedene Ausbildungswege angeboten -vom IHK-anerkannten Berufsabschluss bis hin zu dualen Studiengängen mitakademischer Anschlussoption. Dank des flexiblen Systems aus digitalen Tools,KI-gestützten Lerneinheiten und persönlicher Begleitung ist sichergestellt, dassjeder einen auf seine eigenen Bedürfnisse zugeschnittenen Weg gehen kann.Hybride Arbeitsmodelle - unabhängig von Ort und Zeit - kommen dabei besondersden Erwartungen der neuen Generation entgegen und schaffen idealeRahmenbedingungen für modernes Arbeiten und Lernen. "Wer heute erfolgreich sein