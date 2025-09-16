Openbank startet Angebot zum Handel mit Kryptowährungen

Frankfurt (ots) - Openbank, die 100 % digitale Bank der Santander Group,

erweitert ihr Produktangebot kontinuierlich. Ab sofort können Kunden in

Deutschland direkt in ihrem Onlinebanking mit den wichtigsten am Markt

gelisteten Kryptowährungen handeln: Bitcoin, Ether, Litecoin, Polygon und

Cardano - alles, ohne die Plattform zu wechseln.



Dabei profitieren die Nutzer von der Stabilität der Santander Group sowie den

Sicherheiten und dem Anlegerschutz gemäß der europäischen Verordnung über Märkte

für Kryptowerte (MiCA).





Folgende Konditionen gelten für das neue Krypto-Angebot:- Wettbewerbsfähige Gebühren bei Käufen und Verkäufen: 1,50 % auf den Barwert(ab einem Mindestbetrag von 1 EUR pro Transaktion)- Keine VerwahrungsgebührenIn den kommenden Monaten wird Openbank das Angebot an verfügbarenKryptowährungen weiter ausbauen und neue Funktionen wie den Umtausch zwischenverschiedenen Währungen einführen. Zudem wird der Service, der bereits inDeutschland verfügbar ist, in den kommenden Wochen auch Kunden von Openbank inSpanien zur Verfügung gestellt.Christopher Oster, General Manager von Openbank , ergänzt: "Deutschland ist einwichtiger Markt für unsere Expansion und wir freuen uns darauf, unsere Präsenzdurch die Einführung innovativer Produkte wie unser neues Krypto-Angebot weiterzu stärken. Dies spiegelt unser Engagement für ein 100 % digitales Modell wider,das auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten ist, flexibel, einfach undsicher, mit dem Rückhalt der Santander Group."Bereits heute bietet Openbank in Deutschland ein breites Spektrum anAnlagemöglichkeiten - unter anderem die digitale Vermögensverwaltung sowie einPortfolio aus über 3.000 Aktien, 3.000 Investmentfonds von mehr als 123 AssetManagern und über 2.000 ETFs. Zuletzt hat Openbank zudem ein Tool eingeführt,welches mithilfe von künstlicher Intelligenz die Kursziele von über 1.000europäischen und US-amerikanischen Aktien prognostiziert und die Kunden beiihrer Anlageentscheidung unterstützt.Seit Beginn dieses Jahres ist Openbank als deutsche Zweigniederlassung tätig undbietet Konten mit deutscher IBAN an, über die Gehaltszahlungen, Lastschriftenund Freistellungsaufträge abgewickelt werden können. Außerdem hat die Bank ihrProduktportfolio mit der Einführung von Privatkrediten erweitert. Durch dieseMaßnahmen unterstreicht die Bank ihr Ziel, ihren deutschen Kunden innovative undzugleich einfach nutzbare digitale Lösungen anzubieten.Weitere Details zum neuen Angebot finden Sie hier:https://www.openbank.de/investitionen/kryptowaehrungenPressekontakt:public imaging GmbHHenning Mönster / Isabella von KöckritzTel.: +49 (0)40 401999-156 / -22E-Mail: mailto:openbank@publicimaging.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/150045/6118824OTS: Openbank