Equans wird ein Marktführer für industrielle Kältetechnik in Deutschland
Wien (AT)/Hatten (DE) (ots) - Equans schließt sich mit dem renommierten
Kältetechnikunternehmen Zimmermann GmbH mit Sitz in Niedersachsen zusammen und
stärkt damit seine Position im zukunftsträchtigen Markt für energieeffiziente
Kältetechnik- und Wärmepumpenlösungen in Deutschland.
Als einer der führenden Anbieter für Kältetechnik, Gebäudetechnik und
Energiecontracting stärkt Equans mit dieser strategischen Akquisition seine
Position in einem der dynamischsten Märkte Europas.
Die Zimmermann GmbH ist seit fast 30 Jahren ein führender Spezialist für
Industrie- und Gewerbekälte. Mit rund 130 Mitarbeiter:innen und sechs Standorten
- darunter ein eigener Produktionsbetrieb - bietet das Unternehmen
maßgeschneiderte und nachhaltige Lösungen für Kunden aus Industrie, Handel und
Gewerbe: von der Planung über die Fertigung und Installation bis zur Wartung
komplexer Kälteanlagen und Wärmepumpen.
Dieter Meyer und Robert Loidolt, die neuen Eigentümervertreter aus der Equans
Gruppe, zeigen sich begeistert von der jüngsten Akquisition. "Mit Zimmermann
gewinnen wir ein hochkompetentes und erfolgreiches Unternehmen, das
technologisch führend ist und über höchste Kundenorientierung sowie tiefgehende
Marktkenntnis verfügt." , so Dieter Meyer . Robert Loidolt ergänzt: "Das starke
Engagement und die großartige Expertise des Zimmermann-Teams passen hervorragend
zu unserer Vision einer nachhaltigen Zukunft. "
Mit dem Zusammenschluss unterstreicht Equans nicht nur die Präsenz in einem der
bedeutendsten Märkte Europas, sondern auch das klare Bekenntnis zur
Nachhaltigkeit - insbesondere durch den Einsatz von natürlichen Kältemitteln.
Auch bei Zimmermann ist man überzeugt: "Als ein Marktführer im Bereich
Kältetechnik mit natürlichen Kältemitteln setzen wir auf Qualität,
Nachhaltigkeit, Innovation und Kundenorientierung. Diese gemeinsamen Werte mit
Equans bilden eine starke Basis für unsere gemeinsame Zukunft" , sagt Frank
Baltruschat , Geschäftsführer der Zimmermann GmbH.
Michael Thies , ebenfalls Geschäftsführer, ergänzt: "Der Beitritt zur Equans
Gruppe eröffnet uns neue Perspektiven für Innovation und Wachstum. Gemeinsam
können wir noch gezielter auf die Anforderungen des Marktes reagieren." Hauke
Michel , Geschäftsführer Zimmermann GmbH, betont: "Wir freuen uns darauf, unsere
technologische Expertise in einem internationalen Umfeld weiterzuentwickeln und
gleichzeitig unsere regionale Stärke zu bewahren."
Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
Equans , ein Tochterunternehmen der französischen Bouygues-Gruppe, ist ein
weltweit führendes Energie- und Dienstleistungsunternehmen, aktiv in 20 Ländern,
mit 90.000 Mitarbeiter:innen und einem Umsatz von 19,2 Milliarden Euro im Jahr
2024. Equans entwickelt, optimiert, baut und betreibt modernste technische
Anlagen sowie Gebäude und versorgt diese nachhaltig mit Energie. Die
hochqualifizierten Expert:innen von Equans Österreich bieten maßgeschneiderte
Lösungen in den Bereichen Gebäudetechnik (HKLS), nachhaltiges
Energiecontracting, Kältetechnik sowie Brandschutz und Facility Management - in
hochspezialisierten Bereichen - an. http://www.equans.com
Zimmermann mit Hauptsitz in Hatten bei Oldenburg, Deutschland, ist seit 1996 ein
führender Anbieter für maßgeschneiderte Lösungen in der Industriekälte. Der
Fokus liegt dabei auf den natürlichen Kältemitteln Ammoniak-R717 und
Kohlenstoffdioxid-R744. Mit rund 130 Mitarbeiter:innen und sechs Standorten in
ganz Deutschland bietet das Unternehmen ein umfassendes Leistungsspektrum - von
der Planung, Produktion über die Installation bis hin zur Wartung und dem
Service komplexer Kälteanlagen. Zimmermann steht für leistungsstarken
Anlagenbau, höchste technische Kompetenz, Innovationskraft und nachhaltige
Systemlösungen. www.zimmermann-industriekaelte.de
Pressekontakt:
Equans Austria GmbH
Brigitte Sonntag
Telefon: 05740361223
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180957/6118801
OTS: EQUANS Austria GmbH
