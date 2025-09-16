Openbank startet Angebot zum Handel mit Kryptowährungen
Frankfurt (ots) - Openbank, die 100 % digitale Bank der Santander Group,
erweitert ihr Produktangebot kontinuierlich. Ab sofort können Kunden in
Deutschland direkt in ihrem Onlinebanking mit den wichtigsten am Markt
gelisteten Kryptowährungen handeln: Bitcoin, Ether, Litecoin, Polygon und
Cardano - alles, ohne die Plattform zu wechseln.
Dabei profitieren die Nutzer von der Stabilität der Santander Group sowie den
Sicherheiten und dem Anlegerschutz gemäß der europäischen Verordnung über Märkte
für Kryptowerte (MiCA).
Folgende Konditionen gelten für das neue Krypto-Angebot:
- Wettbewerbsfähige Gebühren bei Käufen und Verkäufen: 1,50 % auf den Barwert
(ab einem Mindestbetrag von 1 EUR pro Transaktion)
- Keine Verwahrungsgebühren
In den kommenden Monaten wird Openbank das Angebot an verfügbaren
Kryptowährungen weiter ausbauen und neue Funktionen wie den Umtausch zwischen
verschiedenen Währungen einführen. Zudem wird der Service, der bereits in
Deutschland verfügbar ist, in den kommenden Wochen auch Kunden von Openbank in
Spanien zur Verfügung gestellt.
Christopher Oster, General Manager von Openbank , ergänzt: "Deutschland ist ein
wichtiger Markt für unsere Expansion und wir freuen uns darauf, unsere Präsenz
durch die Einführung innovativer Produkte wie unser neues Krypto-Angebot weiter
zu stärken. Dies spiegelt unser Engagement für ein 100 % digitales Modell wider,
das auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten ist, flexibel, einfach und
sicher, mit dem Rückhalt der Santander Group."
Bereits heute bietet Openbank in Deutschland ein breites Spektrum an
Anlagemöglichkeiten - unter anderem die digitale Vermögensverwaltung sowie ein
Portfolio aus über 3.000 Aktien, 3.000 Investmentfonds von mehr als 123 Asset
Managern und über 2.000 ETFs. Zuletzt hat Openbank zudem ein Tool eingeführt,
welches mithilfe von künstlicher Intelligenz die Kursziele von über 1.000
europäischen und US-amerikanischen Aktien prognostiziert und die Kunden bei
ihrer Anlageentscheidung unterstützt.
Seit Beginn dieses Jahres ist Openbank als deutsche Zweigniederlassung tätig und
bietet Konten mit deutscher IBAN an, über die Gehaltszahlungen, Lastschriften
und Freistellungsaufträge abgewickelt werden können. Außerdem hat die Bank ihr
Produktportfolio mit der Einführung von Privatkrediten erweitert. Durch diese
Maßnahmen unterstreicht die Bank ihr Ziel, ihren deutschen Kunden innovative und
zugleich einfach nutzbare digitale Lösungen anzubieten.
Weitere Details zum neuen Angebot finden Sie hier:
https://www.openbank.de/investitionen/kryptowaehrungen
Erst-Mal-Fakten schrieb 05.09.25, 10:02
Etwas Geduld könnte sich auszahlen, sollte das Szenario sich entsprechend einstellen:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/23482/board/20250905100153-gz80bkxw0aatdqp.jpg
Quelle: Tephra Digital LLC auf X
hoffis schrieb 01.09.25, 10:13
Die nächsten Monate wird eher Gold / Silber das Rennen machen
Nordsturm schrieb 25.08.25, 07:27
Ja. Das war sehr mutig von dir. Ich schätze es, wenn sich Leute trauen, eine klar umrissene Spanne abzugeben.
Das hilft mir ungemein bei meiner Anlageentscheidung. Weiter so! 👍👏
