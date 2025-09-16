    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDANONE AktievorwärtsNachrichten zu DANONE

    Kursziel rauf!

    Analysten setzen Danone auf Kaufliste: Geschäft mit Babynahrung in China boomt

    Jefferies sieht für die Aktie von Lebensmittelriese Danone ein Aufwärtspotenzial von 35 Prozent. Hoffnungen macht das Geschäft in China sowie der Boom von Milch-Protein-Drinks in den USA.

    • Jefferies sieht 35% Aufwärtspotenzial für Danone-Aktie.
    • Starkes Umsatzwachstum in China und USA treibt Erfolg.
    • Margensteigerung und stabiles Wachstum ab 2026 erwartet.
    Foto: picture alliance / abaca | Huchot-Boissier Patricia/ABACA

    Die Analysten sehen das Unternehmen gut positioniert, um in den kommenden Jahren eine nachhaltige Wachstumsdynamik zu entfalten – besonders durch starke Entwicklungen in China und dem US-amerikanischen High-Protein-Milchsegment.

    Im Vergleich zum September 2024, als Danone aufgrund von Problemen im US-Creamer-Geschäft und in China eine Herabstufung erfahren hatte, habe sich die Lage nun erheblich verbessert, schreibt Jefferies-Analyst David Hayes. Die Fortschritte im Bereich der spezialisierten Ernährung in China und im Protein-Dairy-Markt in Nordamerika übertreffen die Erwartungen.

    Besonders hebt er das starke Umsatzwachstum in China hervor, das in der ersten Hälfte des Jahres 2025 um 13 Prozent anstieg und im zweiten Quartal sogar auf 15,5 Prozent beschleunigte. In den USA bringt die hohe Nachfrage nach Protein-Milch-Produkten wie Oikos, das mittlerweile rund 40 Prozent von Danones Joghurtmarktanteil in den USA ausmacht, das Unternehmen auf Erfolgskurs. 

    Die Analysten von Jefferies erwarten, dass die Margen von Danone weiter steigen werden, unterstützt durch eine verbesserte Produktmixstrategie und eine stabilisierte Werbe- und Marketingausgabenpolitik. Das Unternehmen wird voraussichtlich ab 2026 von einer stabilen Wachstumsdynamik profitieren, mit einem jährlichen Umsatzwachstum von rund 4 Prozent.

    Für die Aktie der Franzosen sieht Jefferies ein Kusziel von 84 Euro, ein Drittel über dem aktuellen Niveau. Von ihrem Zwischentief Ende Juli hat sich die Aktie stark erholt, auf Jahressicht steht ein Kursgewinn von 14 Prozent zu Buche. Das KGV liegt mit etwa 20 etwas über dem von Konkurrent Nestle (17). Auch bei der Dividende schneidet Nestle mit 4 Prozent derzeit etwas besser als ab Danone mit 3 Prozent.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 74,60EUR auf Tradegate (16. September 2025, 14:25 Uhr) gehandelt.


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
