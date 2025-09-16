Equans wird ein Marktführer für industrielle Kältetechnik in Deutschland

Wien (AT)/Hatten (DE) (ots) - Equans schließt sich mit dem renommierten

Kältetechnikunternehmen Zimmermann GmbH mit Sitz in Niedersachsen zusammen und

stärkt damit seine Position im zukunftsträchtigen Markt für energieeffiziente

Kältetechnik- und Wärmepumpenlösungen in Deutschland.



Als einer der führenden Anbieter für Kältetechnik, Gebäudetechnik und

Energiecontracting stärkt Equans mit dieser strategischen Akquisition seine

Position in einem der dynamischsten Märkte Europas.





Die Zimmermann GmbH ist seit fast 30 Jahren ein führender Spezialist für

Industrie- und Gewerbekälte. Mit rund 130 Mitarbeiter:innen und sechs Standorten

- darunter ein eigener Produktionsbetrieb - bietet das Unternehmen

maßgeschneiderte und nachhaltige Lösungen für Kunden aus Industrie, Handel und

Gewerbe: von der Planung über die Fertigung und Installation bis zur Wartung

komplexer Kälteanlagen und Wärmepumpen.



Dieter Meyer und Robert Loidolt, die neuen Eigentümervertreter aus der Equans

Gruppe, zeigen sich begeistert von der jüngsten Akquisition. "Mit Zimmermann

gewinnen wir ein hochkompetentes und erfolgreiches Unternehmen, das

technologisch führend ist und über höchste Kundenorientierung sowie tiefgehende

Marktkenntnis verfügt." , so Dieter Meyer . Robert Loidolt ergänzt: "Das starke

Engagement und die großartige Expertise des Zimmermann-Teams passen hervorragend

zu unserer Vision einer nachhaltigen Zukunft. "



Mit dem Zusammenschluss unterstreicht Equans nicht nur die Präsenz in einem der

bedeutendsten Märkte Europas, sondern auch das klare Bekenntnis zur

Nachhaltigkeit - insbesondere durch den Einsatz von natürlichen Kältemitteln.



Auch bei Zimmermann ist man überzeugt: "Als ein Marktführer im Bereich

Kältetechnik mit natürlichen Kältemitteln setzen wir auf Qualität,

Nachhaltigkeit, Innovation und Kundenorientierung. Diese gemeinsamen Werte mit

Equans bilden eine starke Basis für unsere gemeinsame Zukunft" , sagt Frank

Baltruschat , Geschäftsführer der Zimmermann GmbH.



Michael Thies , ebenfalls Geschäftsführer, ergänzt: "Der Beitritt zur Equans

Gruppe eröffnet uns neue Perspektiven für Innovation und Wachstum. Gemeinsam

können wir noch gezielter auf die Anforderungen des Marktes reagieren." Hauke

Michel , Geschäftsführer Zimmermann GmbH, betont: "Wir freuen uns darauf, unsere

technologische Expertise in einem internationalen Umfeld weiterzuentwickeln und

gleichzeitig unsere regionale Stärke zu bewahren."



Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Equans , ein Tochterunternehmen der französischen Bouygues-Gruppe, ist ein

weltweit führendes Energie- und Dienstleistungsunternehmen, aktiv in 20 Ländern,

mit 90.000 Mitarbeiter:innen und einem Umsatz von 19,2 Milliarden Euro im Jahr

2024. Equans entwickelt, optimiert, baut und betreibt modernste technische

Anlagen sowie Gebäude und versorgt diese nachhaltig mit Energie. Die

hochqualifizierten Expert:innen von Equans Österreich bieten maßgeschneiderte

Lösungen in den Bereichen Gebäudetechnik (HKLS), nachhaltiges

Energiecontracting, Kältetechnik sowie Brandschutz und Facility Management - in

hochspezialisierten Bereichen - an. http://www.equans.com



Zimmermann mit Hauptsitz in Hatten bei Oldenburg, Deutschland, ist seit 1996 ein

führender Anbieter für maßgeschneiderte Lösungen in der Industriekälte. Der

Fokus liegt dabei auf den natürlichen Kältemitteln Ammoniak-R717 und

Kohlenstoffdioxid-R744. Mit rund 130 Mitarbeiter:innen und sechs Standorten in

ganz Deutschland bietet das Unternehmen ein umfassendes Leistungsspektrum - von

der Planung, Produktion über die Installation bis hin zur Wartung und dem

Service komplexer Kälteanlagen. Zimmermann steht für leistungsstarken

Anlagenbau, höchste technische Kompetenz, Innovationskraft und nachhaltige

Systemlösungen. www.zimmermann-industriekaelte.de



