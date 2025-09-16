Openbank startet Angebot zum Handel mit Kryptowährungen

    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin
    Frankfurt (ots) - Openbank, die 100 % digitale Bank der Santander Group,
    erweitert ihr Produktangebot kontinuierlich. Ab sofort können Kunden in
    Deutschland direkt in ihrem Onlinebanking mit den wichtigsten am Markt
    gelisteten Kryptowährungen handeln: Bitcoin, Ether, Litecoin, Polygon und
    Cardano - alles, ohne die Plattform zu wechseln.

    Dabei profitieren die Nutzer von der Stabilität der Santander Group sowie den
    Sicherheiten und dem Anlegerschutz gemäß der europäischen Verordnung über Märkte
    für Kryptowerte (MiCA).

    Folgende Konditionen gelten für das neue Krypto-Angebot:

    - Wettbewerbsfähige Gebühren bei Käufen und Verkäufen: 1,50 % auf den Barwert
    (ab einem Mindestbetrag von 1 EUR pro Transaktion)
    - Keine Verwahrungsgebühren

    In den kommenden Monaten wird Openbank das Angebot an verfügbaren
    Kryptowährungen weiter ausbauen und neue Funktionen wie den Umtausch zwischen
    verschiedenen Währungen einführen. Zudem wird der Service, der bereits in
    Deutschland verfügbar ist, in den kommenden Wochen auch Kunden von Openbank in
    Spanien zur Verfügung gestellt.

    Christopher Oster, General Manager von Openbank , ergänzt: "Deutschland ist ein
    wichtiger Markt für unsere Expansion und wir freuen uns darauf, unsere Präsenz
    durch die Einführung innovativer Produkte wie unser neues Krypto-Angebot weiter
    zu stärken. Dies spiegelt unser Engagement für ein 100 % digitales Modell wider,
    das auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten ist, flexibel, einfach und
    sicher, mit dem Rückhalt der Santander Group."

    Bereits heute bietet Openbank in Deutschland ein breites Spektrum an
    Anlagemöglichkeiten - unter anderem die digitale Vermögensverwaltung sowie ein
    Portfolio aus über 3.000 Aktien, 3.000 Investmentfonds von mehr als 123 Asset
    Managern und über 2.000 ETFs. Zuletzt hat Openbank zudem ein Tool eingeführt,
    welches mithilfe von künstlicher Intelligenz die Kursziele von über 1.000
    europäischen und US-amerikanischen Aktien prognostiziert und die Kunden bei
    ihrer Anlageentscheidung unterstützt.

    Seit Beginn dieses Jahres ist Openbank als deutsche Zweigniederlassung tätig und
    bietet Konten mit deutscher IBAN an, über die Gehaltszahlungen, Lastschriften
    und Freistellungsaufträge abgewickelt werden können. Außerdem hat die Bank ihr
    Produktportfolio mit der Einführung von Privatkrediten erweitert. Durch diese
    Maßnahmen unterstreicht die Bank ihr Ziel, ihren deutschen Kunden innovative und
    zugleich einfach nutzbare digitale Lösungen anzubieten.

    Weitere Details zum neuen Angebot finden Sie hier:
    https://www.openbank.de/investitionen/kryptowaehrungen

