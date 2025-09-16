Premier American Uranium schließt Übernahme von Nuclear Fuels ab

Toronto, Ontario – 16. September 2025 – Premier American Uranium Inc. („PUR” oder „Premier American Uranium”) (- https://www.commodity-tv.com/play/premier-american-uranium-insights-on ... -) (TSXV: PUR, OTCQB: PAUIF) und Nuclear Fuels Inc. („NF” oder „Nuclear Fuels”) (CSE: NF, OTCQX: NFUNF) geben den Abschluss der zuvor angekündigten Vereinbarung (die „Vereinbarung”) bekannt, wonach Premier American Uranium alle ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von Nuclear Fuels (die „NF-Aktien”) erworben hat.

Die Vereinbarung hat zur Folge, dass PUR 100 % der NF-Aktien erworben hat und NF zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von PUR geworden ist. Gemäß der Vereinbarung erhielten die Aktionäre von Nuclear Fuels (die „NF-Aktionäre“) für jede gehaltene NF-Aktie 0,33 Stammaktien von PUR (jede ganze Aktie eine „PUR-Aktie“). Insgesamt hat PUR im Rahmen der Vereinbarung 32.521.748 PUR-Aktien ausgegeben.

Colin Healey, CEO von PUR, kommentierte: „Mit dem Abschluss der Nuclear Fuels-Transaktion erweitert und verbessert Premier American Uranium eines der stärksten Explorationsportfolios in den Vereinigten Staaten, das sich auf die Explorationsprojekte Kaycee und Cyclone in Wyoming stützt und das größte kombinierte laufende Bohrprogramm in diesem Bundesstaat darstellt. Mit der Übernahme von Kaycee schließt sich Premier American Uranium Cameco Corporation, Energy Fuels Inc. und Uranium Energy Corp. als bedeutender Landbesitzer im hochproduktiven Urangebiet Powder River an.

In nur zwei kurzen Jahren haben wir zwei transformative Transaktionen erfolgreich durchgeführt und damit unsere gezielte Strategie der Konsolidierung, Exploration und Erschließung im gesamten US-Uransektor weiter vorangetrieben. Wir pflegen weiterhin unsere Pipeline strategischer Möglichkeiten und nutzen unser erfahrenes technisches Team, um Ziele für eine weitere Expansion zu identifizieren und zu bewerten. Wir sind weiterhin bestrebt, unsere Kernvermögenswerte voranzutreiben, um langfristigen Wert zu schaffen. Wir heißen die Aktionäre von Nuclear Fuels herzlich bei Premier American Uranium willkommen und freuen uns darauf, unsere Wachstumsstrategie weiter umzusetzen. Wir möchten auch den scheidenden Direktoren unseren aufrichtigen Dank für ihre wertvollen Beiträge und ihr Engagement aussprechen, die maßgeblich dazu beigetragen haben, das Unternehmen für diese nächste Wachstumsphase zu positionieren.