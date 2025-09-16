Equans wird ein Marktführer für industrielle Kältetechnik in Deutschland

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Wien (AT)/Hatten (DE) (ots) - Equans schließt sich mit dem renommierten
    Kältetechnikunternehmen Zimmermann GmbH mit Sitz in Niedersachsen zusammen und
    stärkt damit seine Position im zukunftsträchtigen Markt für energieeffiziente
    Kältetechnik- und Wärmepumpenlösungen in Deutschland.

    Als einer der führenden Anbieter für Kältetechnik, Gebäudetechnik und
    Energiecontracting stärkt Equans mit dieser strategischen Akquisition seine
    Position in einem der dynamischsten Märkte Europas.

    Die Zimmermann GmbH ist seit fast 30 Jahren ein führender Spezialist für
    Industrie- und Gewerbekälte. Mit rund 130 Mitarbeiter:innen und sechs Standorten
    - darunter ein eigener Produktionsbetrieb - bietet das Unternehmen
    maßgeschneiderte und nachhaltige Lösungen für Kunden aus Industrie, Handel und
    Gewerbe: von der Planung über die Fertigung und Installation bis zur Wartung
    komplexer Kälteanlagen und Wärmepumpen.

    Dieter Meyer und Robert Loidolt, die neuen Eigentümervertreter aus der Equans
    Gruppe, zeigen sich begeistert von der jüngsten Akquisition. "Mit Zimmermann
    gewinnen wir ein hochkompetentes und erfolgreiches Unternehmen, das
    technologisch führend ist und über höchste Kundenorientierung sowie tiefgehende
    Marktkenntnis verfügt." , so Dieter Meyer . Robert Loidolt ergänzt: "Das starke
    Engagement und die großartige Expertise des Zimmermann-Teams passen hervorragend
    zu unserer Vision einer nachhaltigen Zukunft. "

    Mit dem Zusammenschluss unterstreicht Equans nicht nur die Präsenz in einem der
    bedeutendsten Märkte Europas, sondern auch das klare Bekenntnis zur
    Nachhaltigkeit - insbesondere durch den Einsatz von natürlichen Kältemitteln.

    Auch bei Zimmermann ist man überzeugt: "Als ein Marktführer im Bereich
    Kältetechnik mit natürlichen Kältemitteln setzen wir auf Qualität,
    Nachhaltigkeit, Innovation und Kundenorientierung. Diese gemeinsamen Werte mit
    Equans bilden eine starke Basis für unsere gemeinsame Zukunft" , sagt Frank
    Baltruschat , Geschäftsführer der Zimmermann GmbH.

    Michael Thies , ebenfalls Geschäftsführer, ergänzt: "Der Beitritt zur Equans
    Gruppe eröffnet uns neue Perspektiven für Innovation und Wachstum. Gemeinsam
    können wir noch gezielter auf die Anforderungen des Marktes reagieren." Hauke
    Michel , Geschäftsführer Zimmermann GmbH, betont: "Wir freuen uns darauf, unsere
    technologische Expertise in einem internationalen Umfeld weiterzuentwickeln und
    gleichzeitig unsere regionale Stärke zu bewahren."

    Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

    Equans , ein Tochterunternehmen der französischen Bouygues-Gruppe, ist ein
    weltweit führendes Energie- und Dienstleistungsunternehmen, aktiv in 20 Ländern,
    mit 90.000 Mitarbeiter:innen und einem Umsatz von 19,2 Milliarden Euro im Jahr
    2024. Equans entwickelt, optimiert, baut und betreibt modernste technische
    Anlagen sowie Gebäude und versorgt diese nachhaltig mit Energie. Die
    hochqualifizierten Expert:innen von Equans Österreich bieten maßgeschneiderte
    Lösungen in den Bereichen Gebäudetechnik (HKLS), nachhaltiges
    Energiecontracting, Kältetechnik sowie Brandschutz und Facility Management - in
    hochspezialisierten Bereichen - an. http://www.equans.com

    Zimmermann mit Hauptsitz in Hatten bei Oldenburg, Deutschland, ist seit 1996 ein
    führender Anbieter für maßgeschneiderte Lösungen in der Industriekälte. Der
    Fokus liegt dabei auf den natürlichen Kältemitteln Ammoniak-R717 und
    Kohlenstoffdioxid-R744. Mit rund 130 Mitarbeiter:innen und sechs Standorten in
    ganz Deutschland bietet das Unternehmen ein umfassendes Leistungsspektrum - von
    der Planung, Produktion über die Installation bis hin zur Wartung und dem
    Service komplexer Kälteanlagen. Zimmermann steht für leistungsstarken
    Anlagenbau, höchste technische Kompetenz, Innovationskraft und nachhaltige
    Systemlösungen. www.zimmermann-industriekaelte.de

