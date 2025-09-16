Gemeinsamer Start in eine Zukunft mit Perspektive / Über 200 junge Menschen beginnen Premiumausbildung bei der DVAG (FOTO)
Frankfurt (ots) - Mit einer feierlichen Auftaktveranstaltung im Zentrum für
Vermögensberatung (ZVB) in Marburg hat für über 200 junge Menschen und ihre
Familien ein neuer, spannender Lebensabschnitt begonnen: Die Deutsche
Vermögensberatung (DVAG) begrüßt ihren neuen Jahrgang an Nachwuchskräften - und
setzt damit ein starkes Zeichen für nachhaltige Nachwuchsförderung und
qualifizierte Karrierewege in einer Branche im Wandel.
Symbolischer Start mit Perspektive
Bereits am Vormittag empfing die DVAG die Auszubildenden zu einer
Check-in-Veranstaltung: Begrüßung, Austausch mit Ausbilderinnen und Ausbildern,
Einblicke in die Qualifizierungsreise - und viel Raum für persönlichen Kontakt.
"Gerade der erste Tag bleibt im Gedächtnis. Umso wichtiger ist es uns, ihn
besonders zu gestalten - gemeinsam mit den Familien. Denn hier beginnt nicht nur
eine Ausbildung, sondern oft eine echte berufliche Laufbahn mit Zukunft", sagt
Timo Bürk, Direktor Fach-, Vertriebsausbildung und Beratungsprozesse bei der
DVAG. "Mit ihrem Qualifizierungskonzept geht die Deutsche Vermögensberatung neue
Wege: Branchenspezifische Lerninhalte werden mit Weiterbildungsmodulen
kombiniert, die zu anerkannten IHK-Abschlüssen führen - eine Verbindung, die
nachhaltigen beruflichen Erfolg garantiert", so Heike Weidmann von der
Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main (IHK). Sie informierte vor Ort
über die IHK-Weiterbildungsabschlüsse und betonte die Bedeutung innovativer
Bildungsmodelle in der heutigen Zeit. Denn trotz aller Digitalisierung gilt:
Menschen brauchen Menschen - gerade bei bedeutenden finanziellen Meilensteinen
wie z.B. Familiengründung, Hauskauf oder Altersvorsorge. Das belegen auch
zahlreiche Studien.
Individuelle Wege, ein gemeinsames Ziel
Der Bedarf an qualifiziertem Nachwuchs wächst. Umso wichtiger sind klare
Strukturen, attraktive Perspektiven und eine zielgerichtete Ansprache. Die DVAG
positioniert sich als attraktiver Karrierepartner mit modernen, individuell
zugeschnittenen Lernformaten und einer Ausbildung, die weit über reine
Fachinhalte hinausgeht. Dabei werden verschiedene Ausbildungswege angeboten -
vom IHK-anerkannten Berufsabschluss bis hin zu dualen Studiengängen mit
akademischer Anschlussoption. Dank des flexiblen Systems aus digitalen Tools,
KI-gestützten Lerneinheiten und persönlicher Begleitung ist sichergestellt, dass
jeder einen auf seine eigenen Bedürfnisse zugeschnittenen Weg gehen kann.
Hybride Arbeitsmodelle - unabhängig von Ort und Zeit - kommen dabei besonders
den Erwartungen der neuen Generation entgegen und schaffen ideale
Rahmenbedingungen für modernes Arbeiten und Lernen. "Wer heute erfolgreich sein
