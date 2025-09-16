Jeffrey Gundlach: Diesen Wert schätzt er mehr als Bitcoin und Aktien

Laut Gundlach hält er es für sinnvoll, das Edelmetall zu halten, solange die Vereinigten Staaten Haushaltsdefizite aufweisen und ausländisches Geld das Land verlässt.

In seinem neuesten Webcast sagt der CEO von DoubleLine Capital, dass Gold vor Jahresende noch ein neues Allzeithoch erreichen werde.

"Ich denke, dass Gold in diesem Jahr sehr wohl auf 4.000 US-Dollar steigen könnte, und es ist gerade senkrecht nach oben gegangen."

Er sagt, dass er die Bewegung von Gold in diesem Jahr wohlwollend verfolgt habe: Nicht zuletzt, weil er mit einem Ausbruch von Gold nach oben gerechnet habe.

"Vor einigen Wochen gab es eine Konsolidierungsphase, und ich habe gesagt, dass etwas, das so stark steigt und nicht fällt, sondern sich nur seitwärts konsolidiert, in der Regel ein Vorbote für einen weiteren Aufwärtstrend ist, der sich gerade vollzogen hat."

Er gibt zu Bedenken, dass Gold relativ volatil geworden ist.

"Gold liegt nun also über 3.600 Dollar, und es gibt viele Tage, an denen Gold Schwankungen von über 25 Dollar aufweist. Und ich habe in den letzten Monaten einige Tage gesehen, an denen Gold sogar um 50 Dollar an einem einzigen Tag gestiegen ist."

Gundlach vergleicht das goldene Edelmetall sogar mit der Kryptowährung Bitcoin.

"Wir können Gold auch mit Bitcoin vergleichen. Bitcoin hat sich in diesem Jahr gut entwickelt. Es ist um 19 Prozent gestiegen. Aber Gold hat die doppelte Rendite von Bitcoin erzielt. Für mich ist es daher klar, dass Gold für viele Menschen eher zu einer dauerhaften Anlage geworden ist."

Für ihn ist aber klar, was er bevorzugt.

"Ich halte weiterhin an Gold fest, bis wir eine völlig andere Situation hinsichtlich des Defizits und der internationalen Kapitalströme haben, die derzeit für die Vereinigten Staaten eher ungünstig sind. Und ich denke, dass dies auch in den nächsten Jahren so bleiben wird".

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

